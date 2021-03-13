Ежегодно десятки выпускников пополняют агрокомпании Калининградской области. Фото: Калининградский филиал СПбГАУ

В декабре 2019 года исполнилось 60 лет со дня образования первого на территории Калининградской области сельскохозяйственного вуза.

Правда, сначала это был филиал Ленинградского сельскохозяйственного института. А сегодня это - Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета - учреждение высшего образования, обеспечивающее сельскохозяйственными кадрами нашу удаленную от России область.

Уникальность филиала состоит в территориальной приближенности к аграрным центрам региона, возможности привлечения ведущих специалистов к учебному процессу и использовании материальной базы сельхозпроизводителей для практического обучения студентов. За 60 лет своего существования Калининградский филиал СПбГАУ прошел нелегкий путь от небольшого Учебно-консультационного пункта Ленинградского сельскохозяйственного института до признанного и авторитетного в области государственного образовательного учреждения, центра науки и воспитания молодых людей.

Аграрная кузница кадров Калининградской области во все времена пользуется большим спросом и у студентов, и у профессионалов. Фото: Калининградский филиал СПбГАУ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Филиал сегодня - это прекрасное, построенное еще немцами здание учебного корпуса общей площадью около 5 000 кв. м, где в настоящее время обучается по пяти направлениям подготовки более тысячи студентов. Специалистов для сельского хозяйства готовят квалифицированные научно-педагогические кадры, в составе которых более 60% имеют ученые степени кандидата или доктора наук.

В истории филиала немало ярких страниц. Фото: Калининградский филиал СПбГАУ

К обучению студентов активно привлекаются руководители и ведущие специалисты предприятий АПК, а также ученые из других центров области и зарубежья. Главным результатом работы коллектива являются наши выпускники, деятельность которых определяет развитие предприятий и хозяйств аграрного сектора на территории Калининградской области. Их адаптация к нуждам сельского хозяйства, способность к саморазвитию и профессиональному росту составляют в конечном итоге авторитет и имидж филиала. За всю историю существования филиал подготовил почти 7 тысяч специалистов для сельского хозяйства и других отраслей экономики. Хорошие показатели трудоустройства выпускников в первую очередь обеспечиваются за счет тесного сотрудничества с предприятиями ЗАО «Залесское молоко», ООО «Залесские корма», ООО «Зеленый сад», фермерское хозяйство «Салем», ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в пос. Славянское, ООО «Мидель» и рядом других. На сегодняшний день спрос на выпускников Калининградского филиала СПбГАУ со стороны работодателей очень высокий, о чем свидетельствуют присутствие их представителей на защите студенческих выпускных квалификационных работ и достойные предложения для работы.

В настоящее время в филиале по пяти направлениям подготовки обучаются более тысячи студентов. Фото: Калининградский филиал СПбГАУ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В юбилейном году филиал сделал первый выпуск слушателей «Университета третьего возраста». Документ о прослушивании курса выдали 24 пожилым жителям Полесска, получившим необходимые им знания в вопросах компьютерной грамотности, огородничества, коммуникации в семье, ландшафтного дизайна. Этот проект был реализован группой преподавателей-волонтеров на безвозмездной основе и явился выражением основной миссии университета - «нести просветительство в массы».

К обучению студентов активно привлекаются руководители и ведущие специалисты предприятий АПК. Фото: Калининградский филиал СПбГАУ

В филиале реализуется дополнительное образование для лиц, уже имеющих высшее образование и желающих получить новые знания. Успешно реализуются проекты дополнительного профессионального образования по кинологии, коневодству и лекарственным травам. Сегодня почти каждый четвертый специалист, работающий в сельском хозяйстве Калининградской области, получил знания в филиале.

Важнейшая часть университетской деятельности - научная работа, которая нацелена на интеграцию наиболее современных и эффективных технологий обучения, обеспечение тесной связи вузовских исследований с обучением и потребностями аграрного сектора. Все это способствует постоянному повышению профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, привлечению студентов к научным изысканиям. Студенты в рамках научных направлений кафедр выполняют курсовые и выпускные квалификационные работы, выступают на ежегодных научно-практических конференциях, материалы которых публикуются в сборниках, являются постоянными участниками различных конкурсов, проводимых вузами региона и Польши. Помимо участия в конференциях, проводимых другими вузами, наши преподаватели и студенты выступили в текущем учебном году на четырех масштабных научных международных конференциях, организованных филиалом.

Филиал сегодня - это прекрасное, построенное еще немцами здание учебного корпуса общей площадью около 5 тысяч квадратных метров. Фото: Калининградский филиал СПбГАУ

Существенным элементом качественного образования является формирование у студентов общечеловеческих, нравственных и культурных ценностей, здорового образа жизни, что достигается вдумчивой воспитательной работой. На высоком уровне поставлена культурно-массовая работа, деятельность студенческого совета, работа по патриотическому воспитанию.

Встретив 60-летний юбилей, коллектив Калининградского филиала СПбГАУ с оптимизмом верит в перспективу, осознавая свою ответственность за будущее региона, прокладывает свой собственный путь в современной жизни.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

Ежегодно десятки выпускников пополняют агрокомпании Калининградской области.

Аграрная кузница кадров Калининградской области во все времена пользуется большим спросом и у студентов, и у профессионалов.