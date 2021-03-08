Выживет ли осиротевший Литературный театр Калининграда

Альберт Михайлов руководил Литературным театром с 1973 года. Фото: предоставлено Литтеатром

Вечером 7 марта скончался создатель и бессменный художественный руководитель Литературного театра Альберт Михайлов. Как принято говорить в таких случаях, после тяжелой и продолжительной болезни. Хотя многим в Калининграде казалось, что Михайлов был и будет всегда. Настолько значительную роль в культурной жизни нашего региона играл скромный руководитель любительского коллектива.

Само создание «Литературного» в далеком уже 1973 году стало настоящим событием, ведь народный театр удивительно быстро завоевал признание публики.

- Первые 15 лет все наши постановки шли с аншлагами, - вспоминал Михайлов в одном из интервью. - Представьте: дискотек и боулингов нет, ночных клубов нет, заезжих антреприз нет, рок-групп нет. Есть драмтеатр, кукольный и… какой-то литературный. Вот на этот «какой-то» и повалила молодежь. Прилагательного «оппозиционный» в ту пору тоже не существовало, потому его заменяло словосочетание «театр гражданской позиции». Мы орали о том, о чем другие говорили шепотом.

В какой именно степени такой вот нонконформизм повлиял на популярность «Литтеатра», можно рассуждать долго. Но его худрук неоднократно подчеркивал: «Мы были диссидентами поневоле». Может, поэтому в репертуаре театра так много спектаклей, поставленных по произведениям классической литературы – причем, не только русской. (Великолепных, надо заметить, спектаклей.) Как бы то ни было, название обязывает! Хотя, по личным ощущениям автора этих строк, излюбленным жанром «литтеатровцев» была, все-таки, общественно-политическая сатира. Но, возможно, я просто застал театр именно на таком этапе его долгой жизни.

Кстати, в смысле долголетия «Литературный» по праву можно считать рекордсменом среди подобных художественных коллективов. Ведь, как правило, срок существования народного театра ограничивается, в среднем, 10-15 годами. Чем можно объяснить калининградский феномен? По-моему, едва ли не в первую очередь – личностью главного режиссера, сумевшего сплотить вокруг себя единомышленников, все эти годы остающихся верными не только сцене, но и духу михайловского «Литтеатра».

Увы, нельзя не сказать и о том, что на наступившее «сегодня», когда казалось бы, любая цензура осталась в прошлом, сам Михайлов смотрел без особого оптимизма.

«Прессинг властей в советские времена - детский лепет на лужайке в сравнении с тем беспределом, разбоем, нравственной деградацией, засильем лавочников, которые творятся в культуре «новой демократической России», - откровенно и жестко (по-другому не умел) рубил Альберт Сергеевич. Наверное, вот за эту прямоту он всегда был на подозрении у чиновников, советских или российских - не важно.

Что ждет теперь осиротевший «Литературный»? Сохранится ли он вообще как театральный коллектив? Способен ли кто-то «поднять упавшее знамя»? На все эти вопросы ответа пока нет, как, кстати, нет сегодня у изгнанных из родного Дворца культуры моряков «литтеатровцев» и своей сцены. Так что, пока актерам-любителям остается лишь собирать деньги на памятник любимому режиссеру. А будущее театра, как выражаются в даосизме, туманно и неопределенно.

СКОРБИМ

47 трудных и счастливых лет…

«Прощайте, Альберт Сергеевич! Мы осиротели... Мы - разные, молодые и старые, те, кто пришли с Вами в далеком 1973-м, и те, кто переступил порог театра только вчера. 47 трудных, порою горьких, счастливых лет! Вы подарили нам жизнь, которой не было ни у кого - жизнь в Литературном, жизнь для Литературного. Вы открыли для нас простую формулу: «Счастье - это желание жить, не смотря на вытекающие отсюда обстоятельства». Желание жить, творить, быть ни на кого не похожим, осваивать новые пространства - пространства человеческой мысли, сценические пространства».

Актеры Литературного театра.