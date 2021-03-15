Юбилей области, год 1959-й: Почему первого секретаря называли Батей

В 1956 году Василий Чернышев принимал в Калининграде Никиту Хрущева. На снимке они на ходу успевают о чем-то доверительно беседовать. Фото: Архив автора

Пожалуй, он был самым «народным» из тех, кто руководил Калининградской областью в советские годы. Ведь как обычно именовали за глаза первых лиц нашего края? Хозяин, Сам, Первый. А вот Чернышева называли Батей. Согласитесь, это слово из другой оперы, с иным подтекстом. Кстати, в постсоветское время один из руководителей области получил прозвище Батяня. Казалось бы, разница с Батей в какое-то «ня». Однако разница принципиальная. В «Батяне» доброе отношение смешано с фамильярностью. А «Батя» – любовь уважительная.

Правда, изобретение это не калининградское. Батей Василия Ефимовича прозвали еще в Белоруссии, когда он руководил подпольным обкомом партии и командовал партизанским соединением (за что в 1944-м получил звание Героя Советского Союза). Партизанское прозвище держалось за ним и тогда, когда он уже был первым секретарем Брестского и Минского обкомов, и когда стал секретарем ЦК КП(б) Белоруссии.

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛ

В общем, нам партизанское прозвище Чернышева в 1951-м (когда его назначили главой Калининградского обкома) досталось «по наследству». Но – прижилось. Хотя поначалу, увидев его, многие у нас, скажем так, насторожились. Дело в том, что Василий Ефимович всю жизнь был серьезно болен, из-за чего всегда страдал от лишнего веса. Ну и началось: толстый – значит, захребетник, разжирел на народном горбу! Говорят, однажды нечто подобное бросили из зала прямо во время какого-то собрания. Василий Ефимович не стал искать того, кто выкрикнул оскорбление. А после собрания кое-кто из обкомовцев видел, как Герой Советского Союза Чернышев, уединившись, плакал…

Впрочем, и те, кто привык судить о людях по внешности, быстро поняли, что за человек новый Первый. Не мастак он был вещать с трибуны. Однако в отличие от многих иных руководителей понимал это и по возможности уклонялся от публичных выступлений, в те времена столь частых и любимых начальством. Василий Ефимович предпочитал не воздух сотрясать, а дело делать. И вокруг него никто не бездельничал, тут было строго, спуску не давал никому. При этом вопреки господствующей в ту пору идеологии никогда не считал людей пресловутыми винтиками. Если просили о помощи – старался помочь, невзирая на чины и звания. Короче, сравнение было не в пользу его предшественника – импозантного краснобая Владимира Щербакова.

ЖЕНУ ПОХОРОНИЛ В КАЛИНИНГРАДЕ

К слову, и семья у него соответствовала прозвищу. Три дочери, два сына. Воистину Батя! Вот только недолго прожили его сыновья. Вскоре после войны мальчишки подорвались на мине. Эта трагедия подкосила родителей, особенно мать. Супруга Чернышева похоронена в Калининграде.

А его в мае 1959-го от нас, с крайнего запада страны, перебросили на Дальний Восток – руководить Приморским краем. За десять лет работы он и там оставил о себе хорошую память. Однако здоровье быстро ухудшалось. В 1969-м Чернышева перевели в Москву, назначив на более почетную, но менее напряженную должность заместителя председателя комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Только это уже не могло помочь. 12 ноября 1969-го Василий Ефимович скончался. Сколько ему тогда было? Да всего-то 61…

И еще. 6 ноября 2016-го у входа в главный корпус КГТУ торжественно открыли памятную доску в честь Василия Ефимовича Чернышева. И такое место было выбрано не случайно. Это ведь прежде всего благодаря ему из Москвы к нам был переведен «рыбный» вуз, ныне ставший техническим университетом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Раз отличное – значит, столичное

Как в 1959-м наш янтарь стал вдруг «родом» из Москвы

В том году на месте бывшей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки открылась ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства СССР. Отвели там участок и для нашего края. И в числе прочего от нас было решено послать туда две большие вазы из янтаря, назвав их «вазами изобилия». Но если уж они олицетворяют собой изобилие, в них что-то должно быть. Причем в изобилии. В облисполком вызвали управляющего трестом зеленого хозяйства Калининграда Алексея Талызина.

– В кабинете председателя находились три незнакомых мне человека, – рассказывал Алексей Николаевич спустя годы. – Как выяснилось, они приехали из Москвы и со мной вместе будут отбирать в садах нашего треста лучшие фрукты, чтобы наполнить потом ими вазы.

Семь мешков отборных фруктов отправили в столицу самолетом. Следом поехал Талызин. Увидев вазы на ВДНХ, он не поверил глазам: вместо красивых плодов в них лежало нечто сморщенное. Как это понимать?!

– Обращайтесь в дирекцию, – сказал руководитель павильона.

Однако прежде, чем идти туда, Талызин по своим каналам разузнал, куда же делись наши экспонаты. Оказалось, что они украшают… павильон Московской области.

Когда он пришел в приемную, там уже возмущались два армянина. Мол, почему это наш знаменитый коньяк оказался не в армянском, а в – да-да, московском павильоне. Так они втроем и попали на прием к директору ВДНХ. Выслушав, тот спросил:

– Знаете ли вы, как называется столица нашей Родины?

Растерявшись, ответили:

– Москва…

– А раз Москва – столица нашей Родины, то в ней все должно быть лучшим. Будут ко мне еще вопросы?

