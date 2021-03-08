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Печальный финал истории спасения коня Бумера: в ногу уже поставили пластины, но организм не выдержал

В Калининград прилетели специалисты, в том числе из Москвы, но лошадь умерла во время операции
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Бумер был слишком болен и измотан.

Бумер был слишком болен и измотан.

Фото: Instagram.com

Печально закончилась история со спасением коня Бумера, которого в декабре сбила машина. Лошадь умерла на операционном столе.

Напомним, раненое животное в поле под Янтарным обнаружили неравнодушные калининградцы. Оказалось, что у коня сломана передняя нога, но хозяин не предпринимал никаких попыток помочь животному. Тогда волонтеры доставили жеребца в частную конюшню и стали готовить к операции.

В течение трех дней прямо на конюшне монтировали операционную: варили из металла стол, подготовили лебедку, сшили для коня специальный корсет, чтобы удобно было поднимать.

Так выглядела операционная, которую специально построили для спасения коня.

Так выглядела операционная, которую специально построили для спасения коня.

Фото: Instagram.com

Специально для проведения операции в Калининград прилетели специалисты, в том числе из Москвы Мария Жукова – медик с 24-летним стажем работы, которая признана одним из ведущих ветеринарных врачей по лошадям в России.

- Операция, в которой участвовали 13 врачей, длилась три часа, до ее окончания оставалось 20 минут. Врачи уже поставили пластины в ногу… И лошадь не выдержала, - рассказывал «Комсомолке» Павел Малыхин из Янтарного, который организовал спасение коня.

Лошадь находилась уже в очень тяжелом состоянии. Она больше двух месяцев была с переломом, находилась без еды и была достаточно истощенная.

- Кроме травмы ноги у нее была обширная грыжа, - рассказал «Комсомолке» один из ветеринаров. - В процессе операции у коня случилась остановка дыхания. Проводимые реанимационные мероприятия не смогли достаточно долго поддерживать жизнедеятельность. В какой-то момент организм просто не выдержал. Очень сожалеем, но иногда смерть на операционном столе бывает даже у здоровых животных.

Отметим, ранее не все калининградцы (и сочувствующие, и связанные с животными) верили в то, что лошадь удастся спасти. В частности, руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская (сама владелец лошади) считала, что лечить этого коня невозможно и его нужно усыплять. Юлия говорила, что «это не спасение, а продление мучений и издевательство над конем».

Комментаторы в соцсетях тоже не были едины во мнении. Они до сих пор спорят, нужно ли было оперировать и так надолго растягивать проблему.

Между тем, Павел выкупил еще одну лошадь, которую подарил частной конюшне.

- Эту лошадь хотели просто убить из-за старости и потому что она, как нам сказали, отработала свое. Но мы решили организовать для нее такой дом престарелых. Будет жить в тепле и максимум – катать детей, - сказал Павел.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