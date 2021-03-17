«Золотые» шпроты: почему в магазинах Калининграда дорожают рыбные консервы

Растут затраты на производство консервов - повышаются цены. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Если бы не янтарь, в Калининградской области «нашим всем» наверняка были бы рыбные консервы. Точнее, их производство, которое за последние годы удалось нарастить в разы, скупив оборудование у разорившихся латвийских конкурентов. В этой связи неспециалисту как-то странно слышать о том, что продукция местных рыбоперерабатывающих предприятий сейчас уверенно растет в цене.

Специалист объяснит вам все на пальцах – или на калькуляторе, по выбору. Подсолнечное масло производители год назад закупали по 53 рубля за кило, сегодня оно стоит 120 рублей. Ах, вы не любите рыбу в масле? Что ж, продолжим! За томатную пасту поставщики просят нынче на 28 процентов больше прошлогоднего. И в том, и в другом случае не обойтись без жестяной банки, которая также подорожала на 29 процентов. Прибавьте ко всему этому рост тарифов на электроэнергию (+55 процентов) и увеличение зарплат работников примерно на 15 процентов.

При этом те же производители не рискуют задирать цены, что называется, на полную, ограничиваясь 3-5 процентами, лишь бы остаться на грани рентабельности.

- Покупательская способность населения не растет, и не хотелось бы, чтобы люди перестали покупать нашу продукцию, - объяснил в интервью «Business FM Калининград» глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич. - Мы работаем еще за счет «жирка», накопившимся в том году. Благодаря тому, что сами ловим рыбу, можно сказать, за счет рыбы сейчас и выживаем.

Так что, если кто в ближайшее время и повысит расценки на рыбные консервы, так это торговцы. Во всяком случае, Лютаревич думает именно так. Мол, пока ритейлеры сдерживают рост цен, но если производители продолжат поднимать цены закупочные, рост неизбежен и в торговых сетях.

В принципе, это подтверждает и заместитель генерального директора компании «Spar-Калининград» Алексей Елаев.

- Со своей стороны мы понимаем насколько это важный продукт для калининградцев, и стараемся не повышать стоимость выше оптовой наценки, но, естественно, что и наши пределы тоже не безграничны, - говорит он. - Надеемся, что усилия правительства Калининградской области по снижению тарифов на электроэнергию, по увеличению мощностей местных производителей каким-то образом позволят сдержать цены, но если это невозможно, то невозможно. К сожалению, мы живем в рыночной экономике.