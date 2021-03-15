Две погони за три дня в Калининграде: в загоревшемся после удара о дерево автомобиле погиб пассажир

Пассажир погиб, от машины остался обугленный каркас. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Вечером в пятницу, 12 марта, по центру Калининграда, полыхая мигалками и подвывая сиренами, носились автомобили Госавтоинспекции. Оказалось, сразу пять экипажей дорожно-патрульной службы собрал за собой 39-летний любитель пьяных «покатушек». Его полицейским, в конце концов, удалось настигнуть и блокировать в одном из дворов. Нарушителю Правил дорожного движения теперь предстоит отвечать за езду в состоянии алкогольного опьянения – причем уже повторную. Так что, одним только штрафом автолюбитель теперь может и не отделаться.

Но эти гонки, как теперь ясно, стали лишь прологом к событиям, имевшим место в ночь на 15 марта.

- Около 02:20 водитель автомобиля «КИА Спектра» проигнорировал законные требования инспекторов ГИБДД об остановке и попытался скрыться, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В связи с тем, что он создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, было организовано преследование силами экипажа ДПС.

Погоня началась в районе кинотеатра «Заря». По колесам дерзко уходившей от правоохранителей иномарки, насколько известно, огонь не открывали. Может, и зря, ибо тогда был бы шанс остановить стритрейсера еще до того как в районе пересечения Ленинского проспекта с улицей Барнаульской он утратил контроль над своим транспортным средством. С улицы Театральной на Ленпроспект КИА вылетела уже на весьма приличной скорости, когда машину начало, что называется, «мотать».

В результате она таранила придорожное дерево, а затем снесла еще и дорожный знак, ограничивающий скорость движения на этом участке 40 километрами в час.

Согласно информации из неофициальных источников, находившийся за рулем «Спектры» 34-летний мужчина еще в результате первого удара вылетел наружу через водительскую дверь. В итоге он отделался закрытой черепно-мозговой травмой с сотрясением головного мозга и даже говорят, пытался скрыться с места ДТП. Пассажиру (по одним данным, ему 42, по другим - он ровесник водителя) не повезло: он остался в салоне и погиб в загоревшемся автомобиле.

У выжившего в аварии калининградца, как сообщили в полиции, были налицо все признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

- Кроме того, гражданин не имел водительского удостоверения на управление транспортными средствами, - добавили в УМВД. – В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.