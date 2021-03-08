Архангелы «оживают» в солнечных лучах: В Калининграде расписывают новый храм Кирилла и Мефодия

Храм с колокольней высотой 56 метров построен в стиле традиционной русской архитектуры. Фото: Александр КАТЕРУША

Строительство собора Кирилла и Мефодия в Калининграде на проспекте Мира завершено. И вот, снаружи все готово, а внутри храм сверху донизу в лесах. Полным ходом идут работы по художественной росписи собора. Вообще, планировалось, что расписывать храм будут года через два, не раньше. Но получилось быстрее.

Много красного цвета и золота

В алтарной части храма прямо на стене художники написали икону. Следом началось оформление стен и сводов.

Этот храм с колокольней высотой 56 метров, возведенный при поддержке компании «Автотор», стал для региона особенным – подобных у нас просто раньше не было. Здание построено в стиле традиционной русской архитектуры: красивые пропорции, пять куполов.

Работы начались чуть меньше двух месяцев назад. Фото: Александр КАТЕРУША

Корреспондент «Комсомолки» побывал в соборе Кирилла и Мефодия. Артель художников во главе с иконописцем Андреем Курковым начала работу тут чуть меньше двух месяцев назад. До этого мастера расписывали храм Иоакима и Анны в поселке Большое Исаково. А прежде работали над оформлением Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы.

- Кафедральный собор - величественный и торжественный, что отражается в росписи. Пожелание Патриарха Кирилла состояло в том, чтобы в калининградском Соборе повторить орнаменты из Храма Христа Спасителя в Москве. Эта преемственность и задала цветовой настрой: много красного цвета, золота, - рассказывает Андрей, пока мы поднимаемся по лесам. – Здесь же роспись другая. Здесь настроение умиротворения, а не величественной торжественности.

Магия цвета

Андрей Курков – иконописец и реставратор. Украшал храмы во всех уголках России, но последние годы трудится в Калининграде. Что такое роспись храма? Это ежедневная работа с красками и растворителями на лесах: стоя, сидя, лежа. Труд непростой, с утра до вечера.

Интересно, что именно в вечерние и утренние часы в храме происходит то, что художники называют магией цвета.

Образы «живут» благодаря солнцу и свету. Получается, что природа помогает воспринимать работу художников. Фото: Александр КАТЕРУША

- Мы работаем в световом барабане, под главным куполом, тут большие окна. Вечером и утром все пространство заливает светом. Колорит и цветовые сочетания в росписи тут такие, что они сами по себе передают состояние солнца. Эти золотистые тона, словно закатное свечение, мы видим в крыльях архангелов, в бликах на одеждах Христа. Здесь в росписи – общее настроение ясного вечера, - рассказывает Андрей. - Когда сюда проникает солнечный свет восхода или зари, то все эти элементы усиливаются. Это удивительно. Все это создает драматургию, дает такое богатство! Образы «живут» благодаря солнцу и свету. Получается, что природа помогает воспринимать работу художников.

С Андреем мы залезли под самый большой купол. Над нами в центре композиции – Спаситель на фоне из сусального золота.

В центре композиции – Спаситель на фоне из сусального золота. Фото: Александр КАТЕРУША

Фигуры архангелов, окружающих Христа, приходится делать вытянутыми и достаточно узкими. Каждая длиной около 4 метров. Все для того, чтобы снизу, под острым углом, образы смотрелись пропорционально и верно.

Ниже – Адам и Ева, ветхозаветные патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Авель, Ной, Мелхиседек. Еще ниже располагаются пророки. Под ними – апостолы и равноапостольные Кирилл и Мефодий, Владимир и Ольга, Константин и Елена, Нина, всего их 15. На стенах будет показан житийный цикл Кирилла и Мефодия, праздники Воскресенье Христова, Крестовоздвижение, Благовещение.

СПРАВКА «КП»

Первый камень в основание будущего храма заложил в апреле 2007 года митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, ныне Патриарх. 5 июня 2019 года Патриарх Кирилл освятил купола для храма.

Здание включает в себя верхний и нижний храмы. Верхний храм будет освящен в честь Кирилла и Мефодия.

Храм вмещает более 600 человек и станет вторым по высоте в Калининграде после Кафедрального собора Христа Спасителя.