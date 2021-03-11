Бронза древних сарматов: Из Калининграда в Литву пытались переправить два античных шлема

Понтийский шлем датируется первым веком нашей эры. Фото: Таможня Калининградской области

В сети калининградских таможенников попался богатый улов. В пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай" при досмотре фур, направлявшихся в Литву, с разницей в несколько дней были обнаружены два старинных шлема. Да не просто старинных - античных.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни, один из шлемов - понтийский - датируется первым веком до нашей эры, второй - сарматский - первым веком нашей эры. При этом сарматский шлем, по экспертной оценке, оказался дороже: на рынке антиквариата его цена могла бы составить 200 тысяч рублей. Понтийский "головной убор" оценили в 180 тысяч.

Понтийский шлем, задержанный на таможне. Фото: Таможня Калининградской области

Сообщается, что раритеты были обнаружены среди личных вещей водителей фур. Сейчас товар изъят, возбуждены сразу два уголовных дела.

- В отношении граждан России, организовавших канал незаконного вывоза культурных ценностей в крупном размере с территории Российской Федерации в страны Европы, Калининградской областной таможней возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет, - сообщили в пресс-службе, добавив, что антиквариат, а, тем более, античные артефакты на границе задерживают крайне редко.

Сарматский шлем из позеленевшей бронзы. Фото: Таможня Калининградской области

Тем временем, историки и археологи ломают голову, как эти шлемы могли оказаться в Калининградской области. Было бы не удивительно, если бы артефакты попытались вывезти из Крыма - там подобные археологические находки вполне уместны. Дело в том, что Понтийское царство располагалось на севере современной Турции и некоторое время владело Крымским полуостровом. Что касается ираноязычных сарматов (или савроматов), то эти кочевники на рубеже эр жили также далеко от берегов Балтики - на территории нынешней южной Украины.

- Очень удивительно, как эти шлемы оказались в Калининградской области, - признался в разговоре с "Комсомолкой" калининградский археолог Евгений Калашников. - Учитывая состояние предметов, очевидно, что это не "копанина". Тогда что? Я предполагаю, что они были частью какой-то старой немецкой коллекции, оставшейся у нас еще со времен Восточной Пруссии.

Удивительно и то, что артефакты удалось задержать, потому что огромное число культурных ценностей, по словам археологов, попросту "уходит" за пределы Калининградской области, в том числе и в Европу. Евгений Калашников привел пример со знаменитым музеем "Пруссия", располагавшемся в замке Кёнигсберг. Экспонаты этого музея были обнаружены в форту № 3 в девяностые годы. Однако значительная часть богатейшей коллекции дотевтонского периода стараниями черных антикваров навсегда покинула Калининград.

Меч викингов, обнаруженный в 2015 году на берегу Калининградского залива. Фото: СОЦСЕТИ

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