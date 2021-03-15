Банк «Открытие»: в олимпиаде по анализу данных IDAO примет участие более 600 команд из 66 стран мира

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и платиновый партнер банк «Открытие» объявляют о старте международной олимпиады по анализу данных IDAO для начинающих аналитиков и ученых. В этом году олимпиада пройдет онлайн.

Отборочный тур стартовавшей 1 марта олимпиады продлится до 31 марта, финал турнира состоится 17-18 апреля. Всего для участия в олимпиаде зарегистрировались более 600 команд из 66 стран. Больше всего участников — из России, Индии, США, Перу и Франции. Соотношение участников из академии к участникам из индустрии составило 2 к 1.

Отборочный тур посвящен поискам темной материи — одной из самых интересных неразгаданных загадок фундаментальной физики. Темную материю нельзя увидеть, так как она не взаимодействует со светом и очень слабо взаимодействует с обычной материей. Участники IDAO должны построить модель, которая сможет распознавать некоторые известные процессы в наблюдениях, чтобы исключать их как лишние, и тем самым повысить шансы обнаружения темной материи. Задание разработала лаборатория LAMBDA в коллаборации с CYGNO. Соревнование проходит на платформе Яндекс.Контест.

В отборочном туре участники решают классическую задачу на машинное обучение. Они могли выбрать один из двух треков. Первый предлагает найти любое возможное решение. Условия второго трека приближены к «боевым»: сжатые сроки и ограничения в мощностях.

В финал пройдут 30 лучших команд, по 15 с каждого трека. К ним присоединятся три команды-призера прошлого года. У участников будет 36 часов, чтобы решить кейс от банка «Открытие». В прошлые годы свои задачи предлагали Яндекс, QIWI и Сбер. Призовой фонд олимпиады составляет 800 тысяч рублей. После финала все желающие смогут послушать лекции об анализе данных от организаторов и партнеров.

Андрей Устюжанин, руководитель лаборатории LAMBDA: «Мы хотим, чтобы с помощью IDAO у начинающих специалистов по анализу данных со всего мира была возможность проверить себя на настоящих задачах как из области науки, так и из области бизнеса. В этом году, как и в прошлом, к сожалению, приходится проводить оба тура олимпиады онлайн, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь участникам почувствовать атмосферу соревнования».

Станислав Федотов, руководитель Школы анализа данных Яндекса в Москве: «IDAO — это значимое событие для развития сообщества на международном уровне. Вместе с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ мы собираем сильных специалистов, чтобы найти решения актуальных проблем в сфере data science. Для нас соревнование — это возможность показать участникам, что интересные задачи могут вдохновлять и мотивировать максимально проявить себя. Желаем всем уверенно пройти отборочный тур!»

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»: «Желаем всем участникам IDAO дойти до финала и победить. Отмечу, что IDAO – прекрасная площадка для демонстрации своих способностей перед работодателями, завоевания профессионального признания. Мы в банке всегда рады видеть в наших рядах новые таланты».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.