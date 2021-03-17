Порубочных билетов не было: на улице Батальной в Калининграде спилили деревья на территории СНТ

Так выглядит сегодня садовое общество. Фото: Александр КАТЕРУША

Жители Московского района забили тревогу в соцсетях. В группе «Янтарный ДЛБ» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о подготовке и расчистке большой площадки между школами №29 и №6. Некогда зеленая территория обнесена забором, а деревья и кусты вырублены.

«Шел вчера по Батальной, там, где она плавно перетекает в ул. Громовой, и увидел устрашающую картину: там, где был огромный участок зелени (348 на 258 метров примерно) - огромный пустырь, куча бревен и одна строительная машинка, которая, видимо, зачищает территорию», - написал подписчик.

Мнения комментаторов разделились. Одни против того, чтобы территорию застраивали. Другие вспоминают, что там были «кусты, грязь, куча алкашей»: «Пусть строят жилой квартал и благоустраивают территорию». Место, о котором идет речь, действительно мало походило на приятную прогулочную зону. Много лет там существовало садовое товарищество «Пенсионер», потом участки стали выкупать, начались поджоги.

Как сообщили «Комсомолке» в мэрии Калининграда, на бумагах это до сих пор территория СНТ, земля по документам предназначена для ведения садоводства.

- Мы заказали выписку в Росреестре, на ее получение уйдет несколько дней. По закону, если это СНТ, дачники не обязаны получать никаких порубочных билетов. Но если выяснится, что эта земля была переведена в другую категорию, например, под жилую застройку, но просто нас об этом не уведомили, то мы закажем ортофотоплан, по нему определим точно ущерб и через полицию и контролирующие органы, отправим документы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Калининграда.

Как уточнили в отделе озеленения мэрии города, порубочных билетов на этот участок предоставлено не было.

Между тем, большой участок расчищают и выравнивают с помощью строительной техники, срубленные деревья распилены и лежат, как дрова, кучками. Территория огорожена бело-синим забором.