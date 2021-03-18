«Ты чего, дура? Плывешь, еще и платишь за это!» Как 64-летняя калининградка установила два мировых рекорда в плавании в ледяной воде

После финиша Наталью Алещенко засыпали букетами цветов.

Калининградка Наталья Алещенко – детский тренер по плаванию, ее многие знают по работе в бассейне «Юность». Вырастила не одно поколение спортсменов. А теперь, как представитель клуба «Янтарные моржи», осваивает новое для себя направление – зимнее плавание. Да как!

Недавно Наталья вернулась с соревнований на Кубок Большой Невы, где в свои 64 года установила сразу два мировых рекорда. Привезла главный приз, 5 золотых и 2 серебряных медали. Победила в абсолютном зачете среди женщин и мужчин (более 300 пловцов из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Нидерландов, и КНДР). Питер был в шоке.

В дни соревнований температура воздуха составляла +3 градуса, температура воды - +0,7 по Цельсию.

- Дистанцию в 200 метров кролем, на которой я побила мировой рекорд, плыла впервые в жизни. Это была моя разведка, самотестирование. А получилось победить! – рассказывает Наталья Владимировна.

Все зрители, которых собралось не мало, поддерживали питерцев.

- Там был очень сильный претендент Андрей Грауле, известный пловец. Все были уверены, что он победит, для него даже загодя сшили подарочную куртку. Там не было деления на мужчин и женщин, и я думала, что мужчин не победить. А оно вон как вышло, пришлось им шить другую куртку – для меня. Когда я поняла, что могу урвать этот кубок, не спала всю ночь. Почувствовала, что я могу Андрея Грауле «сделать». После вручения он подошел ко мне и сказал, что увидев, как я плыву, понял, что победы ему не видать.

Наталья в специально сшитой куртке победителя.

В Светлогорске живет, пожалуй, самый знаменитый морж и ветеран-чемпион по плаванию в ледяной воде Вячеслав Тихонов. (Он приболел и в Питер поехать не смог). Но именно он три года назад, как выражается Наталья, «окунул ее в холодную воду».

- 15 лет меня уговаривал. Я отмахивалась, а потом не выдержала. И не пожалела! С первого раза побила рекорд мира на дистанции 25 метров, и это меня сильно замотивировало. Стала заниматься, начала дистанции брать побольше. Самая большая дистанция - 1000 метров. Так что, у меня еще все впереди!

Призовых в зимнем плавании не предусмотрено.

- Это хобби, за него никто не платит. Переезд, проживание – тоже все за свои деньги. Мне многие говорят: «Ты чего, дура? Плывешь, еще и платишь за это!». Ведь один стартовый взнос - 1200 рублей. А я плыла семь стартов. В министерстве спорта говорят, что на поддержку нет денег. Может, потому что в России зимнее плавание пока официально не признано видом спорта, только документы оформляются. Хотелось бы, чтобы был спонсор, но на сегодня его нет, а ходить и просить - не в моем характере.

КСТАТИ

В конце марта Наталья Алещенко в составе сборной калининградского клуба мастеров плавания «Прегель» планирует участвовать в классическом чемпионате России по плаванию среди ветеранов.