Истории первых переселенцев: «Вместо качелей у нас во дворе стоял танк, а билет в кино стоил 10 кирпичей»

Этот снимок сделан в феврале 1950 года в зоопарке, где тогда стояли знаменитые «Борющиеся зубры». Фото: семейный архив.

Ребенок войны

Владимир Михайлович родился в Калинине (сегодня Тверь) 24 января 1944 года. В 1946 году мама привезла его в послевоенный Калининград.

- Про своего отца, Михаила Владимировича Иванова, я практически ничего не знаю. Известно только, что он родился в Ленинградской области, был гвардии старшиной и служил помощником командира взвода в 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб отец в апреле 1945 года на подступах к Пиллау (сегодня Балтийск – Ред.) и похоронен в братской могиле в Приморске (бывший Фишхаузен – Ред.). Конкретное место гибели не известно. А мама моя, Галина Григорьевна Иванова, сначала работала медсестрой в военном госпитале, а потом перевелась в отдел, занимавшийся снабжением артиллерии. С войсками мама дошла до Кенигсберга, и с папой познакомилась на фронте. Рожать она уезжала в Калинин, после чего оставила меня с бабушкой, а сама вернулась в свою часть.

Маленький Вова с мамой на прогулке. 1949 год. Фото: семейный архив.

Бабушка с маленьким Володей жила в землянке, так как дом пострадал во время боев. Никаких надежд на скорое улучшение жилищных условий не было и после войны, зато мама получила квартиру в Кенигсберге.

- Сначала мама получила жилье на улице Комсомольской, прямо напротив бани №1. Но, как только началась первая послевоенная зима, она там даже месяц прожить не смогла. Топлива в городе не было, а жилье просторное, с высокими потолками и большими окнами – бывший доходный дом, и его нужно хорошо отапливать. В военной комендатуре сказали: кто где перезимует, там того жилье и будет. Но о дровах приходилось заботиться самостоятельно. Вскоре мама с подружкой перебралась в двухкомнатную квартиру дома №37 на улице Докторской (сегодня Молочинского – Ред.). Это была окраина города – дальше только Мастеровая (сегодняшняя улица Маршала Борзова – Ред.) и «Водоканал», за которым начинались поля и пригороды. На Докторской стояли три больших восьмиподъездных дома, построенных для рабочих. В квартирке 30 метров всего, деревянные полы, печки кафельные в большой и маленькой комнате, на кухне плита (газа, правда, не было). Ванной тоже не было, но вода и электричество имелись. Газ туда от коксогазового завода провели только в 50-х. В первую же зиму на дрова выломали все перегородки, полы и перекрытия в доме на Комсомольской, где мама изначально собиралась зимовать.

Игры с оружием и боеприпасами

Сына Галина Григорьевна забрала из Калинина ближе к лету. К этому времени она уволилась с военной службы и поступила на работу в администрацию учетчиком продовольственных карточек (в этом здании на улице Комсомольской сейчас находится детско-юношеский центр).

- В конечном итоге, мама после нескольких переходов с места на место из-за сокращения штатов ушла в торговлю на оптовую базу, которая занималась поставкой тканей в Калининградскую область. Одним из мест ее работы была бывшая немецкая картинная галерея на улице Баранова, там в подвале хранились наиболее ценные ткани.

Владимир с мамой (справа). 1950 год. Фото: семейный архив.

Первые детские воспоминания Владимира Михайловича связаны с дворовыми играми на улице Докторской.

- Наш подъезд имел сквозной проход во двор, а со стороны двора - лестница, ведущая в подвал, где у немцев была прачечная и угольное хранилище. У входа со стороны двора был каменный выступ, и когда мы играли в войнушку, я влетел лбом в этот выступ, а дальше помню только звезды перед глазами. По-моему, это мое первое сильное впечатление из детства.

В послевоенном Калининграде пацан не считался пацаном, если у него не было настоящего оружия.

- Пистолет – это минимум. Лучше, если у тебя есть пистолет и винтовка. Автоматы найти было сложнее. Отцы тогда за игры с оружием своих детей не гоняли, но проверяли, чтобы бойка не было – его просто выкидывали. Затвор, конечно, оставляли, иначе эффекта никакого. С порохом и взрывчаткой у нас также проблем не было. А главное – во дворе у нас стоял немецкий танк. У него не было люка, но крутилась башня и поднималась пушка (в башне имелись две специальные рукоятки). Самое любимое развлечение – это сесть на пушку, когда приятель крутит обе рукоятки. Потом этот танк утащили на металлолом, но оставили гусеницы. Эти гусеницы наш сосед использовал как бордюр к дорожке, ведущей в подъезд. Бордюр долго там был, до ремонта дома.

Городские власти, чтобы собрать у детей оружие, однажды пошли на хитрость.

