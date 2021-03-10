Звезды скупают квартиры у моря: Канделаки и Баста стали соседями в Светлогорске

Канделаки уже похвасталась приобретением в Инстаграме. Фото: Instagram.com

Все больше знаменитых россиян спешат обзавестись недвижимым имуществом в Калининградской области. Как известно, наш земляк писатель Евгений Гришковец живет в отреставрированном немецком особняке на Верхнем озере. В Калининграде имеются квартиры у сестер Татьяны и Ольги Арнтгольц. Но самые заветные квадратные метры расположены, конечно же, на берегу Балтийского моря. Несколько лет назад квартиру, а потом и еще одну в довоенном особняке на окраине Зеленоградска прикупил и ведущий Первого канала и историк моды Александр Васильев.

Некоторое время назад у нас капитально обосновался Бари Алибасов - младший. Сейчас там отдыхает от столичной жизни и отец ответственного квартиросъемщика, поп-продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов - старший.

Еще один наш старый знакомый, эдакий курортный земляк, Гарик Сукачев уже много лет владеет квартирой в Светлогорске. Правда, говорят, звезда рок-н-ролла задумал продать свое жилище. Только покупатель пока не нашелся.

Наконец, и небезызвестную Тину Канделаки захлестнул модный тренд – популярная телеведущая приобрела квартиру в самом западном регионе страны. О чем и не преминула известить подписчиков у себя в Инстаграме.

«Дорогие обладатели недвижимости во Франции, в Италии, в Испании, мне вас очень жаль! Вы еще долго не доедете до своей недвижимости. А вот в Калининграде прекрасно, уже все практически готово к приему меня на летние каникулы. Посмотрите, какой вид! – хвастается теледива и приглашает полюбоваться своей новым, еще даже не отделанным гнездышком. - Это тот случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Пойдемте на балкончик!»

На балконе Тина смотрит в окно и вздыхает: «Посмотрите как шикарно. Красиво, ой, солнышко греет. Там у нас бассейн будет, внизу СПА. Роскошь! Покупайте недвижимость в России, дорогие друзья, и не пожалеете».

И хотя Канделаки и не указывает конкретных координат, по окружающему ландшафту понятно, что речь идет о все том же Светлогорске. Точнее, о комплексе апартаментов, выросшем неподалеку от городской администрации. Возле элитных многоэтажек, действительно, скоро должен появиться модный СПА-центр и бассейн с морской водой. Всеми этими развлечениями жильцы смогут пользоваться неограниченно. Сами апартаменты по площади можно сравнить с 3-х и даже 4-х комнатными квартирами.

Как стало известно «Комсомолке», рэпер Баста приобрел квартиру в том же доме, что и Тина Канделаки. Нет сомнений, что соседство со звездами вызовет подорожание и без того недешевой жилплощади. Цены и так кусаются – порядка 150 тысяч за «квадрат».

Хотя, по словам экспертов, то обстоятельство, что звезды покупают недвижимость в нашем регионе, вряд ли существенно скажется на ее подорожании. А вот на имидже курортного Светлогорска или Зеленоградска несомненно отразится. Известно, что группы туристов во время экскурсий по Зеленоградску уже останавливаются возле виллы Александра Васильева. Но там хотя бы есть на что посмотреть – красивый особняк построен в начале XX века. Будут ли выстраиваться экскурсии у дорогих, но типовых апартаментов Тины – большой вопрос.