Валерий ГОРБУНОВ: Несмотря ни на что, движемся в сторону прогресса

Валерий Горбунов. Фото: Александр Подгорчук

Минувший год получился непростым почти для всех, и автопроизводитель АВТОТОР здесь не исключение. Правда, несмотря на сложности, на снижение объемов производства, ни один из работников не был сокращен. И это, по признанию председателя совета директоров «АВТОТОР-Холдинг» Валерия Горбунова, одно из главных достижений 2020-го. Об этом и многом другом топ-менеджер рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции.

НЕПРОСТОЙ ГОД

Начал Валерий Горбунов с главного - с производства:

- В 2020 году мы выпустили 156 832 легковых и грузовых автомобиля на 295,4 млрд рублей. Это 45,7% всей товарной продукции, произведенной в Калининградской области. По итогам года мы планировали падение на уровне 30-40%. К сожалению, мы близки к тому, что ожидали, правда, по нижней планке - падение производства в 2020 году составило 27%.

При этом объем ввозимых из-за границы компонентов для автомобилей АВТОТОР сохранил на том же уровне, что и в 2019-м.

- Новых локализованных компонентов для автомобилей мы закупили на 1,98 млрд рублей. В сопоставимых ценах закупки мы сохранили на уровне 2019 года, - сказал Валерий Горбунов. - При этом заметно расширили номенклатуру компонентов. В частности, появились мультимедийные, климатические системы, системы для сидений и так далее. Электроника добавилась как класс. Нужно понимать, что автомобиль становится все более компьютеризированным.

Но, пожалуй, главное, что удалось сделать в непростом 2020-м году - сохранить коллектив.

- Несмотря на упавший объем, мы удержались в положительных соотношениях - в прошлом году никого не сократили. Этот вопрос был поставлен в формате табу. Мы задумались, как переквалифицировать работников, чтобы сохранить среднюю зарплату. Она у нас, кстати, составляет сегодня 44 100 рублей, на 17,7% выше, чем средняя по региону. И то, что мы сумели удержать персонал, - одно их главных достижений АВТОТОР в 2020 году. Потому что мы всегда говорим, что люди для нас это все. Обратите внимание, что 3 500 наших сотрудников создают 50% всей товарной продукции Калининградской области.

Часть сотрудников удалось перебросить на новые участки работы. Так, в числе прочего АВТОТОР в прошлом году начал производить товары народного потребления из вторичных ресурсов.

- Освоена переработка металлических отходов, картонной упаковки и др., - говорит Валерий Горбунов. - Или еще пример: при физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в парке установили качели, тренажеры собственного производства. Сумели на этом занять людей.

По итогам года АВТОТОР сохранил высокую долю в обрабатывающей промышленности Калининградской области - сегодня она составляет 51,2%. Осталась группа компаний и в статусе крупнейшего налогоплательщика региона.

- В прошлом году мы заплатили 87 млрд 100 млн рублей налогов - это 47,8% всех налогов, уплаченных в Калининградской области, - отметил Валерий Горбунов. - Наш опыт показывает, что преференции, которые получала компания, начиная с 1997 года, себя оправдывают.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика традиционно занимает ведущее место в деятельности АВТОТОР, и минувший год не стал исключением.

Пандемия и связанные с ней ограничения, безусловно, внесли свои коррективы, но компания продолжала реализовывать социальные проекты.

- В минувшем году мы профинансировали около 100 социальных проектов, - привел цифры Валерий Горбунов.

Ключевым объектом стал ФОК в микрорайоне имени Космодемьянского. Этот без преувеличения суперсовременный дворец спорта привлекает уже сотни, а то и тысячи калининградцев.

- Его строительство показало то, что не все может быть предусмотрено проектами, появляются новые работы, которыми мы активно занимались в прошлом году. Общая стоимость ФОКа составила 2 млрд 640 млн рублей, - сказал Валерий Горбунов.

Кроме самого ФОКа АВТОТОР занимался благоустройством соседнего парка площадью 5 гектаров. Там, в частности, производились работы по разминированию - на полигон были вывезены тысячи боеприпасов времен войны.

Рассказывая о работе ФОКа, Валерий Горбунов подчеркнул, что содержание спорткомплекса отнюдь не дешево, поэтому менеджменту «АВТОТОР Арены» ставится задача обеспечить покрытие затрат на содержание объекта.

- Там же электричество, тепло, создание микроклимата, системы безопасности, уборка и так далее. Это ведь тоже деньги. Ежемесячное содержание этого объекта - около 7,5 млн рублей, - заметил Валерий Горбунов, добавив, что сотрудники АВТОТОР будут иметь льготы при посещении ФОКа.

Кстати, сотрудникам компании в минувшем году оказывалась всесторонняя поддержка.

- Мы выплатили всем семьям с детьми на каждого ребенка определенную сумму. Кроме того, были выплаты по результатам года - всего на эти цели было потрачено 300 млн рублей. Люди получили три вида доплат, которые не входили в разделы коллективного договора, - пояснил Валерий Горбунов.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Большого оптимизма по поводу наступившего года руководство АВТОТОР не питает.

- Предпринимаем все меры, чтобы не оказаться ниже результатов 2020 года, - отметил Валерий Горбунов.

Причем в этом году, по словам топ-менеджера АВТОТОР, наиболее существенным является не пандемийный вопрос, а изменения на государственном уровне:

- Увы, экономические условия Калининградской области становятся не столь лояльными, как раньше. Сегодня мы платим 100% таможенных пошлин, а меры поддержки составляют только 85%. При этом Антон Андреевич (Алиханов, губернатор Калининградской области. - Ред.) принимал и принимает участие в сохранении тех условий, которые позволяют нам здесь работать. Меры поддержки могли быть еще более урезаны, но стараниями регионального правительства этого не произошло. Приведу пример. Изменения в законодательстве этого года «выбили» у нас 5 моделей БМВ из 8. По словам председателя СД, АВТОТОР пока рассчитывает на объем производства 12 тысяч автомобилей немецкого бренда, это почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

Что касается корейских производителей - Hyundai и KIA, - то, по словам Горбунова, «будет большим счастьем, если удержимся на уровне прошлого года».

Однако, несмотря на сложности, АВТОТОР продолжает развивать локализацию продукции.

- Сейчас мы локализуем окраску автомобилей, ее нужно вывести на максимальную мощность. К 2023 году сможем красить 150 тысяч кузовов в год. Подписали договор о строительстве пяти больших корпусов на 22 тысячи квадратных метров. У нас есть партнеры, которые придут туда с производством. И это только первая очередь. Вторую очередь при хорошем развитии событий мы тоже начнем в этом году. Там тоже корпус площадью около 22 тысяч «квадратов».

Еще одно новшество - создание в структуре АВТОТОР конструкторско-внедренческого центра, который будет заниматься созданием совершенно новых автомобилей: электромобилей, машин на водородном топливе и так далее. По словам Валерия Горбунова, независимо друг от друга уже начали работать три проектные группы, каждая из которых должна будет представить свой продукт. Опытная партия электромобилей должна сойти с конвейера в 2023 году.

В целом в текущем году АВТОТОР должен поставить на производство 12 моделей автомобилей, причем, как пояснил Горбунов, это «или рестайлинг, или абсолютно новые модели». Инвестиции в производство вырастут более чем в 4 раза по сравнению с 2020-м и составят 300 млн евро.

- Несмотря ни на что, движемся в сторону прогресса - создаем новые мощности, выпускаем новые виды продукции, разрабатываем совершенно новые изделия, - подвел итог Валерий Горбунов.