Юбилей области, год 1958-й: город на пороховой бочке

Сержанты Станислав Каш (слева) и Иван Наумов выносят мины из ямы с немецкими боеприпасами в центре Калининграда. Фото: Николай ЧЕРЕМИС

Склад боеприпасов

Дело было на улице Маяковского – теперь это участок Ленинского проспекта от Южного вокзала до эстакадного моста. Во второй половине 50-х здесь началась бурная деятельность: сносили руины, чтобы взамен возвести «хрущевки». И вот в сентябре 1958-го при рытье очередного котлована бульдозер вывернул из земли ржавую болванку.

Во второй половине 50-х на нынешнем Ленинском проспекте началась бурная деятельность: сносили руины, чтобы взамен возвести «хрущевки». Фото: Архив автора

Работа остановили, вызвали саперов. Началось обследование территории. И оказалось, что в этом районе затаился огромный немецкий склад боеприпасов.

Оценив масштабы, сначала все его содержимое хотели ликвидировать на месте. Даже уже возвели по периметру десятиметровую насыпь, которая должна была принять на себя удар. Однако потом стало ясно – насыпь все равно не спасет, от такого взрыва неизбежно пострадает все вокруг.

Кроме того, не было гарантии, что взорвутся все боеприпасы. Часть их может разлететься по округе. А ведь после подобной «встряски» они станут еще опаснее, могут детонировать даже от касания…

Вот и решили все вывозить за город и только уже там уничтожать. Лишь к концу октября завершилась эта операция. В общей сложности были обнаружены 3032 мины, 371 снаряд, 5638 гранат, 3948 капсюлей-детонаторов, 252 килограмма пороха, 208 килограммов тола, 24 авиационных и зажигательных бомбы.

Все саперы потом были удостоены правительственных наград.

Баржа с сюрпризом

А вот в Пионерском в 1958 году вышло менее удачно. Штормом там выбросило на берег баржу. Стали вытаскивать ее в море, плавкран на что-то напоролся. Оказалось, что на дне лежит тоже баржа. Только еще немецкая – быстроходная десантная.

Страна тогда остро нуждалась в металле, и судно было решено поднимать. Сперва сняли с рубки броневые листы. Потом срезали саму рубку. Попутно рядом с баржей обнаружили на дне глубокую яму. А в ней – запчасти к немецким танкам: траки, радиаторы, катки.

Опустошив яму, вернулись к барже, теперь решив оторвать ее носовую часть. Старшина водолазов Григорий Мацуев, будущая легенда 6-го экспедиционного отряда подводно-технических работ, лично обложил нужный участок тротиловыми шашками, вышел на берег, укрылся за трактором. Все, можно рвать. Однако после первого, запланированного взрыва, неожиданно началось такое…

– Минут пять грохотало, – вспоминал Григорий Иванович. – Море в том месте клокочет, из воды дым валит. Мало того, взрывом оторвало кусок металла пудов на восемь, который улетел в воинскую часть по соседству, упав на плац. А там как раз моряки что-то красили – чудом никого не зацепило. Они прибегают, орут: «У нас же дембель скоро! Хотите, чтоб мы в гробах домой поехали?!».

В общем, весь город «на ушах». А водолазов-подрывников забрали в милицию. Три часа продержали, разбирались. Как выяснилось, баржа была набита боеприпасами.

Большинство их тогда взорвалось, но часть уцелела, взрывом их разбросало вокруг баржи. И вопрос с ними был закрыт только полвека спустя. В 2005 году в шторм снаряды начало вдруг выносить на берег. Стало ясно: дальше с этим тянуть нельзя. Начатые в том же году работы по разминированию завершились лишь в 2009-м.

В ТЕМУ

Вас тут не стояло…

В 1958-м в Калининграде спешно перенесли памятник Сталину

Скульптуру «отца народов» на площади Победы установили в 1953 году, вскоре после его кончины. Но в 1956-м была объявлена борьба с культом личности. И в рамках этой кампании в 1958-м Сталина решили заменить Лениным. Причем требовалось успеть к 7 ноября – годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Пришлось пускаться на ухищрения. Так, бронзового Ильича (работа народного художника Грузинской ССР Валентина Топуридзе) на Мытищенском заводе художественного литья делали для другого города. Однако там затянули с оплатой, и калининградцам удалось «перекупить» уже готовое изваяние.

