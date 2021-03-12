В Калининграде создан общественный штаб по наблюдению за ходом выборов

В пятницу прошло первое заседание штаба. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу на базе Общественной палаты Калининградской области был создан общественный штаб по наблюдению за выборами. В него вошли известные в регионе общественные деятели, среди которых председатель Общественной палаты Игорь Селиванов, руководитель медиахолдинга «Западная пресса» Марина Васильева, директор Западного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Михаил Плюхин, председатель исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Жанна Ремесло, уполномоченный по правам человека Владимир Никитин и другие.

Как следует из названия вновь образованной структуры, главной ее функцией будет наблюдение за ходом избирательной кампании, обеспечение прозрачности процесса голосования. А кампания, как признался Игорь Селиванов, в этом году намечается очень серьезная – калининградцам в сентябре предстоит выбрать депутатов Государственной думы, областной думы, а, кроме того, состоятся выборы депутатов в местные советы. В частности, должен обновиться состав городского совета Калининграда.

- Нас ждет одна из наиболее масштабных избирательных кампаний за последние годы, - отметил Селиванов. – Мы уже приступили к обучению общественных наблюдателей, которые будут внимательно следить за процессом – от открытия избирательных участков и вплоть до подсчета голосов и подписания итогового протокола. Общественной палатой России совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» разработаны специальные обучающие программы, по которым мы и будем работать.

Игорь Селиванов и Инесса Винярская. Фото: Александр Подгорчук

Подбирать наблюдателей общественный штаб намерен открыто. Как отметил Игорь Селиванов, приглашаются все конструктивно настроенные силы региона.

- Мы также готовы взять на себя обучение общественных наблюдателей от политических партий – чтобы все были одинаково профессиональны, - добавил председатель Общественной палаты.

Общественный штаб по наблюдению за выборами состоит из нескольких структурных подразделений. Каждое занимается своим участком работы. На плечах мониторинговой группы – сбор социологической информации, мониторинг СМИ, соцсетей и так далее. Юридическая группа займется в первую очередь правовой оценкой разного рода проблемной информации. Информационное сопровождение работы наблюдателей поручили информационной группе. Кроме того, в составе штаба будут работать мобильная группа (их зона ответственности – выезды на избирательные участки), а также группа подготовки и координации наблюдателей.

- Со своей стороны приветствую создание общественного штаба, уверена, что у нас сложится конструктивное взаимодействие, - сказала председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская. – Иначе и быть не может. Грамотно подготовленный наблюдатель – это большое подспорье для члена избирательной комиссии.

- Комиссия должна знать, что за ней наблюдают профессиональные юристы, - ответил зампредседателя калининградского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Елаев, который также вошел в состав штаба. – И мы постараемся обеспечить доверие всех граждан. От этого зависит отношение к результатам выборов всего общества. Как обеспечить прозрачность выборов? Только через общественный контроль! Другого пути нет.