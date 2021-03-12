«Крузенштерн» и «Седов» не смогут зайти в Калининград из-за нового моста через залив

Барк «Крузенштерн» в порту Калининграда. Фото: Александр КАТЕРУША

Теперь уже ясно, что Северный и Южный обходы Калининграда соединят платным автобаном длиной 8,1 км. Ранее планировалось проложить вантовый мост прямо через залив. По новому проекту дорога пройдет вдоль залива по берегу и большим мостом над Преголей. Как ранее сообщала «КП» глава администрации города Елена Дятлова, от варианта строительства моста через залив отказались по экологическим соображениям.

При этом высота моста не позволит легендарным баркам «Крузенштерн» и «Седов» заходить в порт Калининграда по Преголе. Был вариант сделать часть моста разводной, но это вызвало бы подорожание проекта на несколько миллиардов. От этого отказались, решив, что парусники будут базироваться в Светлом.

- Долго искали площадку для стоянки «Крузенштерна» и «Седова» с доступностью для жителей региона и туристов. Порт в Калининграде - это закрытая зона, открытого доступа никогда не было, - поясняет Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, которому принадлежат парусники.

По его словам, когда прорабатывался вопрос о строительстве моста, действительно рассматривали возможность поднимать его для прохода парусников. Но сэкономленные деньги решили частично направить на обустройство причала в Светлом. Там нужно дообустроить причальную стенку, провести работы по углублению, чтобы базировались, могли постоянно швартоваться «Крузенштерн» и «Седов».

- Это новое место стоянки более выгодно и для парусников, и для горожан, и для туристов. По этому проекту собрана рабочая группа. Надеемся, что еще до строительства моста, в Светлом будет обустроено место для стоянки парусников, – говорит Владимир Волкогон.

- Светлый дальше, чем порт, ехать из Калининграда далековато.

- Да, до порта добраться быстрее. Но в порт попасть нельзя. Два раза открытый борт в году – и все! А в Светлый доехать 30-35 минут. Хоть самостоятельно, хоть в составе туристической группы. Там будет доступное для всех место с парковками, а прилегающая территория позволит проводить праздники парусов, заходить яхтам, организовывать морские торжества. Мы общаемся с коллегами, владельцами парусных судов и яхт из-за рубежа. Они бы с удовольствием зашли в Калининград, а мы бы с удовольствием их приняли, но инфраструктуры у нас нет для проведения праздников! В Светлом такая возможность будет.

Кстати, подобная практика существует в Германии, Польше, Голландии, Испании, Франции.