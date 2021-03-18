Как жителям Калининграда записать ребенка в первый класс в 2021 году

Заявления о приеме в первый класс по-прежнему принимают в два этапа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На этой неделе министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время онлайн-собрания подробно рассказала о том, как будет проходить запись детей в первые классы. Глава ведомства обратила внимание родителей будущих первоклашек на ряд изменений в организации этой кампании. «Комсомолка» публикует главные новшества.

Новшество 1. ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ

В 2021 году запись в первые классы на территории Калининградской области начинается с 1 апреля. Для сравнения, в прошлом году кампания была более растянута во времени – с февраля по начало сентября.

По-прежнему есть два этапа. Но их временные границы в этом году четко определены.

С 1 апреля по 30 июня (включительно) 2021 года школы принимают заявления от родителей или законных представителей по прописке (месту регистрации) ребенка. А строго с 6 июля по 5 сентября включительно – начинается прием детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях на свободные места .

Новшество 2. ОРИЕНТИР - ПРИКАЗЫ

Впервые в этом году в период именно с 1 по 3 июля во всех общеобразовательных учреждениях региона должны быть сформированы и опубликованы приказы о зачислении детей в первые классы. Эти документы обязательно должны быть выложены на сайтах школ, лицеев, гимназий.

Также на сайтах общеобразовательных учреждений в открытом доступе должна находиться информация о наличии свободных мест для записи в первые классы с 6 июля по 5 сентября.

Новшество 3. ВХОД В ШКОЛЫ ЗАКРЫТ

С 1 апреля подать документы по прописке (регистрации) ребенка можно тремя способами:

- Через портал Госуслуги;

- Отправить заявление по электронной почте школы, лицея, гимназии;

- Прийти в школу с документами.

ВАЖНО! В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории двух муниципалитетов региона – в Калининграде и Гурьевском городском округе принято решение: с 1 апреля подать документы для записи ребенка в первый класс возможно только через портал Госуслуги.

КСТАТИ

Когда откроют школу на улице Рассветной?

Светлана Трусенева во время собрания отметила, что школа на улице Рассветной (микрорайон Сельма) по плану будет сдана в декабре 2021 года. А принимать детей она начнет с 1 сентября 2022 года.

Отметим, с 1 сентября 2021 года в Калининграде на полную мощь заработает школа-новостройка № 58 на улице Артиллерийской.

Если ребенку только шесть, а к школе готов?

В случае если ребенку на 1 сентября 2021 года будет менее шести лет и шести месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо приложить разрешение от учредителя образовательной организации. Разрешение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем возрасте выдается по заявлению родителя (законного представителя) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, - отметили в комитете по образования администрации Калининграда.

Где уже работает «горячая линия»?

Получить дополнительную информацию по приему детей в школу и наличию свободных мест в общеобразовательных учреждениях Калининграда можно в комитете по образованию по телефонам «горячей линии»: 8(4012) 92-40-28, 92-40-48.

ЦИФРА ДНЯ

3 000 учащихся – примерно настолько ежегодно увеличивается количество учащихся в общеобразовательных учреждениях региона.

- Это 3-4 школы, - такой категорией измерила Светлана Трусенева количество вновь прибывших учеников – И как следствие, мы имеем увеличение числа обучающихся во вторую смену.

В настоящее время в регионе действует 171 школа. В них обучается 117 тысяч человек.