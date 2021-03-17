«Аллеи нужно рубить»: в ГИБДД прокомментировали смертельные наезды на деревья под Калининградом

Придорожная аллея в Правдинском районе. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В Калининграде увеличилось количество ДТП с наездом на придорожные деревья. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал замначальника 1 отдела УГИБДД УМВД России по Калининградской области Андрей Сырутович.

- Наезды на деревья в 2021 году участились. Связано это, прежде всего с тем, что зима у нас, январь и февраль, были достаточно снежными и холодными, на дорогах нередко образовывался снежный накат, наблюдались «температурные качели», когда термометр в течение дня показывал то плюс, то минус. Сочетание этих факторов привело к тому, что количество наездов на деревья увеличилось практически вдвое по сравнению с двумя месяцами 2020 года. За два месяца 2021 года у нас 15 наездов на деревья, в которых погибло 4 человек и 19 ранено, - сообщили полицейский.

Андрей Сырутович отметил, что по данным на 2020 год каждое десятое ДТП в Калининградской области это наезд на придорожное дерево.

- Это связано с особенностью дорог в Калининградской области. В наследство нам достались еще довоенные дороги, а они достаточно узкие и извилистые и по обочинам дорог растут деревья. В 2020 году было 49 наездов на деревья, 11 человек погибло, 64 ранено. Но зима была мягкая и малоснежная, поэтому количество подобных происшествий даже по сравнению с 2019 годом сократилось на 56 процентов.

По мнению ГИБДД, желтые светоотражательные полосы, которые начали в том году крепить на деревьях вдоль дорог (их установили около 14 тысяч), себя оправдали. Аварийность на участках 20 дорог снизилась.

- В 2021 году мы продолжим эту работу, и количество светоотражательных элементов увеличится до 30 тысяч, - отметили в ГИБДД.

При этом у ГИБДД совершенно четкая и неизменная позиция по поводу деревьев вдоль дорог. И позиция эта совсем не в пользу придорожных аллей.

- Проезжая часть включает в себя и обочину. Поэтому на обочинах нахождение каких-то дополнительных посторонних предметов и сооружений не должно быть. Обочина должна быть чистая, - говорит Андрей Сырутович.