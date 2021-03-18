Архитектор о будущей застройке центра Калининграда: Перед нами чистый лист. Главное - не испортить!

Будущее исторического центра Калининграда пока скрывается в тумане. Фото: Александр Подгорчук

Судьба Дома Советов и центральной части города продолжает беспокоить умы. Нужно ли перестраивать Дом Советов? Если нужно, то как? Что может появиться на его месте? Каким должен быть центр Калининграда? С этими вопросами мы обратились к калининградскому архитектору и градостроителю Ольге Мезей, которая в свое время принимала активное участие в организации семинаров, воркшопа, конкурсов и разработке по их итогам градостроительной концепции «Сердце города».

СМЫСЛ ЦЕНТРА ГОРОДА

- Ольга Викторовна, сегодня мы имеем огромный пустырь в центре города - по сути, без функции, без содержания. В центре этого пустыря возвышается Дом Советов - также бессодержательное строение. Как наполнить центр Калининграда смыслом?

- Ответ на этот вопрос - прямая отсылка на материалы «Сердца города». В течение нескольких лет мы занимались организацией обсуждений, осмыслением места и разработкой градостроительной концепции в отношении центра Калининграда и начали как раз с того, чтобы ответить на этот вопрос.

- Говоря о «Сердце города», к сожалению, на память приходит прежде всего проект замка, так называемый «Пост-замок»… А на выполненную на предыдущем международном конкурсе градостроительную концепцию не обратили должного внимания.

- До того, как мы подошли к замку, была проделана большая работа по градостроению. Скажу вам, что у архитекторов никогда не было желания восстановить замок. Особого архитектурного значения он не имел. В Калининграде много зданий, которые по архитектурным качествам более достойны восстановления. Поговорим лучше о самом этом месте, которое - единственное - претендует на центр города Калининграда. Это «циркульный» центр - ядро города, куда можно поставить ножку циркуля и очертить то, что должно стать, а раньше было тем самым ядром. Поэтому мы и назвали проект «Сердце города». Эта территория была полностью разбомблена, и нам представился шанс сделать ее заново. Не повторяя ошибок, на новом уровне, с градостроительными принципами, с плюсиками, которые нам сегодня дает строительная индустрия. Это очень важно. Ведь когда вы приезжаете в любой город, первым делом идете в центр. Посмотрели центр - познакомились с городом. А у нас куда вы идете?

- На площадь Победы.

- На площадь Победы. И что видите? Два крупных торговых центра, административные здания и все. И пойти там некуда.

- Хорошо. А куда нужно пойти?

- А куда люди ходят?

- Например, в Гданьске они идут в Старый город.

- А что такое Старый город? Это магазинчики, выставочные и концертные залы, музеи, маленькие театры, кафе, ресторанчики. Это все центр города. Это где у нас? Все разрозненно, размыто. Перед нами сейчас чистый лист, мы могли бы свободное пространство грамотно, отчасти по-новому организовать. Поэтому в рамках работы над «Сердцем города» мы внимательно все проанализировали, от министерств правительства получили список, что необходимо городу, какие нужны объекты. Список был большой, и он был отражен в задании конкурса на градостроительную концепцию развития ядра города Калининграда. Там было много объектов, но ни в коем случае не допускалось появление новых крупных торговых комплексов. Чем замечательна рассматриваемая территория в границах ул. Шевченко, Московского проспекта, ул. Житомирской и ул. Зарайской? Не только что это географический центр города. Она имеет выходы к водоемам - Нижнему озеру на севере и на реку Преголю с островом Кнайпхоф на юге. Плюс зеленые зоны. С точки зрения градостроительства очень ценная территория.

- Но сейчас эти выходы никак не связаны.

- Никак. Московский проспект и улица Шевченко это перерезали. Связей, которые могли быть, нет.

Ольга Мезей. Фото: Александр КАТЕРУША

СВЯЗАТЬ ВОДОЕМЫ

- Как вы планировали объединить два выхода к воде, чтобы «связать» территорию?

