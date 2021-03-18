Как и где пройти реабилитацию после коронавируса в Калининграде

Один из лучших способов преодолеть последствия "короны" - занятия гимнастикой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининградской области уже не первый месяц врачи государственных больниц, частных медцентров, санаторных комплексов нацелены на помощь пациентам, перенесших коронавирус. Термином «ковидный хвост» медики как раз и называют те заболевания, с которыми организм борется, перенеся ковид. Среди самых распространенных признаков наличия «ковидного хвоста» - возникшие проблемы с дыханием, выпадение волос, быстрая утомляемость, психологическая уязвимость, кардинальная перестройка работы ЖКТ.

«Комсомолка» узнала, где в Калининграде помогут поймать ковидный хвост вовремя и восстановиться.

УЧИМСЯ ДЫШАТЬ

Для реабилитации ковид-пациентов региональное министерство здравоохранения открыло подразделение на базе Центральной городской клинической больницы. Сюда попадают по направлениям, лечение проводится по полису ОМС.

Как рассказала заведующая отделением реабилитации лечебного учреждения Наталья Богданова, для проведения реабилитационных мероприятий создана мультидисциплинарная команда специалистов, в состав которой входят инструкторы лечебной физкультуры, лечащий врач-пульмонолог, врач- реабилитолог-невролог, клинический психолог.

- После поступления пациента в центр и врачебного осмотра для него составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, – рассказала Наталья Богданова. – Она направлена на максимальное восстановление нарушенных функций, в данном случае – дыхательных. С пациентами проводятся занятия лечебной физкультурой и индивидуальный тренинг, которые способствуют укреплению мышц дыхательной мускулатуры.

ВАЖНО!

При выписке пациентам (как правило, программа рассчитана на 14 дней) дается индивидуальное домашнее задание, чаще всего – четыре-пять простых упражнений, которые можно легко повторять в бытовых условиях, в том числе с использованием подручных предметов. Заниматься самостоятельно можно два-три раза в день.

СЛЕДИМ ЗА ВОЛОСАМИ

К врачам медицинского центра «АМД Лаборатории» на протяжении нескольких месяцев обращаются пациенты с жалобами на усиленное выпадение волос после лечения от COVID-19.

- Уже точно можно сказать, что, как правило, в течение 2-3 месяцев после приема антибиотиков и противовирусной терапии, на фоне длительного стресса волосы истончаются, ломаются, выпадают, - комментирует врач-трихолог Анна Сердюк. - Немало жалоб на проблемы с кожей головы: появляется перхоть (пациенты уверяют, что раньше подобного никогда не было!), беспокоит зуд. Что же делать?

Во-первых, не паниковать! Благодаря современным схемам лечения, используемым технологиям, выпадение волос можно остановить! Во-вторых, никакого самолечения – это лишь усугубляет и без того непростую ситуацию. И, в-третьих, обращайтесь за помощью к специалистам своевременно - при первых признаках ухудшения состояния волос.

ВАЖНО!

Врач Анна Сердюк рекомендует также всем пациентам, кто перенес ковид, обязательно сдать биохимический анализ крови. Результат покажет уровень ферритина, сывороточного железа, уровень витамина Д, а также - гормона щитовидной железы-ТТГ. Исходя из полученного анализа врач назначит более точную постковидную терапию.

ЭФФЕКТ – В КОМПЛЕКСЕ

Отдельную программу предлагают отдыхающим и в санатории «Янтарный берег».

- Поражение легких - не единственное последствие COVID-19, - рассказывает менеджер по маркетингу санатория Виктория Эльзессер. - Зачастую поражается и нуждается в восстановлении сердечно сосудистая, эндокринная и пищеварительная системы, опорно-двигательный аппарат. Многим пациентам необходима нормализация психологического состояния.

Программа восстановления наполнена самыми разными по эффекту процедурами.

ВАЖНО!

В частности, здесь предлагаем перенесшим COVID-19 дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой, кардиогимнастику, занятия в бассейне с минеральной водой, а также - спелеотерапия, галотерапия, скипидарные, серные, сухие углекислые ванны. Это и многое другое обязательно поможет вернуть вам стабильно хорошее самочувствие!

ГДЕ ЕЩЕ ЗАНИМАЮТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ?

- Отель-пансионат «Волна», Центр Бубновского в Калининграде, медицинский центр «Арс Медика».

КСТАТИ

Если есть нарушение голосовой функции…

Иногда у ковид-пациентов, кому проводилась искусственная вентиляция легких, возникают проблемы с голосом. Если ваш голос хриплый или слабый, очень важно…

- Продолжать говорить! Если во время разговора вы почувствовали усталость, сделайте перерыв.

- Не напрягать голос. Например, не переходить на шепот.

- Пробуйте напевать себе что-то под нос, чтобы попрактиковаться

Именно в использовании голосовых возможностей.

- Пейте маленькими глотками воду (не ледяную!) в течение всего дня.