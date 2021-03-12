Калининградские реки благоустроят под байдарочные маршруты

Лава - прекрасное место для сплава на байдарках. Фото: Дмитрий ТЮНИН

Недавно министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил об итогах очередного конкурса на предоставление субсидий. На этот раз пусть и небольшие, но все же деньги по госпрограмме «Туризм» получили шесть муниципалитетов, представивших в общей сложности 10 проектов по созданию условий для культурного отдыха. Об одном из этих проектов «Комсомолка» сообщает более подробно, так как он станет первым шагом к цивилизованному байдарочному туризму.

ПРАВДИНСК – СТАРТ МАРШРУТА

Водным направлением в регионе занимаются несколько активных бизнесменов. Несколько лет они организовывали сплавы по рекам, а теперь обратились за финансовой поддержкой – появилась необходимость облагородить маршруты и снабдить их навигационными знаками.

- На навигацию выделяется 400 тысяч рублей, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» начальник отдела по международным связям и туризму администрации Правдинского района Татьяна Глазунова. – Этой суммы должно хватить на знаки, инфостенды, две беседки для отдыха и две раздевалки.

По словам Глазуновой, организаторы байдарочных туров будут индивидуально определять протяженность маршрутов, но пока решено оборудовать две основные точки: старт в Правдинске и финиш в Знаменске.

- Вообще у нас в Правдинске есть два места, откуда начинаются сплавы: гидроэлектростанция и деревянный мост через Лаву, - пояснила чиновница. – Далее, по желанию туристов, идти можно до Ушкуя, до поселка Курортный (там еще одна гидроэлектростанция) или прямо до Знаменска.

Татьяна Глазунова добавила, что 2021 год – это только начало, и «такой практики в Калининградской области еще нет».

БУДЕТ КАК ЗА ГРАНИЦЕЙ

Одним из вдохновителей проекта стал бизнесмен Дмитрий Тюнин, который уже в течение нескольких лет организует байдарочные сплавы по Лаве из Знаменска.

- Формализация водных маршрутов (то есть, установка навигационных знаков и всего прочего) – это первый наш шаг. Конечно, мы не являемся первооткрывателями, потому что туристы по рекам всегда ходили, и примерные точки привалов уже давно намечены. Но у наших соседей, поляков и прибалтов, все реки оборудованы информационными стендами, там есть знаки, указывающие на какие-то опасные моменты. Благодаря благоустройству водного маршрута мы решим вопросы доступности и безопасности. Дело в том, что на Лаве есть несколько мест, представляющих угрозу жизни и здоровью, и перед этими местами мы планируем установить предупреждающие знаки.

И действительно, на реке есть участки, где гребцам даже придется переносить байдарки на руках. Одно из самых опасных мест – упомянутая гидроэлектростанция в Курортном. Также легко перевернуться, если не обойти его посуху, на водопаде за Знаменском. Кроме того, многие туристы самостоятельно берут в аренду байдарки, заплывают в неведомые дали, а потом никак не могут объяснить, где они находятся, и откуда их нужно вернуть на базу.

- Из-за того, что на реке нет никакой информации, мы начинаем спрашивать: «А вот этот мост прошли? А это дерево видели?» А в Польше все реки промаркированы, там везде знаки стоят, и заблудиться практически невозможно, - говорит Тюнин.

Информационные стенды, которые установят в рамках программы «Туризм», выполнят и еще одну важную функцию.

- Мы также планируем донести до людей, что не нужно пугать бедных уток с утятами или рвать редкие растения, - поясняет наш собеседник. – Кроме того, на маршруте займемся организацией мест, где можно разводить костры. За стоянками, как и за установленными знаками, на совещании в Правдинской администрации мы договорились наблюдать коллегиально. Потому что, как мне кажется, на первом этапе вандалы начнут глумиться над нашими знаками, и их нужно будет вовремя менять.

Живописный берег Анграпы в Озерске. Фото: Иван МАРКОВ

По словам Дмитрия Тюнина, в планах у организаторов сплавов есть уже благоустройство других частей маршрута. Следующим на очереди будет участок Лавы от Знаменска до Гвардейска, а потом отрезки рек Преголя и Анграпа от Веселовки до Знаменска.

- В Знаменске сходятся две реки: Преголя и Лава, и мы для себя поняли, что нам интересны три больших маршрута: Правдинск-Знаменск, Черняховск-Знаменск и Знаменск-Гвардейск, поэтому и они далее будут оборудованы.

История с байдарками может оказаться и стимулом для развития добрососедских отношений с поляками. До истории с коронавирусом Правдинская администрация выступала одним из организаторов международного речного похода Лына - Лава. Например, 6 июня 2019 года прошел уже 19-й традиционный 75-километровый сплав.

- Было бы неплохо, если бы этот сплав был продлен до устья Лавы, то есть до Знаменска, - считает Тюнин. – И мы с большим удовольствием поддержим эту идею.

ПОДДЕРЖКА ОТ РЫЦАРЕЙ

К проекту благоустройства Лавы от Правдинска до Знаменска присоединились и реконструкторы из клуба «Западная башня». Дело в том, что этот маршрут проходит как раз через выстроенную ими средневековую деревню Ушкуй.

- Нам в первую очередь интересен отрезок от Правдинска до нас и от нас до Курортного, потому что Ушкуй - это уже готовый туристический продукт, - говорит руководитель клуба Евгений Беденко. – Даже собираемся в этом году закупить ради этого дела 20 байдарок. Обучим и собственного инструктора.

Отметим, что в последние несколько лет байдарочный туризм в Калининградской области вызывает все больше интереса как у местных жителей, так и у гостей региона. Так, сплавы по реке Анграпа организуют братья-бизнесмены Елизаровы, на Куршском заливе в поход можно отправиться под руководством Геннадия Кострицы, есть возможность арендовать байдарки и в Черняховске в парк-отеле «Ангел». Последний, к слову, предлагает целых пять маршрутов по Анграпе.