Вопросов не оказалось даже у горячих гостей с юга. Талызин, вернувшись, доложил о ситуации. В местных «верхах» тоже повозмущались. Но на том дело и кончилось.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Дерево-людоед и книжка-малышка

Луатомвао? Вау!

29 марта 1959-го зеленоградская газета «Приморский коммунист» напечатала жуткую заметку «Дерево-людоед». Дескать, в Африке встречаются деревья луатомвао, которые хватают ветвями людей и высасывают из них кровь…

«Научную сенсацию» поспешили перепечатать еще несколько «районок». А зря. Как было установлено, «Приморский коммунист» стал жертвой розыгрыша. Газета с чьих-то слов на полном серьезе пересказала… фантастический рассказ «Луатомвао», который был опубликован в журнале «Вокруг света» за 1929 год.

Мыльная книжка-малышка

В 1959 году на Калининградском целлюлозно-бумажном комбинате № 2 (позже – ЦБЗ-2, «Цепрусс») наладили производство бумаги, покрытой тонким слоем туалетного мыла.

Она выпускалась в виде книжечек карманного формата. Если смочить водой лист такой бумаги и растереть его в руках, то на них появлялась мыльная пена. Как считали на ЦБК, новинка удобна в дорожных условиях и полностью заменяет собой мыло.

Не по Сеньке шапка

Рядом с Янтарным есть поселок Покровское. И однажды в здешнем Совете (других забот, видимо, уже не было) надумали: давайте сделаем у нас «как в городе». Так в Покровском появилось сразу аж 14 улиц. И мало того, что на большинстве из них имелось всего-то по два-три одноэтажных домика – многим улицам еще и названия зачем-то дали те же, что в Янтарном. И началось: то не туда телеграмму несут, то «скорая» не может найти нужный адрес. А какая путаница возникала во время выборных кампаний…

Наконец в инстанциях отреагировали на жалобы по поводу гигантомании в Покровском. В июне 1959-го в поселке оставили только три улицы и три переулка, присвоив им имена, не совпадающие с топонимами в Янтарном.

Клад на любителя

В ходе работ по благоустройству территории школы № 7 Калининграда в развалинах был обнаружен железный ящик. Школьники предвкушали: откроем, а там… А там – изданные в 1923 году листовки Союза коммунистической молодежи Германии, которые призывали немецких рабочих последовать примеру российских коллег, прогнавших капиталистов и взявших свою судьбу в собственные руки.

И что же делать с таким кладом? Отправили в Москву, в Институт марксизма-ленинизма. А оттуда – ответ. Выражая глубокую признательность, просим-де и впредь присылать нам документы, относящиеся к славному прошлому коммунистических партий.

Сомнительная реклама

На ограде Калининградского зоопарка летом 1959-го появился большой рекламный щит. На нем была изображена женщина, одиноко сидящая за столиком перед бутылкой вина. А надпись внизу призывала посетить ресторан «Балтика» (ныне – «Гранд Холл»).

Калининградцы начали возмущаться. Мол, для чего, кому нужна эта реклама с картинкой сомнительного содержания? Рекламный щит оперативно убрали.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 15 по 22 января 1959-го у нас, как и по всей стране, проводилась перепись населения. В целом по области тогда насчитали 610885 человек, в Калининграде – 203570.

16 января в Доме офицеров состоялась премьера фильма «Часы остановились в полночь». Первый показ в Калининграде был устроен в знак благодарности за помощь в съемках.

7 марта на углу Сталинградского проспекта и Большой Почтовой улицы (ныне – проспект Мира и улица Космонавта Леонова) заработал комбинат бытового обслуживания детей. Можно было сшить одежду для мальчиков и девочек, починить обувь, заказать головной убор. Также тут открылось детское фотоателье.

В марте прибыли девять такси «Москвич-407». Новые машины доверили группе девушек, незадолго до этого окончивших автокурсы.

25 марта открылся первый в области широкоэкранный кинотеатр (экран шириной 15,7 метра был установлен в реконструированной «Родине»).

В мае в областной библиотеке ввели новую прогрессивную форму обслуживания – на абонементе читателям был открыт доступ к книжным фондам.

В июле у нас появился спецавтобус, в салоне которого было все необходимое для лече¬ния и протезирования зубов. «Стоматология на колесах» обслуживала отдаленные поселки.

Вторая неделя июля выдалась очень сухой и жаркой – днем было до 35 градусов.

1 августа звание Героя Социалистического Труда было присвоено Павлу Паршину – старшему машинисту паровозного депо в Калининграде.

30 сентября гидроэлектростанция в Правдинске начала давать ток соседям-полякам – в Кентшинский энергетический район Ольштынского воеводства.

В октябре областное концертно-эстрадное бюро было преобразовано в филармонию.

10 октября в наших промтоварных магазинах впервые началась торговля в кредит.

В октябре была завершена реконструкция улицы Октябрьской. Узкая и неудобная ранее, она стала одной из самых широких, разгрузив от транспорта соседнюю улицу Маяковского (ныне – участок Ленинского проспекта от Южного вокзала до эстакадного моста).

17 ноября было создано областное отделение общества советско-польской дружбы.

С 27 ноября по 3 декабря в постановке «Почему улыбались звезды» драмтеатра Советска («Тильзит-театр») роль Карпа Моржа исполнял народный артист СССР Михаил Жаров. Спектакли проходили с аншлагом.

5 декабря был открыт памятник Калинину (первая работа для Калининграда московского скульптора Бориса Едунова).

В декабре студия «Мосфильм» снимала в области первую советскую широкоформатную картину «Повесть пламенных лет».