- Мы могли планировать по-разному, но такую смелость на себя не взяли. Вначале мы сформулировали задание, затем пригласили международных экспертов по градостроительству - из России, Германии, Швеции, Финляндии. Долго-долго готовили задание, больше года. А затем объявили конкурс на градостроительную концепцию. В этом конкурсе приняли участие неожиданно много специалистов из разных стран - из Франции, Бельгии, Германии, конечно, наши, в том числе калининградцы. И было очень много интересных идей, которые касались не только этой территории. Например, предлагались очень любопытные концепции по поводу развития транспортной структуры города, жаль, что ими никто не заинтересовался. В целом было много достойных решений: как организовать пешеходное движение, как выйти на реку, на Нижнее озеро.

- И каков был итог?

- В конкурсе первое и второе место поделили две фирмы. Первое место формально было присуждено студии Никиты Явейна из Санкт-Петербурга («Студия 44». - Ред.). Но она была больше объемной, чем градостроительной.

- В чем разница?

- Градостроительная концепция решает общую структуру территории - транспортно-пешеходных сообщений, развития строительных объектов. Все вместе, комплексно.

- А второй победитель?

- Это французы (студия «Девилье и Ассосье». - Ред.). У них была типично градостроительная концепция, они объемов даже не касались. А очень корректно соединили верх и низ, очень плавно и гармонично спустились к Преголе. Сделали транспортную структуру, «запустили» пешеходов, «нарезали» мелкую квартальную сетку - там, где можно строить. И это создает шарм нового центра. В этом проектном решении, кстати, не предусмотрено высотной застройки. Дом Советов и все. Пятно бывшего замка намеренно оставлено «белым» - предусматривалось принятие решения, вписывающегося в данную градостроительную концепцию, основанное на итогах отдельного конкурса. Таковым впоследствии и стал международный конкурс на «Пост-замок». Больше ничего грандиозного там не нужно - кроме хорошего масштаба, хорошей архитектуры и правильной для этой части города функции. И, конечно, много зелени и преимущество пешеходам.

- А если не грандиозное?

- Конечно, скверы, зелень, пешеходные направления. Небольшие здания. Благоустройство. Вопрос с Московским проспектом очень неоднозначный. Были идеи опустить его под землю, разделить на несколько более узких улиц (в проекте первого места на конкурсе), наоборот, создать над ним платформу с застройкой, улицами, скверами (в проекте второго места), объединить территорию горы с берегом реки Преголи зданием-мостом (в проекте третьего места) и еще много достойных внимания вариантов.

- Интересно, французы как решили проблему Моспроспекта?

- Они его разделили на две части. Одна идет в одну сторону, вторая в другую. Получили широкую разделительную полосу, которая представляет собой сетку кварталов. И проспект просто «ушел». Кроме того часть застройки, улиц и скверов предложили поднять над Московским проспектом, используя существующее дорожное полотно проспекта под парковку. Таким образом «гора более плавно спустилась к реке». Такие улицы есть в Париже и Берлине, Дюссельдорфе - проезжие части разделяет целый парк. В общем, в итоге мы сделали консолидированную концепцию…

- То есть объединили Явейна и французов?

- Да, взяли наиболее интересное из двух концепций. В объеме так нельзя делать, в градостроительстве можно. На основе консолидированной концепции администрация Калининграда заказала проект планировки. Выполненный на основе конкурса на муниципальный контракт проект был передан в администрацию. И тут сменилась власть, новый губернатор сказал, что видит все по-другому. И решил не утверждать проект планировки. Теперь, видимо, все заново. Меняется власть, меняется политика, сменилось видение о том, что ожидается от этой территории. Значит, новая власть должна сформулировать, что она хочет, и градостроительными средствами решить вопрос градостроительного развития территории. С привлечением жителей, потому что такую важную для всего города территорию нельзя не обсуждать.

