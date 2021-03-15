«Грузовой двор» на берегу Преголи: промзону в центре Калининграда хотят отдать под жилую застройку

Площадь участка – 16 гектаров, сумма инвестиций – более 11 млрд рублей. Фото: Правительство Калининградской области

На сайте представительства Калининградской области в Москве появились любопытные эскизы нового проекта. Он носит название «Грузовой двор» и расположен в районе улицы Портовой, возле набережной Преголи. Сейчас на этом участке площадью 16 гектаров находятся промышленные объекты и железнодорожные ветки, а в перспективе должны появиться жилые комплексы, офисные и торговые центры, а также зона отдыха.

- Проект направлен на редевелопмент одной из центральных промышленных зон Калининграда, находящейся в непосредственной близости к туристическим маршрутам Музейного квартала, - говорят в правительстве.

Как сообщается, новый городской район будет ориентирован на новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды для жизни, работы и досуга.

Новый микрорайон будет примыкать к Музейному кварталу. Фото: Правительство Калининградской области

- Ревитализация промышленных территорий Грузового двора должна стать драйвером для развития бизнеса и туризма, охватывая не только сам участок, но и прилегающие территории, - отмечают в правительстве.

Срок реализации проекта – 2026-2031 годы, объем инвестиций – 11,6 млрд рублей. Отмечается, что в случае реализации проекта в Калининграде появится почти 3 тысячи новых рабочих мест.