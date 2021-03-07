В страшной аварии под Янтарным погибли три человека

После столкновения с деревом автомобиль превратился в груду железа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Трагедия произошла в ночь на воскресенье под Янтарным, на 42-м километре трассы "Зеленоградск - Приморск через Светлогорск". Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Калининградской области, водитель автомобиля "Сузуки Витара" не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что машину буквально расплющило. Погибли все, кто находился в автомобиле: 39-летний водитель и два его пассажира - 37-летний мужчина и 36-летняя женщина.

- На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции, инспекторы ГИБДД и экстренные службы, - отметили в пресс-службе.

Пока неясно, что стало причиной трагедии. Возможно, на страшный исход повлияла скользкая дорога, возможно, имело место превышение скоростного режима. В полиции добавили, что проводится проверка.

Позже в управлении ГИБДД сообщили, что разбившийся водитель ранее был лишен прав за отказ проходить медицинское освидетельствование.