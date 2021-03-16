Рыболовные сети достают мертвеца: что известно о втором сезоне сериала «Преступление», снятом в Калининграде

Павел Прилучный в роли Чистякова. Фото: Телеканал «Россия»

Новый сезон 12-ти серийного детективного сериала «Преступление», съемки которого проходили в Калининградской области, начинается с 22 марта на телеканале «Россия».

- Главные герои – следователи Москвина (Дарья Мороз) и Чистяков (Павел Прилучный) – раскрывают новое изощренное преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актерскому составу фильма в новом сезоне присоединятся Мария Миронова, а также наши земляки Виталий Кищенко и Артем Ткаченко, - рассказали в пресс-службе канала «Россия».

Дарья Мороз и Павел Прилучный в ролях Москвиной и Чистякова. Фото: Телеканал "Россия"

Интересно, что фильм этот снимали в Калининградской области еще зимой 2019 года. Завершилась работа весной, и осенью, по первоначальным планам, «Преступление-2» должны были выдать в эфир. Но что-то пошло не так, а в 2020 году, возможно, помешал коронавирус… Словом, и год спустя сериал зрителю не показали. И вот сейчас, по прошествии двух лет, мы увидим результат кропотливой работы киношников.

- Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет еще больше, и будет, чем заняться, – говорит Павел Прилучный. - Второй сезон – это переходный период Чистякова, он уходит от тусовок и хочет спокойной жизни, работать и никому не мешать. Он легко мог бы превратиться в офисного клерка, но его стремление найти разгадку и внутреннее чутье никогда не позволили бы ему просто сидеть на одном месте.

Всего в Калининградской области отработали порядка 45 съемочных дней. Кроме улиц Калининграда, в кадр попал перрон Южного вокзала, Светловский судоремонтный завод, Калининградский порт, банк, фитнес-центр, гостиница. Масштабные съемки провели в феврале на стадионе «Калининград». Там в кадре сразу 200 человек – футбольные болельщики.

Звучала команда «Мотор!» и в Зеленоградске на морском берегу, променаде, площади «Роза ветров», в парке и на улицах курорта. Там операторы применяли радиоуправляемые мультикоптеры для съемок с высоты птичьего полета.

Бизнесмена Немченко сыграл наш земляк Виталий Кищенко. Фото: Телеканал «Россия»

Как рассказали создатели фильма, Калининград очень точно попадает в атмосферу истории: мрачновато-серый антураж в стиле современного нуара.

- Город нас держал в определенной строгости. Здесь невозможно снять мыльную оперу, но возможно рассказать историю сложную, запутанную, со множеством неожиданных и затягивающих вглубь сюжетов, - отметил Прилучный.

А вот помощница директора кинокомпании «Запад Фильм» Анастасия Кондратовичене призналась, что с погодой в нашем городе совсем не повезло – мешал снег.

– Наш режиссер был в шоке от погоды. Не планировалось, что будет много дождя и снега, что будет мрачно и холодно. Вся съемочная группа постоянно мерзла. Это был кошмар, но мы справились, - говорит она.

Кроме Прилучного узнаваемая звезда фильма – Дарья Мороз.

- Я очень рада, что Саша Москвина опять со мной, это часть меня, я к ней отношусь с большой любовью. Это важная для меня роль, очень сложная, и одна из тех, которые, наверное, остаются в памяти артиста надолго. Такая роль, которая заставляет работать «нутром», какими-то сложными внутренними переходами. Она раскачивает изнутри, - рассказывает о своей героине актриса Дарья Мороз.

Мрачный Павел Прилучный. Фото: Запад Фильм

Героиня Марии Мироновой – Светлана Немченко, мать пропавшей девушки.

- Моя героиня – успешная, холодная и одинокая женщина, которая на протяжении фильма перерождается в другого человека. Это очень интересная детективная история с абсолютно разноплановыми характерами и событиями, где люди перерождаются, изменяются, - рассказала артистка.

Отметим, первый сезон сериала «Преступление», снятого в Калининградской области, показали на канале «Россия» летом 2017 года. Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного сериала речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки.

Новый сезон сериала «Преступление» смотрите с 22 марта в 21:20 по московскому времени на канале «Россия».

Съемки на берегу Преголи. Фото: Запад Фильм

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного местного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко (Виталий Кищенко) и его жены Светланы (Мария Миронова). Александра Москвина (Дарья Мороз) считает, что исчезновение Оли и убийство Ильина напрямую связаны и начинает отрабатывать версии. На фоне пропажи девушки вылезают семейные тайны многих горожан, разворачивается противостояние криминальных авторитетов Карпова (Кирилл Полухин) и Ферналиева (Артем Ткаченко). Становится непросто, и Москвина понимает, что ей необходима помощь Андрея Чистякова (Павел Прилучный). Но не так давно между двумя следователями пробежала кошка, и теперь они в ссоре…