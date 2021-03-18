«На участках в час пик не протолкнуться»: Облдума утвердила трехдневное голосование на выборах в сентябре

Власти уверены, что многодневное голосование более безопасно в условиях пандемии. Фото: Александр Подгорчук

В сентябре в Калининградской области пройдут выборы депутатов Облдумы. Голосование будет проходить в течение трех дней, соответствующие изменения в уставный закон были одобрены на заседании регионального парламента в четверг, 18 марта.

«Это приведение уставного закона в соответствие с федеральным законодательством. Решение о проведении голосования в течение трех дней может быть принято избирательной комиссией», - сказал председатель комитета по законодательству Сергей Юспин.

Категорически против многодневного голосования выступил депутат Михаил Чесалин.

- Это абсолютное нарушение прав гражданина на честные выборы, - заявил он. – Это дает возможность недобросовестным членам избирательной комиссии и властям, которые курируют и формируют эти комиссии, фальсифицировать выборы.

Чесалин привел в пример муниципальные выборы в сентябре 2020 года. в частности, в Советском и Зеленоградском городских округах.

- Вне помещений и до единого дня голосования проголосовало больше, чем в единый день голосования. Например, в поселке Холмогоровка, в единый день голосования проголосовало 8% избирателей, а до дня голосования – еще 20%, - сказал депутат. – Я против того, чтобы выборы уничтожались.

Вызвали у парламентария вопросы и о досрочном голосовании.

- Это дает возможность голосовать, в так называемых удаленных местах, где отсутствует транспортное сообщение, или оно затруднено, в течение 15 дней до единого дня голосования. Где у нас в Калининградской области, которая в поперечнике 210 километров, труднодоступные в транспортном отношении места? Где? Мы не Ямало-Ненецкий округ. Ну, вот, Славский, Озерский район, сказал министр. Поздравляю депутатов от Славского и Озерского районов что вы до сих пор, за многие годы депутирования по этим районам и представления интересов граждан, не обеспечили транспортное сообщение, - эмоционально заявил парламентарий.

Последняя фраза вызвала возмущение среди депутатов, возможно, имеющих отношения к упомянутым муниципалитетам.

- Это поздравление, а не оскорбление, - ответил Чесалин. Спикер Облдумы Марина Оргеева сразу пресекла выяснение отношений между депутатами, миролюбиво объяснив выпад Чесалина «началом политической активностью».

Председатель бюджетного комитета Валерий Фролов рассказал о Полесском и Славском районах, на территории которых находятся более 100 водонасосных станций

- Там работают машинисты, они же там проживают. Эти станции находятся настолько глубоко в лесах, там действительно нет никакого транспортного сообщения. Там даже дорог нет, так что таких мест в области достаточное количество. И там работают люди, которые также имеют право голоса, - сказал он.

- Сейчас пандемия, мы должны в первую очередь обеспечить безопасность, - напомнила присутствующим председатель социального комитета Лариса Швалкене. – Когда голосование проходит в один день, в пиковое время на участках не протолкнуться. Кто будет нести ответственность за здоровье наших избирателей?

Итог голосования был предсказуем – большинством голосов депутаты утвердили многодневное голосование на сентябрьских выборах.