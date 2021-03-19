Новый фильм о ловцах, копателях и «янтарной мафии» в Калининграде: Маковецкий стал «бароном», а Вдовиченков – «бегунком»

Сергей Маковецкий в роли «янтарного барона». Фото: Предоставлено организаторами

Калининградец Станислав Сапачев уже много лет занимается кино. Его фильмы «Игра» (2012) и «Жестокость» (2015) попадали в программу короткометражек на фестивале в Каннах. Потом Стас окончил Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, снял в Калининграде две небольшие учебные картины: «Отец» и «Пласт» (2017). Последняя 40-минутная работа – о янтаре и о жизни вокруг него.

ПОЛНЫЙ МЕТР ИЗ «ПИЛОТА»

Изначально планировалось, что пилотный «Пласт» в дальнейшем вырастет до полнометражного большого кино. Так оно и получилось. Фильм, название которого решили не менять, уже снимается. В главных ролях заняты Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро…

- Я несколько лет назад увидел интерес к янтарю у граждан Китая. И у нас, в Калининградской области, все от мала до велика занимались янтарем. Кто-то нырял, кто-то копал, кто-то ловил, кто-то продавал. Был бум! Мои мастера в академии Владимир Иванович Хотиненко и Владимир Алексеевич Фенченко предложили попробовать снять пилотную версию, чтобы дальше делать полный метр. Говорили: «Сделай фильм про янтарь. Это же твой регион». Художественным руководителем проекта стал Владимир Хотиненко, - рассказывает Стас.

Благодаря «пилоту» (массовый зритель его не видел, прошел только закрытый показ в академии), у режиссера уже был «скелет», который осталось дополнить «мясом». История за несколько лет расширилась и поменялась, и в итоге от первоначального сценария почти ничего не осталось.

- Генеральным продюсером картины стала Анжелика Пашкова из «Студии 12». Часть фильма снята на деньги частных инвесторов, которые, несмотря на то, что это дебют, прониклись материалом и верят в фильм. Но мы не теряем надежды на поддержку и от государства. Когда я вместе со своей сестрой Анастасией писал сценарий, на роли сразу предполагал и Маковецкого, и Вдовиченкова. Оба прочитали, им понравилось, согласились. А для меня это было очень важно! Потому что они - актеры, которые не снимаются в плохом кино. Значит, история их зацепила. Маковецкий в тот момент снимался в сериале «Грозный», где играл главную роль. Мы созванивались, часами разбирали и, что называется, «разминали» материал». Потому что янтарь – специфическая тема. Нужно было все обговорить. Когда Маковецкий прилетел в Калининград, я устраивал ему встречи с людьми, которые занимаются янтарем. Мы очень тщательно собирали образ.

Станислав Сапачев (в центре) планирует закончить съемки в мае этого года. Фото: Предоставлено организаторами

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО СНИМАЕМ ДЕТЕЙ»

- А кого играет Сергей Маковецкий в «Пласте»?

- Эдакого янтарного барона, крупного предпринимателя с криминальным отголоском.

- Сразу вспомнил его роль банкира Белкина в фильме Балабанова «Брат-2».

- Может быть, какие-то ассоциации есть. Хотя это совсем другой образ. Что мне нравится в Сергее Васильевиче - он старается не повторяться, и у него это получается. Он все время ищет новые краски, очень трепетно подходит к процессу и к выстраиванию своего образа.

Помимо московских актеров, в кадре будут задействованы артисты местных театров, ребята из киностудии «Культурная волна», да и простые калининградцы тоже.

- Съемки должны были начаться 12 августа, но в итоге дата сдвинулась. А мы уже к тому моменту арендовали и оплатили дом в Светлогорске, где планировалось отснять первую смену – вечеринку, на которой на заработанные «янтарные» деньги «отрывается» один из главных героев. Не пропадать же брони! Мы со всей съемочной группой весело отметили в этом доме мой день рождения. В итоге начали работать уже под конец августа 2020 года. Отсняли один блок в Калининграде, на Куршской косе, в Зеленоградске, Янтарном, в нескольких местах на побережье. Потом сняли блок в Москве. У меня в фильме заняты дети, и нужно было в первую очередь отснять детей, потому что они растут и затягивать нельзя. Когда стало ясно, что из-за пандемии не успеваем снять весь фильм до зимы, сосредоточились на «детских сменах» и работали максимально быстро.

- Коронавирус сильно подпортил планы?

- У меня главный герой (Вдовиченков) по сценарию едет со своей семьей в Польшу. И мы, естественно, хотели туда поехать. Но в связи с пандемией Польшу закрыли. Пришлось ее снимать в Калининграде, но это был интерьер. Экстерьерные съемки мы все же надеемся провести в Гданьске. Грех не использовать то, что мы рядом с поляками. Увы, но пока все по-прежнему закрыто. А так, большая часть работы уже позади. На май остались самые сложные натурные съемки. Это ловцы янтаря и 30 джипов на побережье, с чего вообще начинается фильм. Нам нужен шторм! Будем ждать погоду или как-то искусственно создавать волну. Будем снимать и «черных копателей», которые орудуют с помпами. Планируем работать на Янтарном комбинате.

Владимир Вдовиченков сразу согласился участвовать в проекте. Фото: Предоставлено организаторами

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

- Присутствовал внутренний трепет перед работой со звездами?

- На площадке такого не было. Я летал на читку сценария в Москву, и мы там полностью все разобрали и решили. Вот там, при встрече на Мосфильме, признаться, я немного волновался. Потом все ушло. Если ты четко знаешь, что у тебя делают исполнители, если ты в материале, представляешь, что и как снимать, то заинтересовать актеров – не проблема. У меня была уверенность, что все получится. И я получаю удовольствие от работы с актерами.

- И все же, главный герой фильма - это янтарь?

- Калининградский янтарь, конечно, есть в кадре. Например, там, где герой Маковецкого сидит за столом, на котором лежат огромные самородки, весом больше килограмма или отборный камень фракции 50-100. Заинтересовать янтарной тематикой мне было важно и съемочную группу: художника-постановщика, художников по костюмам, реквизиторов. Чтобы они понимали: янтарь – не просто окаменевшая смола, которую выбрасывает на берег моря, и которую потом все ходят собирают в стаканчики. Чтобы они понимали, что янтарь - это не скучно, а очень серьезно, это ценный камень. В Якутии есть бриллианты, на Аляске - золото, а у нас есть янтарь. Он же часть жизни нашего региона! Хочется и зрителю рассказать о том, что такое янтарь, вокруг которого стоит живая человеческая история.

Когда съемки полностью завершатся, начнется период монтажа и пост-продакшена. Затем – фестивальное продвижение картины. На экраны «Пласт» должен выйти в конце 2021 – начале 2022 года. Ждем этот фильм во всех кинотеатрах.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Два друга детства – Женя (Кирилл Кяро) и Слава (Владимир Вдовиченков), обычные ребята, которые живут у моря. На дворе «лихие 90-е», разруха, постперестроечный период, повсеместная нищета. Ребята вынуждены быть «бегунками», добывая янтарь для «барыг». С янтарем оказывается связана и вся дальнейшая жизнь героев фильма…