- К нам во двор в течение месяцев четырех заезжал мужик на телеге с запряженной лошадью и предлагал конфеты. Это был представитель Вторчермета. За кисленькие подушечки мы были готовы все отдать! А потом приезжал другой мужик, который предлагал по копейке за каждый почищенный от раствора кирпич. Это было очень заманчиво, потому что билет в кино, в «Зарю», стоил 10 копеек. Немцы делали кладку на хорошем растворе, и нам работа тяжело давалась, но пацаны всем двором тюкали эти кирпичи.

Три яблони и варенье из крыжовника

Сразу после войны Галина Григорьевна несколько лет вела переписку с военкоматом, пытаясь установить, где именно и как погиб ее муж. Во второй раз она вышла замуж в начале 50-х за Василия Никифоровича Бондаренко, которого Владимир стал называть отцом.

- Отец во время войны был угнан в Германию и там работал на военных заводах, пока его не освободили американцы. После передачи советским властям он несколько месяцев проходил проверку в фильтрационном лагере, но ему повезло, потому что угнали его из-под Кривого Рога вместе с несколькими ребятами. Все эти ребята попали в одно место, и во время допросов в их показаниях не было разночтений. В общем, все обошлось без последствий.

Василий Никифорович завел традицию походов в баню на Комсомольской по выходным, а также приучал Володю к огородничеству.

- С тыльной стороны нашего дома имелся небольшой клочок земли, разделенный поквартирно на квадраты. На этих грядках все что-то выращивали, а мы с отцом в саду в конце улицы Чекистов (недалеко от Советского проспекта) выкопали две яблони. Одна яблоня у нас уже росла – стало три. Благодаря этому мы до декабря ели свои яблоки - каждое для хранения заворачивалось в газету. Еще у нас крыжовник свой был посажен, клубнику мама выращивала и зелень какую-то. Из крыжовника она варила два вида варенья: для одного из ягод ложкой выковыривались все внутренности, а для другого ничего выковыривать не нужно, но каждая ягода прокалывалась иголками со всех сторон. Был даже специальный инструмент: пробка с несколькими булавками. Конечно, этой штукой все пальцы я себе искалывал, так что в конце лета я все время ходил с исколотыми пальцами.

Страшная дорога от вокзала до Кнайпхофа

Один подъезд дома со стороны улицы Чекистов был разрушен, и восстановили его уже после переезда Ивановых.

- Руина образовала горку, и зимой мы с нее катались кто на чем: кто на спине, кто на заднице, кто на какой-то подстилке, если везло – на санках. Также помню массу немецких велосипедов. Целый велосипед, конечно, найти было сложно, поэтому мы, мальчишки, как только научились работать гаечными ключами и пассатижами, стали комбинировать запчасти. А потом отец купил себе велосипед «Прогресс» и разрешал мне на нем кататься. До седла я, конечно, не дотягивался, и поначалу ездил под рамой, а потом, когда я немного подрос, отец снимал седло, привязывал к раме подушку, и так я ездил. Место встречи пацанов на велосипедах было на круге улицы Коммунальной, там мы выпендривались перед девчонками.

Развалины были чуть ли главным местом игры, о них также рассказывали страшные истории.

- Мальчишек чаще всего заваливало в Королевском замке. Угловая его башня была здорово разбита - наверху во время войны стояла пушечная батарея, которую, конечно, снесли наши войска, но до уровня третьего этажа там все было цело. Один из отколовшихся кусков стены, находившийся в неустойчивом равновесии, мы использовали как качели. Иногда мальчишки падали в подвалы замка и погибали. Гибли и в пятом форте, куда мы бегали купаться и рыбу ловить. Но самым страшным местом считалась дорога от Кнайпхофа до Южного вокзала. Улица там узкая, не такая, как сейчас. Целых домов не было, потому что наступление шло со стороны Понарта, и развалки стояли целыми, но постоянно грозили обрушиться. Там гибли постоянно.

Учителя-фронтовики

С 1951 года Владимир учился в школе №1, самом первом послевоенном учебном заведении Кёнигсберга-Калининграда. По его словам, все мальчишки называли эту школу бывшим юнкерским училищем.

- В основном, там учителями были женщины, но я хорошо запомнил двоих мужчин: учителя физики и трудов Валерия Арсентьевича Кислицу и учителя географии Ивана Федоровича Ведерникова, которого мы называли «Шпонька». Он был кругленький и небольшого роста, а еще с нами в классе его сын Володя учился. Валерий Арсентьевич, судя по всему, родом с Украины был, потому что имел характерный мягкий говор, но запомнил я его из-за одного случая. В нашем классе учились несколько переростков, среди которых был такой Женя Струмак. Пацанам ведь свойственно издеваться над кем-то, и мы подшучивали над Женей. Он учился плохо, а отец его – инвалид войны с ампутированными обеими ногами (он на тележке ездил и делал табуретки и столы). Жили они трудно, отец пил. И как-то Валерий Арсентьевич, услышав какую-то нашу насмешку над Женей, что у него отец вот такой, очень жестко поставил нас на место. Саму ситуацию я в деталях не помню, но с того случая уважение к инвалидам и участникам войны у всех нас сильно укрепилось.

