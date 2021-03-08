Знай наших: 8 калининградок, которые потрясли Россию и мир

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Прекрасные женщины, благодаря которым о Калининграде знает вся страна, есть практически в каждой сфере. В кино - Александра Яковлева и сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц, в спорте - Ирина Реутович и Наталья Ищенко, в музыке - Лада Дэнс. Этот почетный список продолжает пополняться новыми именами, и о некоторых из них сегодня мы с удовольствием расскажем.

Анастасия Стежко (Старостина)

На счету Анастасии - уже больше 40 ролей. Среди самых нашумевших - фильмы и сериалы «Полицейский с Рублевки», «Березка», «Молодежка» и «Светофор».

Анастасия Стежко. Фото: kinopoisk.ru

Будущая актриса родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. В 2007 году Настя уехала в Москву и поступила во ВГИК (мастерскую Владимира Грамматикова). Во время учебы калининградка успела поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Россия», где попала в финальный тур. А затем началась стремительная карьера в кино.

Родной город кинозвезда не забывает. Судя по страничке в Инстаграме, Анастасия прилетала погостить всего пару недель назад.

- Калининград для меня - это, в первую очередь, город, в котором я выросла, город, с которым связаны юношеские воспоминания, - признавалась актриса в интервью журналу «Балтийский Бродвей». - Были сумасшедшие вечеринки на «Вагонке», «Заря» с ее артхаусными фестивалями я встречала рассветы, гуляя с друзьями по старым улочкам. Здесь живут невероятные люди, которые помогли мне сформировать свой музыкальный, литературный и кинематографический вкус.

В сентябре 2019 года Анастасия вышла замуж за дипломата Дмитрия Старостина и взяла его фамилию. В мае прошлого года у супругов родилась дочь.

Олеся Фаттахова

Насладиться игрой Олеси мы могли в таких фильмах и сериалах, как «Верни мою любовь», «Обнимая небо», «Султан моего сердца», «Мамочки» и еще нескольких десятках картин.

Олеся - ровесница Анастасии Стежко. В Калининграде училась в театральном классе Бориса Бейненсона при лицее № 49. Позже окончила ВГИК, мастерскую Игоря Ясуловича.

Олеся Фаттахова. Фото: kinopoisk.ru

О своей первой роли Олеся всегда рассказывает с улыбкой:

- Между первым и вторым курсом сыграла труп - главную жертву в одной из серий сериала «След». Когда на съемках мне сказали, о том, что сыграть труп – это очень хорошая примета и впереди меня ждет успех, – я обрадовалась и легче перенесла тяготы роли.

В 2012 году Олеся сыграла боевую летчицу Зину Липко в военной драме «Небесные ласточки», где снималась еще одна калининградка - Татьяна Арнгольтц .

Наша земляка-актриса замужем за актером Романом Степенским, у супругов есть дочь Мария.

Наталья Андреева

Трехкратная чемпионка мира по стрельбе из блочного лука – одна из самых результативных и, как говорят в спорте, стабильных атлетов Калининградской области за последнее десятилетие по достижениям и общему рейтингу. «Комсомолка» рассказывала о Наташе в самом начале пандемии. Находясь на самоизоляции, Андреева тренировалась дома, повесив мишень… на балконе! Сейчас домашними остались только зарядка и растяжка. Ежедневные тренировки проходят и на улице, и в зале.

Наталья Андреева. Фото: министерство спорта Калининградской области

- Недавно вернулась из Орла, где прошел кубок России и чемпионат России, которые я выиграла. Давно не было больших соревнований, приехало много спортсменов. За «карантинный» год все подтянулись. Но так даже интересней было и приятно вновь ощутить вкус борьбы и победы, - рассказывает Наташа.

Международный женский день обычно застает ее на соревнованиях или сборах. Мальчики из сборной всегда поздравляют, дарят цветы.

- А это 8 Марта встречу в Калининграде, чему очень рада! Можно быть лиричной и смешной, одновременно маленькой и взрослой, провести время с близкими, с семьей.

Вскоре нашей чемпионке предстоит поездка в Алушту на чемпионат России, в мае - в Турцию, где пройдет чемпионат Европы, а в сентябре на чемпионат мира в США. Пожелаем Наталье удачи и ждем домой с победами!

Анастасия Назаренко

Обладательница золота лондонской Олимпиады-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье родилась в Балтийске. Заниматься спортом начала в Калининграде, но потом с семьей переехала в Нижний Новгород.

Анастасия Назаренко. Фото: Instagram.com

В составе сборной страны Назаренко завоевала 10 наград высшей пробы на чемпионатах Европы и мира как в упражнениях с отдельными предметами, так и в групповом многоборье.

Сегодня Анастасия живет в Нью-Йорке, где вышла замуж за фотографа и видеооператора Вячеслава Макшуна и открыла собственную школу стретчинга (это такая система упражнений, направленных на повышение эластичности мышц и совершенствование гибкости тела).

Еще одна фишка девушки - ее фирменный шпагат. Она исполняет его в любом месте, будь то улица, метро или собственная кровать.