Результат работы бюро «Сердце города» - консолидированная планировочная концепция центральной части Калининграда. Красным кружком обозначен Дом Советов, синим - Кафедральный собор.

- Какая застройка, на ваш взгляд, должна быть на этой территории?

- Музейный комплекс, офисно-гостиничный комплекс, немножко жилья… Возможно жилье, совмещенное с местом работы, выставкой и продажей продуктов труда... И все первые этажи всех зданий должны быть использованы для объектов обслуживания в любом виде, кроме ТЦ, конечно. Причем необходимо разработать особый подход к типу жилья в центре города. Сделать другие нормативы. У этого жилья другие задачи и там другие жители.

- Какие нормативы?

- Например, есть определенные нормативы спортивных и детских площадок. Их надо пересмотреть для центра города. Какие-то части площадок можно оставить во дворе, а другие части - в соседней парковой зоне. Там, скажем, точно не должно быть площадок для выбивания ковров и сушки белья, другие нормы расчета детских садов и школ...

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ДЮССЕЛЬДОРФ

- Почему лично мне нравится центр какого-то города? Потому что там есть история. Собор, ратуша, замок, узкие улочки и так далее. Любой приличный европейский город может этим похвастать. А что у нас? Кроме несчастных подвалов замка, которые периодически затапливает, ничего интересного нет. Как быть?

- А вы были в Дюссельдорфе?

- Нет.

- Посмотрите в интернете.

- Обязательно. Расскажите, чем привлекает Дюссельдорф.

- У них есть одна старая улица. Торговая. Но больше всего народа собирается не на ней, а на набережной реки, вдоль которой пролегает шикарная аллейная пешеходная зона, где они поставили здания суперсовременной архитектуры - с зеркальными фасадами, разнообразной диковинной формы фасадами из новых современных материалов и так далее. Туда люди ходят с «круглыми глазами», чтобы там пофотографироваться. Потому что это удивительно, этого нет больше нигде. Людей же можно по-разному удивлять. Я считаю, что у нас мог бы быть шанс сохранить в центре Калининграда мелкую уличную структуру, но построить современные здания. Надо показать, что мы владеем новыми технологиями, что мы можем сделать легкие конструкции, а не восстанавливать замок с трехметровыми стенами. Возможно, должна быть какая-то откровенная, суперсовременная архитектура. В центре Баку здание, построенное Захой Хадид, привлекает людей не меньше исторического центра, поверьте, это очень круто. Это лучше любого замка. Вот в такие вещи надо вкладываться. Это не значит, что я против истории. Я просто против бездумного восстановления всего подряд.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОМОМ СОВЕТОВ

- Наработками «Сердца города» как-то пользуются сегодня? Или они лежат под слоем пыли?

- Я все материалы отдала в правительство - консолидированную концепцию, проект планировки, там заинтересовались. Надо посмотреть, какие условия изменились, проанализировать, если правительство посчитает нужным, переформулировать задачу. А если задача изменится существенно - получить новый ответ в виде градостроительной концепции развития территории ядра города Калининграда. После этого только думать о том, как переделывать Дом Советов.

- Так что с ним делать, на ваш взгляд?

- Здание знаковое, большое. Оно не может быть сделано само по себе. Решение вопроса, что будет вокруг, по-прежнему актуально. Если концепция остается, вписывается в современные пожелания, то хорошо. Если что-то изменилось, то максимально быстро нужно это решить. Я привлекала к конкурсам в рамках «Сердца города» своих иностранных коллег - востребованных, известных в Европе архитекторов-градостроителей, но сейчас они перестали приезжать в Россию. И не только из-за пандемии. Они говорят: «Мы не любим работать в песок». Времени же у многих не так много осталось. Хотелось бы какого-то выхлопа. Они меня спрашивают, а что произошло с тех пор, когда прошли конкурсы по «Сердцу города» . А ничего. Стыдновато, как вы понимаете…