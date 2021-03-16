Похищенного калининградца избивали в лесу, требуя 25 тысяч евро

Двое бандитов уже арестованы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 6 января этого года в Советске путь машине такси неожиданно перегородил другой автомобиль, вставший поперек проезжей части. Из него выскочили четверо крепких мужчин, несколько раз пальнули по таксомотору из «предмета, похожего на пистолет», и выволокли из него пассажира – 27-летнего мужчину. Беднягу избили и отвезли в лес у поселка Новоколхозное Неманского района. Там похитители вновь принялись избивать свою жертву, требуя отдать им ни много ни мало 25 тысяч евро.

- Потерпевший был вынужден согласиться на эти требования, однако впоследствии обратился с заявлением в УФСБ России по Калининградской области, - рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. – В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 10 марта двое из подозреваемых - 36-летний и 30-летний мужчины – были задержаны.

Двум другим похитителям (одному из них 32, другому – 31 год) удалось скрыться.

Георгий Вайсберг может находится на территории Калининградской области. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В УСКР куда передали материалы чекисты, возбудили уголовное дело по признакам сразу двух статьей УК РФ – «Похищение человека, совершенное группой лиц, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». В минувшую пятницу, 12 марта обоим задержанным было предъявлено официальное обвинение и по ходатайству следствия Ленинградским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дилдорбеку Сайибжанову удалось скрыться за пределами нашего региона. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Что до ударившихся в бега подельников арестованных, то место нахождения Георгия Вайсберга, уроженца Красноярского края (предполагают, что этот мужчина затаился где-то на территории нашей области), и Дилдорбека Сайибжанова (этот сумел скрыться за пределами самого западного региона страны) сейчас устанавливается. Оба объявлены в розыск. В связи с этим Следственное управление СКР по Калининградской области обращается к гражданам, обладающим соответствующей информацией, с просьбой незамедлительно обратиться по адресу: Калининград, улица 9 Апреля, 60 «б», либо по телефонам (84012) 55-87-65, 8-911-868-25-02. Конфиденциальность гарантируется!