Ксения Кальчинская

Прошлогодний парад Победы в Калининграде из-за пандемии решили провести 25 июня. По центру города проехала военная техника, ну и конечно, чеканя шаг, прошли военнослужащие. Именно эта часть парада особенно запомнилась всем россиянам и жителям других стран, поскольку новость о туфельке, слетевшей с ноги военному 26-летней фкельдшера Балтфлота Ксении Кальчинской, прошла по всем главным отечественным и многим мировым каналам.

Ксения Кальчинская. Фото: пресс-служба Балтфлота

Когда строй красавиц в черной униформе разворачивался на площади Победы, кто-то наступил девушке на ногу. Оказавшись босой на одну ногу, Ксения виду не подала, как ни в чем не бывало прошагав торжественный марш до конца. Этот маленький подвиг заметил и командующий Балтфлотом Александр Носатов.

- Вы мне, пожалуйста, ее представьте, - приказал адмирал сразу после парада. - Потеряла обувь, но не сбила строй, поэтому достойна поощрения!

Уже на следующий день из рук командующего Ксения получила букет цветов и грамоту «За стойкость, выдержку и самообладание».

- Я, конечно, немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести «коробку», - рассказала тогда «Комсомолке» Ксения. - Понимала, сколько людей смотрят этот парад. И прошла до конца так, как это было на тренировках.

Анастасия Квитко

У 26-летней калининградки, которая живет в США, меньше 200 тысяч лайков под фото в Инстаграме не бывает. А комментарии исчисляются тысячами. Подписчиков у красавицы больше 12 миллионов.

Анастасия Квитко. Фото: Instagram.com

Карьеру модели Настя начала в 17 лет, когда в одной из соцсетей девушку заметил один известный фотограф и предложил сотрудничать. Квитко уехала в Москву, участвовала в съемках, а спустя пару лет получила заманчивое предложение от известного бренда одежды и пебралась за океан. Сначала в Майами, потом в Лос-Анджелес. За выдающиеся формы модели американцы тут же прозвали ее «русской Ким Кардашьян». Сама Анастасия уверяет, что никогда не делала пластических операций. Хотя многие в этом сомневаются.

Судя по всему, в Америке Настя устроилась неплохо. На фотографиях она обычно запечатлена в интерьере просторной двухуровневой квартиры, плавающей в бассейне или прогуливающейся исключительно вблизи небоскребов и шикарных автомобилей. Впрочем, не исключено, что все это – лишь красивый фон для фотосессий, а в реальной жизни у нашей землячки все немного (или даже намного) скромнее…

Наталья Гончарова

Калининградки в последнее время – частые гости развлекательных передач на ТВ. Наташа прошла кастинг в шоу «Пацанки» (там девушек-оторв учат хорошим манерам и перевоспитывают в настоящих леди) на канале «Пятница!» В первом же выпуске показали, как она в нижнем белье прошлась по территории Рыбной деревни. И все узнали, что работает девушка вебкам-моделью, то есть откровенно позирует перед камерами, а на это смотрят мужики со всего мира.

Наталья Гончарова. Фото: Личный Архив

Но потом выяснилось, что Наташа не совсем «такая». На протяжении всего реалити-шоу она вела себя едва ли не лучше всех остальных участников. Не напивалась до беспамятства, не материлась и почти не была замечена в ссорах и драках. Выяснилось, что Наташа мечтает стать певицей. Во время творческого конкурса, который там проводили, она исполняла песню «Если бы слезы твои были водой». Композитор и продюсер Виктор Дробыш и певец Дима Билан калининградку похвалили, а Билан еще и записал потом в студии. И теперь Наталья серьезно занимается вокалом, мечтая в недалеком будущем собирать стадионы.

Анжела Гаспарян

Эта наша землячка в свои 24 успела стать чемпионкой мира по самбо, а также бронзовым призером чемпионата мира и Универсиады по дзюдо. Недавно вернулась из Израиля, где проходили международные соревнования «Большой шлем» и уже собирается на аналогичный турнир в Ташкент. Как говорит сама, основная задача сейчас – набрать рейтинг и очки, необходимые для поездки на Олимпийские игры-2021 в Токио.

Анжела Гаспарян. Фото: Личный архив

- Прошлый и нынешний год - очень тяжелые, на сборах сначала приходится отбывать карантин. А потом месяцами режим такой: спортзал-гостиница, с базы никуда не выходим. После Ташкента полетим в Грузию. Приедем, отборемся - и снова на базу в Сочи на 1,5 месяца, – рассказывает спортсменка.

Дома Анжеле удается побыть не больше 5-6 дней.

- За это время стараюсь морально отдыхать, расслабиться. Кино, кафешки, шопинг. На другое нет времени и желания.

На Олимпиаде, куда, мы надеемся, Анжела все-таки попадет, ее самыми главными соперницами будут француженка Романа Дикко, кубинка Идалис Ортис, а также дзюдоистки из Бразилии и Японии.