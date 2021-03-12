В среду 10 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова высказалась по поводу состояния благоустройства Нижнего озера, которое выглядит после морозов и таяния снегов, прямо скажем, очень и очень плохо. По словам Дятловой, специальная комиссия изучила променад и пришла к неутешительным выводам.Корреспондент «Комсомолки» решил самостоятельно проверить, действительно ли променад представляет собой печальное зрелище, и обошел всю его территорию. Стоит напомнить, что материал о результате работ на второй очереди реконструкции до этого выходил в нашей газете в апреле прошлого года. В мэрии тогда объясняли, что компания «ЭнергоЦентр», выигравшая контракт на сумму 96 миллионов рублей, еще устраняет недочеты. Но прошел год, и претензий к подрядчику стало только больше.Часть работ над ошибками в конце прошлой весны действительно была проделана. Например, крутой склон со стороны Дворца творчества детей и молодежи, с которого лились потоки грязи, укрепили габионами (проволочными сетками, набитыми камнями), а вместо хилых прутиков у подпорной стенки рядом с улицей Шевченко появились более взрослые саженцы. Но всего год эксплуатации променада показал, что материалы, которые использовал подрядчик, были либо некачественными, либо не предназначенными для наружных работ.К слову, среди недочетов, обнаруженных комиссией от мэрии города, также было названо отсутствие разуклонки, то есть во время дождя вода никуда не стекает и собирается в лужи. По словам Елены Дятловой, подрядчику придется все исправить (гарантийные обязательства пока действуют как по первой, так и по второй очереди), но осадочек-то остается. Тем более, что неделей ранее в мэрии заявили об обнаружении около 300 недочетов в результатах работы компании «Мириам» на улице Рокоссовского, а до этого тот же подрядчик был вынужден забрать на реставрацию бюсты Героев Советского Союза с Аллеи героев в Чкаловске, так как с них краска слезла вместе с штукатуркой.