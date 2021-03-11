Три зарплаты за платье: в Калининграде открылась выставка уникальных нарядов из коллекции Александра Васильева

Александр Васильев. Фото: Александр КАТЕРУША

«ЕСЛИ ЭТО НАШЕ, ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ»

Еще до открытия выставки «Югендстиль и мода» в Музее изобразительных искусств историк и коллекционер Александр Васильев наделал в Калининграде много шуму. В интервью «Business FM Калининград» ведущий Первого канала нелестно высказался о тех, кто против восстановления немецкого прошлого в Калининграде, назвав их, мягко говоря, недалекими людьми.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

Вот и на открытии выставки в музее Александр Васильев вновь заговорил про это.

- Мне говорят, я сегодня в топе Яндекса. Но это нормально! Когда есть хотя бы один умный человек, который может сказать правду городу, его читают! Я образованный, заслуженный, орденоносец, профессионал своего дела. Я имею право высказать свое мнение, - сказал Александр Васильев. – Требуется развитие туризма. Туристы не ездят смотреть на «хрущевку». Она у них есть в Челябинске, в Омске, Саратове и в Тюмени. Они хотят увидеть локальную архитектуру. Изюминка или перчинка вашей архитектуры – готика! Когда люди это поймут? Здесь единственный регион России, где готика существует, причем с XIII века. Если мы это состояние готики не восстановим, мы теряем огромное культурное наследие и миллионы туристов. Архитектура – это мировое достояние, а не достояние какого-то народа. Сейчас, и уже массу десятилетий, этот регион российский. Если это наше, давайте сохраним, а не уничтожим.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

МОДА ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Александр Васильев лично провел экскурсию по своей выставке, которая заняла три зала. Тут не только платья и мужские наряды, но и аксессуары, керамика, фарфор, стекло, мебель, меха, украшения... Все это объединяет стиль, в котором они созданы – югендстиль. Это принятое в немецком искусствознании название стиля «модерн», который был популярен с конца 1880-х и вплоть до начала Первой мировой войны.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказал ведущий, стиль югенд означает «молодой», «вновь родившийся». На выставке представлены наряды природных и нежных цветов: зеленые, розовые, сиреневые. Но много и черного. Один из выставочных залов оформлен как бальный зал. Здесь женщина уже близка к вампирическому образу. Она роковая, как у поэта, «дышит духами и туманами». А платья ее отделаны бисером и жемчугом.

- Женщины, которые носили эти платья и украшения, не знали, что такое работа. Они были женами, хозяйками домов, но на службу им спешить было не надо. Эта мода просуществовала до начала Первой мировой войны, до женской эмансипации, когда дамы стали телефонистками, секретаршами, продавщицами, водителями… Женщины получили свободу, но потеряли все то, о чем рассказывается на выставке! – рассказал Васильев.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

ТОНКИЕ ТАЛИИ

Интересно, что объем талии у большинства платьев – 50-55 см. Поэтому манекены для них заказаны специально.

- Эти платья не застегнутся ни на одной современной фигуре, - сказал историк моды. - Потому что это были костюмы дам из общества, которых у нас больше нет. Эти женщины не таскали сумки с продуктами, не мыли полы. Они не пробовали «Кока-Колу», гамбургеры и пищевые добавки. Сейчас, в XXI веке, ходовой размер у девочек это 42-й. Сто лет назад – 33-34. Ведь 40 лет назад, когда были топ-модели, уже стандарты были 90-60-90. Сейчас если 70 см у женщины, то считается очень стройная. Пройдет еще 20 лет и будет 85 сантиметров!

Отметил историк и тогдашнюю дороговизну платьев (впрочем, понятно, что сегодня эти платья стоят много дороже).

- Зарплата учителя в гимназии в России в царское время была 100 рублей. Перья цапли к шляпке стоили 100 рублей. Платье стоило 300 рублей. Три зарплаты! Да, у некоторых богатых женщин было по 50 платьев! У кого-то было три: дневное, вечернее и прогулочное. Состоятельные же женщины меняли платья семь раз в день, - сказал Васильев.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

Есть на выставке и совсем любопытные экспонаты. Например, платье, связанное с известнейшим миллиардером Альфредом Нобелем, который владел нефтяными месторождениями в Баку, и в Стокгольме основал Нобелевскую премию.

- В экспозиции есть платье, которое принадлежало супруге управляющего нефтяным бизнесом, еврейке. Она прожила богатую жизнь до революции и бедную после революции, и на старости лет иммигрировала с этим платьем в Израиль, в Иерусалим. Ее дочка подарила мне это платье в Иерусалиме со словами: «У меня нет потомства, когда я уйду из жизни, это платье вынесут на помойку». И она была права. Я спас это платье и с большой любовью восстановил его.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

ШЕСТЬ ФУР ПОД ПЛАТЬЯ

Александр Васильев признается, что все вещи ему очень дороги.

- Я их долго собирал, реставрировал, хранил. В таком составе выставка представлена впервые! – говорит экскурсовод.

Конечно, все выставленное в Музее изобразительных искусств – лишь красивая часть богатого собрания искусствоведа. Ведь коллекция старинной одежды и аксессуаров у Александра Васильева не просто большая, а огромная. Например, при переезде из Литовского хранилища пришлось задействовать шесть фур. Их до отказа загрузили платьями, картинами и мебелью.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка историка моды Александра Васильева. Фото: Александр КАТЕРУША

Александр Васильев напомнил калининградцам, что в Светлогорске, Зеленоградске и в Калининграде, в районе Амалиенау, есть немало вилл в стиле югенд. А вот антикварных платьев в них, увы, уже не найти.