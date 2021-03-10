Годовщина ковида в Калининграде: Вирус завезли из Италии, переболел уже каждый 30-й

Этот снимок сделан год назад, когда коронавирус многим из нас казался едва ли не чумой. Фото: Александр Подгорчук

О первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области стало известно в праздничное воскресенье 8 марта 2020 года. Однако, на самом деле, отсчет начала пандемии в нашем регионе следует вести с другой даты.

- Первый положительный диагноз у жительницы нашей области был получен 5 марта, - раскрыла секрет главный санитарный врач региона Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград». - Я хорошо помню тот день, когда мы везли материал, можно сказать, на себе в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», чтобы нам подтвердили этот результат. Через три дня 8 марта я уже имела данные от главного санитарного врача России о том, что у нас подтвержден первый случай, и доложила об этом губернатору.

«Нулевым» пациентом оказалась калининградка, которая вернулась из путешествия по Италии. Заболевание она перенесла в очень легкой форме, но медики на всякий случай изолировали женщину в специальном боксе. Через четыре дня COVID-19 подтвердился у ее мамы.

Разумеется, говорить о том, что распространение вируса по области началось с какого-то одного человека, ни в коем случае нельзя. Новые очаги один за другим стали появляться в семьях, которые друг с другом не контактировали. До конца месяца коронавирус нашли у калининградцев, вернувшихся из Перу (мужчина летел через Париж), Польши и Австрии. Всего в марте 2020-го выявили 12 заразившихся.

Те самые две недели

Пандемия круто изменила нашу жизнь всего лишь за какие-то две недели. С каждым новым случаем заражения тревога нарастала все сильнее и иногда переходила в панику. 14 марта калининградцы устроили «черную субботу» и бросились массово скупать в магазинах продукты, антисептики и туалетную бумагу. В эти же дни друг за дружкой закрыли границы Польша и Литва - Калининградская область оказалась частично изолирована: выехать на личном автомобиле и автобусе стало невозможно ни в одном направлении. Эти запреты остаются в силе и сегодня.

Закрытый вход в приемное отделение Центральной городской клинической больницы, март 2020-го. Фото: Александр Подгорчук

18 марта власти приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. 23 марта региональное правительство перешло на дистанционную работу. 31 марта в Калининградской области ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.

Не хуже других

Первая волна распространения коронавируса схлынула через четыре месяца после начала пандемии (хотя до нулевой заболеваемости дело так и не дошло). Переломным был июль, после чего число новых случаев заражения снова начало расти. Пик второй волны пришелся на декабрь, и вот уже третий месяц подряд кривая идет вниз.

На сегодняшний день в Калининградской области провели больше 572 тысяч тестов на COVID-19. Заразились почти 30 тысяч человек, то есть около 3% населения. 26 тысяч из них уже выздоровели.

- Конечно, были и те, кто перенес болезнь, но тесты не сдавал и в статистику не вошел, - признает Елена Бабура.

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На фоне других регионов область выглядит относительно неплохо. На каждые 100 000 человек населения у нас приходится 2916 случаев заражения. Хуже всего ситуация в Москве (7938 зараженных на 100 000), а наиболее благополучный регион - Татарстан (всего 473 случая на 100 000 жителей).

Смертность растет?

Самым смертоносным за время пандемии в нашей области был декабрь, когда непосредственно от ковида скончались 68 человек. В январе умерших было ровно в два раза меньше (34), но в феврале произошел резкий скачок - 59 смертей. С начала марта скончались уже больше 21 человек. На фоне общего снижения числа зараженных, эти цифры выглядят пугающими.

На брифинге в минувший вторник министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко призвал не воспринимать статистику по летальным исходам слишком буквально.

- Если в рассылке СМИ приходит информация, что четыре человека умерли вчера, то это не совсем корректная формулировка. Это люди, которые умерли ранее, и окончательным подтвержденным диагнозом является смерть от коронавируса, - объяснил министр. - Мониторинг смертей у нас проходит по всем международным правилам, которые требуют очень детальной верификации, если причиной летального исхода является ковид. Этот процесс достаточно длительный и может занимать 8-9 недель.

Как бы там ни было, нельзя отрицать того факта, что из-за пандемии общая смертность в нашей области выросла. В 2020 году - сразу на 1200 человек. Губернатор Антон Алиханов подтвердил, что прирост «практически полностью» вызван коронавирусом и связанными с ним болезнями. Но обратил внимание, что удалось избежать «всплеска смертности от других заболеваний».

По состоянию на 8 марта в области насчитывалось 28,1 случаев смерти от коронавируса на 100 000 населения. Самый низкий показатель в стране имеет Ненецкий автономный округ (около 7 летальных исходов на 100 000 жителей), на последнем месте - Санкт-Петербург (212 случаев).

Надежда на вакцину

Сегодняшние цифры - в среднем 70-80 новых заразившихся за сутки - возвращают нас в ситуацию пятимесячной давности. Столько же случаев фиксировались в середине октября, но тогда положение день стремительно ухудшалось, а сейчас - наоборот. Елена Бабура связывает это с ограничениями, которые действуют в области, и началом вакцинации.

- На сегодняшний день привиты около 31 тысячи человек, что сопоставимо с числом тех, кто уже переболел за время пандемии, - отмечает главный санитарный врач региона. - Примерно 16 тысяч человек привиты уже не только первым, но и вторым компонентом вакцины. У перенесших инфекцию иммунитет постепенно угасает, поэтому прививаться нужно обязательно!

Елена Бабура признала, что пока общее число вакцинированных невелико, но темпы вакцинации будут увеличиваться. С 20 марта в регионы начнутся поставки вакцины «Эпивак Корона». Правда, сколько именно доз поступит в нашу область, пока неизвестно.