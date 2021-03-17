В Калининграде двое москвичей попытались подкупить сотрудника ФСБ щедрой взяткой

Если вы пострадали от действий этих товарищей, звоните в Следственный комитет. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области расследует уголовное дело по обвинению 58-летнего жителя Московской области и 55-летнего жителя Москвы по статье "Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

Как сообщили в пресс-службе СУ СК, 11 февраля москвичи в одном из кафе на площади Победы в Калининграде попытались дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ. Размер взятки впечатлял - 500 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов США. За эти деньги силовик должен был оказывать покровительство коммерческой структуре. Сотрудник ФСБ от взятки отказался, а 12 февраля москвичи были задержаны при попытке покинуть территорию Калининградской области.

- Передача денежных средств проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем УФСБ России по Калининградской области, - пояснили в пресс-службе.

Сейчас следствием проверяется версия о возможной причастности обвиняемых к совершению иных преступлений на территории Москвы и Московской области, которые они могли совершить, представляясь сотрудниками ФСБ России.

ВНИМАНИЕ!

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области обращается к гражданам, пострадавшим от действий мужчин, изображенных на фото, сообщить все имеющие сведения в СУ СК России по Калининградской области: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 60 «б», либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 305 765. Звонки принимаются круглосуточно.