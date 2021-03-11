«А вот из этой морской мины я купол храма сделаю!»: художник-иконописец о духовности в «лихие девяностые»

Андрей Курков. Фото: Александр КАТЕРУША

Недавно построенный на проспекте Мира в Калининграде православный храм Кирилла и Мефодия расписывает артель художников под руководством Андрея Куркова. С мастером мы беседовали, устроившись на запачканной красками скамейке прямо под самым куполом.

ОЖИВАЮЩИЕ ОБРАЗЫ

- Этот храм уже третий, который вы украшаете в Калининграде. До этого были церкви на площади Победы и в Большом Исаково.

- Да. В Кафедральном соборе Христа Спасителя по желанию Патриарха Кирилла мы повторили орнаменты московского храма. Преемственность задала цветовой торжественный настрой: много красного и золота. Хотя я сам вряд ли решился бы на такое, просто не хватило бы смелости. Но прошло время, и мне очень нравится. В Большом Исаково колорит прохладный за счет большого количества мягкого голубоватого цвета. Это и фон, и части одежд. Там ощущение легкости и взлета. А в этом храме есть общее настроение ясного умиротворенного вечера. Золотистые тона, словно закатное свечение, мы видим в крыльях архангелов, в бликах на одеждах Христа. Когда внутрь проникает солнечный свет, все элементы усиливаются, образы «оживают».

- Вы хорошо запомнили свою самую первую роспись в храме?

- Это было в 1992 году под Великим Новгородом, настоящий медвежий угол, где протекает маленькая речушка Луга. Называется деревня Теребони – потому что там издавна теребили лен. На отшибе в XIX веке была построена церковь, но ни росписей, ни штукатурки даже не осталось. Мы занимались восстановительными работами, держались сами по себе, жили в строительном вагончике в лесу. И никак с местными жителями не могли найти общий язык. Помог случай. Мы подготовили для фона огромную бочку голубой краски. И испортили. Цвет стал чрезмерно голубым и пригасить его не получалось, белила не помогали. 200 литров краски забраковали! Тут приходит деревенский сторож и говорит: «Какой красивый цвет! Мне бы забор покрасить». Мы ему: «Забирайте, только пустите в своей бане попариться». В баню ходили пару раз, окунались в прорубь, замечательно провели время, так что обмен был равноценный!

Лик Христа в храме Кирилла и Мефодия. Фото: Александр КАТЕРУША

УБИЙСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЯ

- В 90-е всем жилось тяжело. И где только нашлись деньги на роспись храма?

- Мы как реставраторы работали в древнем Николо-Дворищенском соборе в Новгороде, а жили в монастыре за семь километров от города. И вдруг к нам обратился человек, который решил построить небольшой храм. Говорит: «Помогите». Помню, мы с ним на тачке везли настоящую морскую мину, огромную, но уже без начинки и без «шипов». Просто тяжеленный шар. Где он ее взял – ума не приложу. Спрашиваем: зачем? «Это купол храма будет, а сверху к нему приделаю урну». В парках тогда стояли везде эти покрашенные серебрянкой урны в форме тюльпанов. Прямо как у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи». Так что, были люди без денег, но с сильнейшим стремлением. Я и сам выкручивался. Помню, предложили расписать у «новых русских» потолок в подмосковном особняке. За хорошую плату изобразить небо, облака с птичками. Как же было тягостно! Это стало моей первой и последней работой вне храма, больше на такое я не соглашался никогда. Хотя отношение этих ребят - заказчиков было ко мне хорошее…

- Что за ребята, бандиты какие-то?

- Кабы знать… Но и с бандитами моменты были. В Москве один из храмов еще в советские годы переделали, разделив на четыре этажа. Просто врезали в стены балки, настелили полы, обшили потолки. В 90-е на третьем этаже открыли класс воскресной школы. И вдруг на стене начала осыпаться побелка и под ней проявился великолепный образ евангелиста Луки – старая роспись 1880-х годов. Руководителя школы звали как раз Лукой и он нашел благотворителей. Так я познакомился с одной семьей, людьми моего возраста. Глава занимался по-моему нефтью и согласился профинансировать работы. Мы вдвоем с моей женой долго реставрировали этот образ. Наконец, накануне Пасхи завершили, и я звоню домой этому бизнесмену-благотворителю, чтобы сообщить. Трубку берет его жена и говорит: «Его нет, сегодня убили». Он был в Подмосковье и как раз выходил из одного храма. Через реку, с большого расстояния в него выстрелил снайпер. Деньги мы за работу тогда не получили, конечно. Да и не до этого уже было.

Работа в храме Кирилла и Мефодия. Фото: Александр КАТЕРУША

АБСТРАКТНАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗМА

- Вам недавно исполнилось 60. Сколько лет из них отдали иконописи и живописи?

- После армии я поступил на кафедру реставрации Строгановского художественного училища. До этого в течение нескольких лет, словно бил в одну точку, пытался поступить в Суриковский институт. Как правило, резался на композиции. Темы - «Молодость страны», «Комсомол» и тому подобные. У меня были хорошие учителя старой советской школы, которая основывалась на творчестве Репина. Учили, что в композиции должна быть драматургия сюжета, какой-то конфликт. Я и пытался эту психологию показать. А не нужно было! Требовалось просто выдать красивую композиционную схему: слева две фигуры, справа три фигуры, ничего не решают, просто стоят. Вот такая схема советского реализма! Именно этого ждали от меня. А я сопротивлялся… И все наверное думали: «Он что, дурак? Он серьезно?». Все понимали, что нужно просто действовать по установленным правилам. Я срезался шесть раз, шесть лет подряд! Таким был настойчивым. Все эти годы работал сначала в парке, где рисовал плакаты на ту же тему строительства коммунизма, потом в Доме пионеров, где вел кружок изобразительного искусства. Попал на курсы повышения квалификации, где встретил учеников замечательного художника Владимира Андреевича Фаворского. Это были люди искусства, близкого к русскому авангарду. Они вышли из времен Высших художественно-технических мастерских 1920-х годов (ВХУТЕМАС). Так я познакомился с Серафимом Александровичем Павловским, художником-монументалистом, теоретиком искусств. Ему было 82 года, но весь такой подтянутый, бравый. Он говорил о вещах, о которых в московской художественной школе не говорили совсем. Например, о формализме в искусстве, который так ругали. Об экспрессионизме, движении цвета, линиях, русском авангарде, Малевиче… Или о природном чутье ребенка-художника, которое потом забивается школой. Это оказалось жутко интересно. Нам рассказывали, что и Репин прекрасен, и Пикассо замечателен. Все про, условно говоря, Репина, я знал хорошо. Потому что нас на это натаскивали. А что интересного у Пикассо, я прежде не понимал. А тут понял, что между этими двумя полюсами единого художественного пространства совсем нет противоречий. После этих курсов я сменил приоритеты и пошел не в Суриковский, а в Строгановку, которая была не настолько консервативна.

- Как же вы, искренний поклонник русского авангарда, кубизма и экспрессионизма, занимаетесь каноническими образами икон?

- А потому, что я такой же искренний поклонник Репина, Серова, Левитана и Васнецова. Впрочем, в жанре авангардизма и тому подобного не работал никогда. Да, старые мастера писали в абсолютно реалистической манере. Но у них все формальные ходы абстракционистов есть! Без этого картина не складывается. Просто они их прятали. Были такие разговоры, что это надо обнажать. Но тогда мы получим голую схему, что уже неинтересно. А ведь под любой реалистической картиной прячется абстрактная цветовая схема.