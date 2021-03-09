«Мы готовы к любым сценариям»: о чем рассказал министр здравоохранения Калининградской области

По словам Александра Кравченко, сегодня пациенты с ковидом занимают в стационарах 700 коек. Фото: Иван МАРКОВ

Четыре передвижки

Перед началом брифинга Александр Кравченко представил четыре новых передвижных медицинских комплекса, предназначенных для решения различных задач. Первый комплекс – это стоматологический кабинет. Фактически, полноценная стоматологическая клиника, включающая в себя и лечебное и диагностическое оборудование. Комплекс позволяет в полном объеме оказать и услуги терапевтического профиля и даже по части ортопедической помощи.

Новые передвижные медицинские комплексы предназначены для решения самых разных задач. Фото: Иван МАРКОВ

Во втором медицинском комплексе можно сделать флюорографию.

- Не все, наверное, знают, что во всех наших поликлиниках есть кабинеты флюорографии, однако пациент туда идет не всегда охотно, чтобы сделать какое-то исследование, - заметил Кравченко. - Мы решили это исследование приблизить к пациенту. По востоку области это уже не первый флюорограф, и у нас возникла необходимость создать второй комплекс. Шасси там, кстати, в Калининграде собрано.

Впервые в области начнет работу педиатрический мобильный комплекс.

- В принципе, это полноценный кабинет диспансеризации, где можно провести все: от рутинных до современных медицинских исследований органов слуха и зрения, а также делать анализы крови и мочи, - похвастался Кравченко. - Этот комплекс сегодня у нас отправится в первый выезд в Мамоновский городской округ.

Четвертый комплекс, по словам министра, это современный маммографический аппарат на колесах.

- Он имеет плоскопанельный детектор с очень высоким разрешением. А прицепом к нему три медкабинета, которые могут укомплектовываться в зависимости от задач. Хочу отметить, что за каждым комплексом закреплен штат медработников.

«200 коек держим в резерве»

Отчитавшись о новом оборудовании, министр рассказал о том, что ежедневное количество заболевших коронавирусом в Калининградской области снизилось уже втрое.

- Сегодня мы можем говорить, что ситуация по ковиду имеет склонность к стабилизации, - сообщил министр. - Если брать пиковые месяцы (ноябрь, декабрь и часть января), сегодня мы смогли отпустить в обычную работу практически половину коек. У нас осталось развернуто 907 коек на сегодня, и полноценных больниц, которые занимаются сегодня в основном ковидом, осталось четыре. С нагрузкой в Калининграде мы справляемся.

Сегодня пациенты с ковидом занимают в стационарах 700 коек (было больше полутора тысяч), однако по-прежнему много реанимационных больных, и около 30 пациентов в день лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких. 200 коек минздрав держит в резерве на всякий пожарный случай.

- Сегодня мы уже спокойно занимаемся реабилитацией и лечением отдаленных последствий коронавируса. На базе ЦГКБ, где разработана для этого специальная программа, выделен отдельный этаж, - добавил Кравченко. - Мы готовы к любым сценариям.

Что со смертностью

Журналисты, конечно, не могли не поинтересоваться, почему количество умирающих от ковида, согласно отчетам, по-прежнему бьет рекорды.

- Чтобы разбираться в статистике, нужно потратить несколько лет, - издалека начал министр. - Если в рассылке приходит информация, что четыре человека умерли вчера, то это не совсем корректная формулировка. Это не люди, которые умерли вчера. Это четверо, которые умерли ранее, и у которых окончательный диагноз подтвержден как причина смерти от коронавируса. Мониторинг смертей у нас проходит по всем международным правилам, и они требуют очень детальной верификации, если причиной смерти является ковид. Этот процесс достаточно длительный, и мы уже об этом говорили. Он может занимать 8-9 недель.

- То есть, сейчас мы видим показатели пиковой декабрьской смертности? – переспросили журналисты.

- Да. Поэтому и цифры выглядят так, что заболеваемость выше, а смертность как будто выше.

Кравченко добавил, что средний возраст умерших от коронавируса – выше 65 лет.

Пенсионеры прививаются чаще

Почти половина калининградцев, уже сделавших прививку от коронавируса, – пенсионеры.

- Мы получаем вакцину, которая распределяется федеральным центром, исходя из структуры заболеваемости и числа пациентов, - объяснил министр. - Мы получили суммарно 33 тысячи доз. Собственно, 32 тысячи уже израсходованы, и мы ждем поставки 15 марта. Темпы выпуска вакцины и производственные обороты нарастают, основное наше желание – прививать пациентов той самой возрастной группы, по которой больше всего вопросов. У нас сегодня 48% привитого населения – это как раз от 60 лет и выше. Это хорошо.

По словам Кравченко, в регионе сегодня развернуто 28 прививочных пунктов.

- Технологически мы просчитывали, что мы готовы прививать три с половиной или четыре тысячи человек в день, и ждем только вакцину, - добавил он.

Про поликлинику на Расковой

На брифинге министра спросили и о судьбе исторического здания поликлиники на улице Марины Расковой в Калининграде.

- Позиция правительства такая: на этом месте должен быть медицинский объект, который будет обслуживать 30 тысяч человек, - двусмысленно ответил Кравченко.

- Речь все-таки о реконструкции или о сносе здания? – переспросили журналисты.

- Там должен быть медицинский объект. Если здание подлежит реконструкции, его можно реконструировать, но лично у меня (а я не строитель) возникают сомнения. Если кто-то сможет это сделать – пожалуйста.

Напомним, ранее председатель облдумы Марина Оргеева инициировала сбор подписей за сохранение поликлиники, а руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил, что не нашел в здании признаков памятника архитектуры.