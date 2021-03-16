Власти Калининграда хотят «сделать деревья особенными»

Варварской обрезке деревьев обещают положить конец. Фото: Иван МАРКОВ

Новый глава комитета городского хозяйства администрации Калининграда Александр Запивалов в своем первом интервью на радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказал о том, как чистят город с приходом весны. Приводим несколько важных заявлений чиновника.

О ЗЕЛЕНЫХ «СТРИЖКАХ»

В Калининграде власти хотят купить оборудование для формовки деревьев и обучить специалистов ее проводить. По словам Александра Запивалова, сейчас делают обрезку деревьев на улице Баранова, а на улице Горького (от Сибирякова до Островского) хотят «сделать деревья особенными».

- Надо учиться (формовке. – Ред.) обязательно! И тем людям, которые на вышке работают тоже. Одно дело пройти обучение безопасным условиям труда на вышке. А другое – научиться правильно работать с формовкой дерева. У нас будут проходить семинары и мастер-классы, будут приезжать специалисты, будем, наверное, покупать необходимое оборудование для нормальной формовки деревьев, - сказал Александр Запивалов. - Мы обращаемся к специалистам, которые работают в зоопарке, к примеру. Проводим совместные совещания. Деревья разные и оформление их тоже может быть разным.

О ТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА

Кроме оборудования для формовки зеленых насаждений, власти намерены купить и специальные устройства для определения состояния деревьев.

- Мы заказали диагностическое оборудование, чтобы можно было просвечивать реально стволы деревьев, видеть состояние. Потому что вы видите, что происходит. Спиливают вроде под пень, под корень, смотрим, там чистый срез. Полтора метра выше делаем спил – труха! Сейчас ветер был, но деревья не падали, падали макушки. Или дерево с высокой парусностью, его просто обрубало по центру.

По словам Александра Запивалова, оборудование привезут летом.

- Думаю, летом оборудование будет поставлено, и мы начнем диагностику, - сказал гость эфира и отметил, что отдел озеленения мэрии будет заниматься и «новой темой» - лечением деревьев.

О ПОМОЩИ КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

В Калининграде на площадках для выгула собак горожане воруют пакеты, предназначенные для уборки экскрементов.

- Люди говорят, что приходят некие жители и начинают их сматывать, - рассказал гость эфира и предложил решение этой проблемы.

- Переместим контейнеры с пакетами в зону действия камер системы «Безопасный город» и покажем их (тех, кто ворует пакеты. – Ред.), - заявил чиновник.

Запивалов напомнил также, что в Калининграде в нескольких зеленых зонах есть площадки для выгула собак. Контейнеры с пакетами установлены: около озера Поплавок (3 контейнера), Верхнее озеро (10 контейнеров), остров Канта (2 контейнера), бульвар Лефорта и озеро Летнее (по 6 контейнеров).

- По правилам, кассета с пакетами в каждом контейнере должна меняться один раз в три дня, - отметил Запивалов.

Контейнеры, в которых хранятся пакеты для собак, выкрашены в ярко-желтый цвет.

В ТЕМУ

В Калининграде к лету появится 30 новых точек раздельного сбора отходов

Новые площадки для раздельного накопления пополнят число шестидесяти, которые установили в начале 2020 года. С 2021 года в переработку можно будет отправлять еще и стекло. Контейнеры установят по следующим адресам: ул. Аллея смелых,24 б, ул. Яналова, 3, Радистов, 1, Карташева, 30, Карташева, 4, Жиленкова, 16, пер. Карташева, 12, Нарвская, 37, Чекистов, 18, Чекистов, 28, П. Морозова, 14 6, Киевская, 74 а-е, Интернациональная, 19-25, Заводская, 37, Береговая, 66, Батальная, 71, Багратиона, 119-125, Невского, 76, Подп. Емельянова, 49, Парусная, 29-33, Тимирязева, 6, Солнечный бульвар, 18, Горбунова, 1, Беланова, 39-49, П. Морозова,102, Грига, 2-8, Харьковская, 20, Ракитная, 9-15, Славянская, 47, пер. Сухумский, 6.

Также в мэрии отметили, что места установки могут немного измениться.

Правительство Калининградской области выделило на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов около 8 миллионов рублей.

Предварительные сроки появления обозначенных точек в городе – лето 2021 года.