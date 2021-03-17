Калининградец отдал больше 700 тысяч рублей за мнимую удачу на тотализаторе

Калининградец потерял денег больше, чем надеялся получить. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Соцсети – зло. В этом убедился 35-летний калининградец, который именно из данного источника почерпнул информацию о юзере, который заколачивает бешеные деньги на спортивном тотализаторе. Тоже захотев подзаработать, наш земляк связался со специалистом, который всего за 57 тысяч рублей слил информацию о том, кто точно победит в очередном матче. Вдобавок каппер (так называют тех, кто профессионально занимается спортивным прогнозированием) получил еще 10 тысяч рублей в качестве ставки, которую должен был сделать от имени новоявленного клиента. Уже на следующий день пришла радостная новость: ставка, что называется, «сыграла» и калининградцу причитается 640 тысяч рублей.

- Для убедительности мужчине скинули логин и пароль от его личного кабинета на некоем сайте, оказывающем букмекерские услуги, - рассказала начальник пресс-службы УМВД РФ по Калининградской области Светлана Поставничая. - Зайдя на этот сайт, гражданин увидел, что его счет действительно пополнился на указанную сумму. Но чтобы обналичить ее и перевести себе, с него потребовали оплатить налог в размере 97 тысяч рублей.

Везунчик поспешил перевести требуемую сумму, но еще через день капер сообщил, что «ключ» был введен неверно, и операцию необходимо провести заново. А уже переведенные деньги вернутся. Калининградец проверил свой счет – он и впрямь пополнился точно на 97 «штук». Успокоившийся горожанин вновь отправил деньги неизвестно кому – и ситуация повторилась в точности.

- Каждый раз потерпевший тщательно проверял правильность ключа, который отправлял при переводе денег, однако после оплаты обнаруживал, что одна из цифр в ключе самопроизвольно изменялась, - пояснила Светлана Поставничая.- При этом каппер торопил с переводами, так как якобы скоро увольняется из данной организации и потом не сможет помочь получить выигрыш.

Упорный калининградец раз за разом слад переводы, пока общая их сумма не превысила размер выигрыша, перевалив за 700 тысяч рублей. После этого специалист (только, видимо, не в спортивной, а совсем в другой области) перестал выходить на связь, а сам сайт перестал существовать. Опомнившийся игрок обратился в полицию, и злоумышленника сейчас разыскивают.

Но вот найдут ли?