Хорошо собакам, торговцам и музыкантам: как поживает после зимы пешеходная зона на улице Баранова

Оккупация клумб у бокового входа на Центральный рынок. Фото: Иван МАРКОВ

Весна-2021 собрала в Калининграде богатый урожай развалившегося благоустройства. «Комсомолка» уже писала о рекордном количестве дорожных ям, рассыпающемся и расслаивающемся бетоне на променаде Нижнего озера и облупившихся бюстах с Аллеи героев в Чкаловске. А буквально на днях вдруг отвалился целый угол от облицованной клинкером клумбы на улице Профессора Баранова.

От очков до духов. Фото: Иван МАРКОВ

Улица Баранова была открыта после реконструкции в октябре 2019 года, и калининградские журналисты уже указывали на ряд ошибок подрядчика (работы проводила компания «Калининградский строительный концерн»), однако после зимы к старым замечаниям прибавились новые. Кроме того, на пешеходной зоне, соседствующей с Центральным рынком, имеются и другие проблемы, к которым «КСК» не имеет отношения.

Местами на местах просадки плитки появляются лужи. Фото: Иван МАРКОВ

Первое, что заставляет пройти эту улицу без остановок – рыночное рекламное радио. Оно не просто сообщает о товарах или о том, как купивший палатку предприниматель «живет и радуется» - радио истошно орет пешеходам в уши. Если очень не повезет, то можно оказаться между молотом и наковальней – иногда перед ТЦ «Эпицентр» выдувает из своей отполированной дудки адские звуки пожилой трубач, которому время от времени подвывают бездомные собаки. Собакам, быть может, и весело, а вот прохожие со слухом получают глубокую душевную рану.

На местах автомобильных проездов плитка трещит по швам. Фото: Иван МАРКОВ

Кстати, собакам на улице Баранова вдвойне хорошо живется – их подкармливают объедками выдавленные рынком нелегальные торговцы. Например, с торгующим очками и перчатками бизнесменом-уклонистом больше года безуспешно воевал бывший председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев. Победителем в этой битве оказался торговец – он теперь абсолютно безбоязненно раскидывает свой очешный стенд-перегородку. Рядом с ним на столах немного увядшие тюльпаны и мимозы, не распроданные с 8 марта, носки, стельки и прочие товары не последней надобности.

Отклеившаяся от клумбы клинкерная облицовка. Фото: Иван МАРКОВ

По обеим сторонам бокового выхода с Центрального рынка разложились торговцы азербайджанскими гранатами и духами неизвестного происхождения. Они удобно устроились на клинкерных клумбах, и их пакеты-подстилки даже не смеют выметать с мусором дворники.

Расшатанная плитка у входа в "Эпицентр". Фото: Иван МАРКОВ

Вдоль улицы сломаны уже две лавки и одна скамейка. А на тех, что сломать не успели, ободралась краска, и выглядят сиденья не очень презентабельно. Некоторые прохожие, конечно, продолжают пользоваться лавками на клумбах, но брезгливо подкладывают пакет.

Тротуарное покрытие в тех местах, где плитку снимали из-за легальных и нелегальных раскопок, сильно поколото. Есть участки, где плитка сильно разбита автомобильными колесами. Дело в том, что не так давно СМИ поднимали тревогу из-за выкорчеванных тротуарных столбиков в районе улицы Партизанской. Сейчас их вернули на место, но урон, нанесенный рыночными микроавтобусами, остался. Разбита и расшатана плитка перед входом в «Эпицентр».

Тем не менее, улица Баранова перенесла снег и морозы чуть лучше других общественных зон. Вероятно, дело в применении более дорогих материалах. Судя по высказываниям главы администрации Елены Дятловой, в мэрии в курсе строительных недочетов на пешеходной зоне.

- Местами есть проблемы с плиткой и облицовкой, - заявила в начале марта Дятлова. - Все они взяты на карандаш, подрядчик о них знает и скоро приступит к исправлению.

Одна из двух сломанных скамеек. Фото: Иван МАРКОВ

А вот удастся ли задушить орущие колонки и расползающихся по клумбам торговцев-нелегалов, пока не совсем понятно. Даже казаки на Баранова со своими рейдами в последнее время не суются. Боятся, наверное.

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