Фонд капремонта Калининградской области: итоги 2020 года

Так после капремонта выглядит дом на улице Театральной в Черняховске. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

Фонд капитального ремонта Калининградской области работает с 2015 года, за это время капитальный ремонт прошел более чем в 4 000 домов. Это новые крыши, фасады, подвалы, фундаменты, инженерные сети и лифты по всему региону. Несмотря на сложный 2020-й, годовая программа была полностью выполнена и более 20 000 человек улучшили свои жилищные условия. Вместе с тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал несколько поручений по повышению качества работ и подходу к капремонту в регионе - вот что из этого получилось…

Антон Алиханов, директор Фонда капремонта Олег Туркин (справа) и глава Советска Андрей Сергеев. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Страхование

В 2020 году Фонд ввел обязательное страхование при капремонте. Это обязательный пункт договора с подрядной организацией. И если собственникам нанесен ущерб, после независимой оценки страховая компания его возмещает. На сегодняшний день выплачено более 1,8 млн рублей. Также страховка распространяется на срок пятилетней гарантии, и даже в случае признания подрядчика банкротом страховая компания покроет расходы по устранению выявленных замечаний.

Бережное отношение к наследию

С прошлого года региональный фонд повсеместно начал реставрировать исторические двери при капремонте фасадов. При этом явно обозначился дефицит квалифицированных специалистов в области реставрации. Чтобы решить проблему, фонд и колледж инфотехнологий и строительства в Калининграде организовали учебный модуль. Профессионалы обучили 12 желающих, которые уже участвуют в восстановлении исторических полотен. Второй обучающий поток начнется во второй половине марта. Если же двери утрачены, то во всех домах до 1945 года постройки их воссоздают по историческим снимкам и эскизам. Это уникальная практика для России, которую хотят перенять и другие регионы.

Реставрация старинных дверей: было и стало. Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

Лифты, пандусы, безопасность

На законодательном уровне утвердили возможность устанавливать при капремонте системы пожарной безопасности и пандусы. Изготовлением и монтажом последних занимается калининградская компания «Обсервер», руководитель которой Роман Аранин лично тестирует конструкции для маломобильных групп. Также начали установку новых лифтов с широким проемом 800 мм, что делает возможным их использовать людям с ограниченными возможностями и мамам с детскими колясками.

Переплачивать больше не придется

С апреля начнет действовать механизм автоматического учета компенсации по взносам на капремонт. Ранее собственникам, имеющим право на такую компенсацию, нужно было уплатить всю сумму полностью, а далее положенный процент возвращался заявителям. Разработанный Фондом капремонта порядок позволяет учитывать размер компенсации в квитанции, отражаться сумма к оплате будет меньше. Таким образом, людям не нужно будет переплачивать, а потом ждать возмещения.

ТАРИФ И ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА

По решению главы региона в непростой для жителей год взнос на капремонт остался на одном из самых низких уровней в стране - 6,9 рубля за квадратный метр. Взнос индексировался лишь однажды, в 2019 году. При этом все понимают, что цены на строительные материалы растут, а домов, которые необходимо ремонтировать, меньше не становится. Всего в программу вошло почти 15 тысяч многоквартирных домов. Ежегодно правительство Калининградской области поддерживает свою систему капитального ремонта. Помощью региональных властей могут похвастаться лишь несколько субъектов страны. На 2021 год региональным бюджетом предусмотрено порядка 850 млн рублей на капитальный ремонт жилых домов.

ПЛАН НА 2021-Й ГОД

До конца года еще более 25 000 жителей региона получат услугу по капитальному ремонту. Порядка 530 многоквартирных жилых домов вошли в план 2021 года с различными видами работ.