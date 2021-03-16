Банкеты и свадьбы еще под запретом: какие ограничения сохранились в Калининградской области после 16 марта

Масочный режим сохраняется на неопределенное время. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник вечером, как показалось, рухнул последний бастион коронавирусных ограничений, введенных в Калининградской области ровно год назад - 16 марта 2020 года. Региональное правительство внесло поправки в собственное постановление, которое разрешило работу заведениям общепита в ночное время. В соцсетях поспешили обрадоваться, народ подумал, что и все остальные ограничения утратили силу, но, как вскоре пояснили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, все не так хорошо, как вначале показалось. Запретов в нашей жизни еще хватает.

В частности, с 16 марта сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий - спортивных, культурных, развлекательных. В спортивных секциях, как и раньше, возможны только индивидуальные занятия, а также небольшими группами.

Сохраняется запрет на проведение досуговых мероприятий в сфере культуры, а также физкультуры и спорта, развлекательная, а также просветительская деятельность.

В кинотеатрах загрузка залов не должна превышать 70 процентов, в парках культуры и отдыха остается запрет на работу аттракционов в помещениях.

По-прежнему запрещено проводить торжественную регистрацию браков со всеми вытекающими последствиями. То есть на массовые свадьбы, как и раньше, наложено табу.

Нет обнадеживающих новостей и для любителей покурить кальян - нельзя!

Сохраняется также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а, кроме того, продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте, магазинах, МФЦ, библиотеках и других публичных помещениях.

- Прекращение ограничительных мер коснулось только времени работы общепита, теперь этого ограничения нет. Банкеты, массовые мероприятия и работа детских игровых комнат как были запрещены, так и остались, - подчеркнул представитель оперативного штаба, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.