В 1958 году бронзового Ильича водрузили на бывший сталинский постамент. А памятник Сталину перенесли туда, где ныне возвышается «Мать-Россия». Фото: Архив автора

Сталина указали перенести туда, где ныне возвышается монумент «Мать-Россия». Но где быстро взять для него постамент? Выручил Светлогорск. Там тоже готовились установить памятник Ленину, но, узнав о проблеме коллег из Калининграда, согласились отдать свой постамент. Правда, заказанный для небольшого курортного города Ильич был в два раза меньше, чем работа Топуридзе. Соответственно, в два раза меньше был и постамент. Так что пришлось еще оперативно изготовить дополнительные гранитные блоки-вставки.

А когда под покровом ночи, чтобы меньше привлекать внимание, Сталина начали снимать с постамента на площади Победы, его уронили. Кое-кто говорит, что уронили специально. Как бы то ни было, упав, фигура раскололась на две части, которые спешно сваривали…

Памятник Ленину торжественно открыли 4 ноября 1958-го. О том, что тут еще буквально вчера стояло другое изваяние, даже не упоминали. А Сталина вообще не «переоткрывали» – вроде как он там всегда стоял. В общем, торопились, изворачивались, народные деньги тратили. Только зря все это, потому что уже вскоре… Впрочем, не будем забегать вперед.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На Новый год торжественно открылся Дом культуры рыбаков (позже был повышен в статусе до дворца, ныне в этом здании располагается Музыкальный театр).

В январе на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВДНХ) область была удостоена диплома первой степени за успехи в развитии сельского хозяйства.

В феврале было сделано очередное «оттепельное» послабление – разрешили праздновать Масленицу.

В апреле Советский район был переименован в Неманский, а в Калининграде стадион «Пищевик» стал называться «Балтикой».

В апреле в ходе паводка вода в Немане поднялась на семь метров, и 23-го дамбы начало прорывать. На помощь селянам в укреплении дамб пришли горожане Славска, а военные эвакуировали людей и скот с помощью амфибий и вертолетов. К 10 мая стихию удалось одолеть.

15 мая открылась авиалиния между Калининградом и Зеленоградском. Трехместный Як-12 по воскресеньям курсировал с 9 до 18 часов каждые 45 минут, в прочие дни совершал четыре рейса. Время в полете составляло 20 минут.

31 мая сразу четверо калининградских рыбаков стали Героями Социалистического Труда: капитаны траулеров Иван Алексеев и Николай Сизов, капитан сейнера Георгий Прокус и старший механик плавбазы «Тунгус» Борис Супруненко.

1 июня открылся Матросский парк Калининградского гарнизона (позже – имени 40-летия ВЛКСМ, ныне – Южный).

5-6 июля у нас состоялся первый, еще неофициальный День рыбака (по всей в стране он впервые пройдет в 1965 году).

Уникальный переход на байдарке с Балтики к Черному морю совершили наши студенты Алексей Авдеев и Алексей Шпилевой и пес Рекс. Покинув Калининград 19 июля, в Одессу они прибыли 10 октября. Назад добирались на поезде. Фото: Е.ЯКОВЛЕВ

2 августа Калининградская студия телевидения первый раз вышла в эфир.

В августе в Чкаловске построили здание для школы № 11 (до этого она ютилась в двух приспособленных домах).

В августе на янтарном комбинате открылся музей.

1 сентября начались занятия в нынешнем КГТУ (тогда – технический институт рыбной промышленности и хозяйства, который был переведен из Москвы). А в восстановленном здании на улице Зоологической начались занятия коммунально-строительного техникума (колледж БФУ имени Канта).

15 октября был опубликован рапорт о том, что область досрочно выполнила годовой план заготовок мяса, 2 ноября – о досрочном выполнении плана заготовок молока.

В октябре-ноябре Сергей Бондарчук снимал у нас свой режиссерский дебют – «Судьбу человека». Еще в 1958-м в области снимали «Часы остановились в полночь», «На дорогах войны», «О моем друге», «Киевлянка», «В твоих руках жизнь». Они событиями не стали.

23 ноября из Калининграда ушел дизельный электроход «Обь» с участниками 4-й комплексной экспедиции Академии наук СССР по изучению Антарктиды.