Владимир у новогодней елки. 1951 год. Фото: семейный архив.

Фронтовик Валерий Кислица, по словам Владимира Иванова, так плотно преподавал свой предмет, что при поступлении в техникум физика не становилась для выпускника 1-й школы проблемой. А Иван Ведерников не только научил своих воспитанников читать карты, но и «гонял» их по натурным планшетным съемкам. Школьники без труда умели пользоваться компасом, угломерами и офицерскими линейками.

- Математику у нас преподавала высокая и плотная женщина Карелия Даниловна Соммер, жена знаменитого командира танковой бригады Андрея Соммера. У меня осталось от нее какое-то впечатление мощи и из-за ее внешности, и из-за жесткого баса. Она умела великолепно вдолбить в нас математику. Мы благодаря ей поняли и полюбили этот предмет, и знаний мне хватило до института. Жила учительница в особняке на улице Кутузова и регулярно приглашала нас в гости. В памяти у меня остался зимний сад с выходом во двор. Кстати, обстановка дома у Соммеров была обычной, ничего сверхбогатого и поражающего наше воображение мы не видели. Пианино помню, потому что Карелия Даниловна для нас музицировала, а вот самого генерала я не видел ни разу – он постоянно находился на службе.

Школьные проказы

Перемены между уроками могли закончиться для пацанов вызовом в школу родителей.

- Полы первого этажа школы были устланы мраморными плитами, по которым очень хорошо скользили портфели, которыми мы всегда старались кого-нибудь сбить. Учительская находилась на первом этаже, и учителя, особенно женщины, очень внимательно выходили из дверей, потому что можно было спокойно вместе с портфелем укатиться в другой конец коридора. Если такое случалось, это, конечно, не радовало владельца портфеля, так как его вычисляли по содержимому. Дальше следовали соответствующие оргвыводы.

В 1963 году фотографироваться можно было у самой могилы Канта. Фото: семейный архив.

Еще за одну школьную шалость Владимир чуть было не вылетел из школы.

- Однажды мы развели костер прямо под окнами нашего директора Нины Васильевны Завалеевой. В этот костер мы бросили порох (он у нас был в виде таблеток, макарон и цилиндров), и он загорелся с резким выбросом пламени. Нина Васильевна тут же выскочила на улицу и догнала нас. Кончилось все педсоветом, где поставили вопрос о нашем исключении. Но никого не исключили – мы все неплохо учились, а это качество тогда ценилось. Кстати, среди моего окружения никто серьезно от пороха и взрывчатки не пострадал. Но мы все слышали о случаях гибели, поэтому опасались горючих веществ в закрытых предметах.

Утопленный комсомольский билет

В 1958 году, после окончания семилетки, Владимир столкнулся с проблемой – закрылись сразу два учебных заведения, в которые он собирался поступать: Железнодорожный техникум и Электротехникум. В итоге, он поступил на энергетическое отделение Калининградского политехникума, находившегося на пересечении улиц Озерова и Азовской.

После окончания Калининградского политехникума Владимира Иванова направили в Физико-энергетический институт в Обнинске. Фото: семейный архив.

Из-за близости Верхнего озера во время учебы случился неприятный случай.

- Мы с мая месяца бегали туда купаться. За время перемены мы успевали проплыть до противоположного берега и обратно. А на той стороне стояла морская школа ДОСААФ, где были курсы старшин шлюпок. Там можно было освоить и должность гребца, и рулевого, а также там учили ходить под парусом на Ял-4. В одном из таких путешествий по озеру, когда мы уже чувствовали себя королями, я сидел за румпелем и упустил ветер – нас положило. Подошли ребята, нас поставили, воду мы вычерпали, но у меня утонула вся одежда вместе с комсомольским билетом. А я тогда был секретарем комсомольской организации группы, и на бюро райкома встал вопрос о моем исключении. В итоге, все ограничилось строгим выговором.

В Калининград Владимир Михайлович вернулся в 1998 году и больше никуда не уезжал. Фото: Иван МАРКОВ

После техникума Владимира Михайловича направили в Физико-энергетический институт в Обнинске, где он 7 лет проработал старшим техником на ядерном реакторе БР-5. Еще 25 лет Иванов отслужил в органах Госбезопасности в Калужской области. Там же женился, а в 1998 году вернулся в Калининград.