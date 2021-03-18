Волонтеры очистили от мусора две старинные кирхи под Калининградом

Воскресные работы на территории орденской кирхи Шенвальде в поселке Ярославское.

В Калининградскую область пришла весна. Да, еще периодически нас огорчают холода и даже снег, но на календаре-то уже март! Никуда от этого не денешься: подснежники, пение птиц, и вот это все. А еще весна это традиционные субботники. В мэрии Калининграда, например, только планируют объявить об общегородской уборке. И пока власти составляют графики и закупают грабли, в дело вступают волонтеры и активисты.

На днях сразу две группы волонтеров провели массовые выезды на субботники. Убирали на территории памятников истории и архитектуры. Так, первый в этом году субботник прошел у кирхи в Домново Правдинского района. В мероприятии участвовали 20 человек. Об этом «Комсомолке» сообщила организатор субботника Элина Демина.

В Домново к работам привлекли автовышку.

Внимание уделили не только территории вокруг исторического здания, но и самой кирхе.

- Внутри кирхи убрали скопившийся за зиму сор и листву, заделали дыры в полу. И самое главное – заложили окна, чтобы в кирху не лазали любопытствующие и непрошеные гости, - рассказала Элина.

Волонтеры продолжат зачищать склон и убирать спиленные ранее мусорные самосевы.

В планах на будущее – отремонтировать крышу. В этот раз волонтеры даже организовали работу автовышки. Поднялись на крышу, изучили ее состояние. Увы, деревянные элементы кровли в плохом состоянии и их нужно менять.

Напомним, во время прошлогодних уборок волонтерам удалось очистить территорию, загрузить в мешки весь крупный и мелкий мусор, гнилое зерно и остатки досок. Мусор с территории вывезли.

Отметим, кирха в Домново носит статус объекта культурного наследия регионального значения.

После работ в кирхе в Домново.

А вот в поселке Ярославское Гурьевского района, бывшем Шенвальде, провели воскресник. Мероприятие, в котором участвовали 40 человек, организовали 14 марта волонтеры движения «Хранители руин». Как говорится на страницы организации в Инстаграме, от мусора очистили уцелевшую башню средневекового храма, сгребли огромное количество листьев перед «открыточным» видом объекта, по периметру вырезали и подготовили для вывоза две большие кучи веток и собрали порядка 40 мешков с мусором.

- Невероятно круто осознавать, что в нашем порой депрессивном мире есть столько активных энтузиастов! Именно мы показываем государству, церкви и отдельным критически или равнодушно настроенным группам общества, что постепенно решать проблемы исторических памятников можно, - отметили волонтеры.

Волонтеры возле башни кирхи в Ярославском.

Нашлись и спонсоры, которые помогли, в частности, с инструментами. Кстати, присоединиться к следующим выездам может любой желающий. Чтобы долго не думать, вот вам и подсказка. Уже в субботу, 20 марта, «Хранители руин» едут наводить порядок на руинах кирхи XIV века в поселке Кумачево (нем. Kumehnen) (Зеленоградский район). Сбор на месте в 10:00.

- Памятник ныне пребывает в забвении, башня давно обрушилась, крыша в аварийном состоянии, территория замусорена и заросла кустарником. Хотя, казалось бы, памятники европейского средневековья должны содержаться в культурном состоянии — тем более, в кирхе до сих пор сохранились старинные фрески, - отмечают организаторы.

Планируется уборка мусора на территории объекта, а также кустарника, разрушающего фундаменты исторического памятника.

Кстати, работы согласованы с администрацией района, руководством РПЦ и государственной службой охраны памятников.