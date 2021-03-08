В Черняховске нашлась гримерка Любови Орловой

Орлова дважды бывала в театре Черняховска и выступала с программой для взрослых и программой для детей

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев побывал в Черняховске, где снял выпуск для своего YouTube-канала. Экскурсию искусствовед начал со здания театра, построенного в конце XIX века в викторианском стиле: с колоннами и красивым фасадом. Конечно, ведущий заглянул внутрь и обнаружил там любопытное помещение.

- В этой гримерке, где находится старинное зеркало той самой поры с красивым венецианским вырезом стекла, когда-то гримировалась Любовь Петровна Орлова. Она дважды бывала в этом театре и выступала с программой для взрослых и программой для детей, - рассказал Александр Васильев.

Показал он и зрительный зал Центра культуры (театр превратился в ДК в советские годы), прошел по сцене, которая помнит известных артистов.

- На этой легендарной сцене некогда выступали Василий Кандинский, Игорь Ильинский, Любовь Орлова, часто выступала и Лидия Русланова, так как ее дом находился после войны в Черняховске, – сказал историк моды.

По его словам, в Черняховске можно отыскать даже след Шанель!

- Дом Шанель известен всем, но не многие знают, что автором вышивок этого модного дома была часто великая княгиня Мария Павловна Романова, сестра Дмитрия Павловича Романова, убийцы Распутина. В старинном актовом зале госпиталя в Инстербурге она работала сестрой милосердия в эпоху первой Мировой войны, так как ее родной брат служил неподалеку, - рассказал Александр Васильев.

Напомним, в Калининградском музее изобразительных искусств 6 марта откроется выставка Александра Васильева «Югендстиль и мода» (6+). Маэстро представит около 40 платьев и костюмов начала ХХ века из личной коллекции. Все наряды – произведения домов моды России, Европы, США или работы частных портных.