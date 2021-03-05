Погода на выходные в Калининграде: «барическая пила», штормовой ветер и снова снег

Вероятность выпадения осадков в ближайшие дни оценивается не ниже 85%. Фото: Александр Подгорчук

Заряды снега в Калининградскую область принесли холодные воздушные массы со стороны Скандинавии. Но самое интересное нас еще ждет впереди.

По данным портала rp5.ru, в ночь на субботу в Калининграде ожидается резкое усиление северо-западного ветра. Его скорость в порывах может достигать 21 метра в секунду, что уже считается штормом. Официальное предупреждение, впрочем, пока не объявили: в прогнозе на сайте областного управления МЧС усиление ветра вечером 6 января тоже есть, но порывы оцениваются в 12-17 метров в секунду.

Судя по всему, ветер не стихнет и в воскресенье, хотя его сила несколько ослабнет. Скорость составит в 14-15 метров в секунду.

Температура воздуха на выходных точно не будет высокой. В субботу синоптики прогнозируют +3..+5 градусов, в воскресенье - не больше +2, в понедельник - около +1..+2.

Вероятность выпадения осадков в ближайшие дни Гидрометцентр России оценивает не ниже 85%. В разгар ненастья пройдет дождь со снегом, 8 марта - небольшой снег.

Помимо сильного ветра и осадков нас ждет «барическая пила». Сначала атмосферное давление будет расти (до 767 миллиметров ртутного столба к утру субботы), после чего начнет снижаться (до 756 мм в воскресенье) и снова пойдет в рост (до 765 мм к вечеру понедельника).