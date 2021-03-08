Печальный финал истории спасения коня Бумера: в ногу уже поставили пластины, но организм не выдержал

Бумер был слишком болен и измотан. Фото: Instagram.com

Печально закончилась история со спасением коня Бумера, которого в декабре сбила машина. Лошадь умерла на операционном столе.

Напомним, раненое животное в поле под Янтарным обнаружили неравнодушные калининградцы. Оказалось, что у коня сломана передняя нога, но хозяин не предпринимал никаких попыток помочь животному. Тогда волонтеры доставили жеребца в частную конюшню и стали готовить к операции.

В течение трех дней прямо на конюшне монтировали операционную: варили из металла стол, подготовили лебедку, сшили для коня специальный корсет, чтобы удобно было поднимать.

Так выглядела операционная, которую специально построили для спасения коня. Фото: Instagram.com

Специально для проведения операции в Калининград прилетели специалисты, в том числе из Москвы Мария Жукова – медик с 24-летним стажем работы, которая признана одним из ведущих ветеринарных врачей по лошадям в России.

- Операция, в которой участвовали 13 врачей, длилась три часа, до ее окончания оставалось 20 минут. Врачи уже поставили пластины в ногу… И лошадь не выдержала, - рассказывал «Комсомолке» Павел Малыхин из Янтарного, который организовал спасение коня.

Лошадь находилась уже в очень тяжелом состоянии. Она больше двух месяцев была с переломом, находилась без еды и была достаточно истощенная.

- Кроме травмы ноги у нее была обширная грыжа, - рассказал «Комсомолке» один из ветеринаров. - В процессе операции у коня случилась остановка дыхания. Проводимые реанимационные мероприятия не смогли достаточно долго поддерживать жизнедеятельность. В какой-то момент организм просто не выдержал. Очень сожалеем, но иногда смерть на операционном столе бывает даже у здоровых животных.

Отметим, ранее не все калининградцы (и сочувствующие, и связанные с животными) верили в то, что лошадь удастся спасти. В частности, руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская (сама владелец лошади) считала, что лечить этого коня невозможно и его нужно усыплять. Юлия говорила, что «это не спасение, а продление мучений и издевательство над конем».

Комментаторы в соцсетях тоже не были едины во мнении. Они до сих пор спорят, нужно ли было оперировать и так надолго растягивать проблему.

Между тем, Павел выкупил еще одну лошадь, которую подарил частной конюшне.

- Эту лошадь хотели просто убить из-за старости и потому что она, как нам сказали, отработала свое. Но мы решили организовать для нее такой дом престарелых. Будет жить в тепле и максимум – катать детей, - сказал Павел.