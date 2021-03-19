Ученик столяра, пастух, садовник: какую работу и зарплату предлагают калининградцам за рубежом

Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели, ищущие работу в Европе сейчас – 60 тысяч рублей в месяц и больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорят, в период пандемии калининградцы не очень-то испугались ограничений и закрытий стран. Все равно искали возможность получить рабочую визу и уехать за более привлекательной зарплатой в Польшу, Германию, Испанию. Это подтверждают аналитики рынка труда.

- В 2020 году жители Калининградской области обновили или разместили на сайте hh.ru более 61 000 резюме, из них меньше 1% имели разрешение на работу в Польше, Германии и Испании и были готовы переехать туда ради трудоустройства, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова. - Чаще всего эти соискатели были готовы работать в сферах «ИТ, телеком», «Транспорт и логистика», «Рабочий персонал».

По данным компании, в 56% случаев желающими переехать в 2020 году из Калининграда в страны Европы были мужчины в возрасте от 25 до 40 лет с опытом работы более 6 лет.

В 2020 году более 40% калининградцев, готовых переехать на заработки в Европу, ожидали зарплату от 40 000 до 75 000 рублей, еще 10% указывали в резюме ожидаемую зарплату более 110 000 рублей.

А что же в 2021 году? Стало ли больше желающих уехать за границу за более сладкой жизнью?

- За первые месяцы текущего года более полусотни калининградцев успели опубликовать резюме, в которых указали и наличие разрешения на работу в Польше, Германии и Испании, а также изъявили желание переехать на работу в указанные страны. По сравнению с началом 2020 года число калининградцев, желающих переехать в Европу на заработки в начале 2021, выросло в 5 раз! - отметила Мария Бузунова.

Сферы интересные соискателям для трудоустройства в целом по сравнению с 2020 годом не поменялись. Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели, ищущие работу в Европе сейчас – 60 000 рублей в месяц и больше.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ

Теперь несколько штрихов к «портрету» с другой стороны – со стороны калининградских компаний, которые как раз и занимаются трудоустройством за рубежом, гарантируя, в том числе, безопасный выбор.

- Сегодня среди калининградцев, а также жителей большой России очень востребована информация о возможности уехать на работу в Польшу, - комментирует Евгения Хаустова, директор компании «Работа в Польше». - На сбор всех документов: со дня обращения до даты отъезда потребуется, в среднем, две недели. Из свежих предложений нашего банка данных: столяр ищет помощника; требуются мужчины и женщины для работы на заводе LG; есть вакансии сварщика; нужны рабочие в сфере судостроения.

Евгения Хаустова отмечает, что компания работает только с официально заявленными вакансиями.

- Все наши соискатели получают белую зарплату, она переводится на карту. Многие работодатели в Польше гарантируют всем налогоплательщикам получение социальных услуг. Например, бесплатный вызов «Скорой», консультация у врача. Есть работодатели, которые оплачивают проживание, обеспечивают рабочей формой. Со временем, если человек стабильно зарабатывает необходимый минимум на каждого члена семьи (для одного взрослого – 800 злотых в месяц, для одного ребенка – 500 злотых), он может получить разрешение на проживание (карта побыту) и пригласить в Польшу свою семью. Детям предоставляется детский сад, школа, - рассказала руководитель.

И о самом интересующем – какая зарплата? Например, помощник столяра при 60-часовой рабочей неделе за четыре недели может чистыми получить порядка 70 тысяч рублей. Еще больше предложений – на сайте «Работа в Польше».

ДЛЯ ДЕЛА МОЛОДЫХ

- Для студентов и молодежи у нас есть поездки на лето в США и Европу, а также работа на круизных судах, но везде требуется знание иностранных языков, - рассказывает директор компании «Студенческое агентство» Виталина Павлова. - Для клиентов постарше, которые говорят только по-русски доступны вакансии разнорабочих в Польше и Чехии. Как правило, это работа на складах и на производстве (фабрики, заводы) с заработной платой 3–4 евро в час. Ежемесячный заработок зависит, в первую очередь, от количества отработанных часов: кто-то работает пятидневку, а кто-то набирает по 300 рабочих часов в месяц! Также доход зависит от квалификации – например, сварщики, плиточники, каменщики и другие квалифицированные специалисты зарабатывают больше. В целом заработок составляет обычно 500–700 евро в месяц. Чтобы заработать 1000 евро и выше, надо изрядно постараться.

Как отмечает Виталина Павлова, работу за рубежом можно найти самостоятельно, а можно через агентства, которое будет сопровождать в оформлении документов и визы.

- Главное, не нарваться на мошенников, которые обещают слишком привлекательные условия работы в Европе вроде «нефтяных вышек в Норвегии» с зарплатой 3000 евро – это нереально, к сожалению, если у вас нет паспорта Евросоюза или экстраординарных способностей, - подчеркнула Виталина Павлова.

КОНКРЕТНО

Какую работу предлагают калининградцам за границей?

- Польша. Работник на складе бытовой техники. Только с правами категории B. Хорошая физическая форма. Знание польского языка не требуется. Порядка 60 тысяч рублей в месяц.

- Испания. Пастух (овечья ферма) – порядка 170 тысяч рублей.

- Нидерланды. Срезка пионов и составление букетов. График работы 40-60 часов в неделю. Главное условие – здоровая спина! Порядка 150 тысяч рублей в месяц.

ГДЕ ИСКАТЬ?

- Польские сайты, где размещаются вакансии: Pracuj.pl; Gumtree.pl; OLX.pl

- А также в лицензированных компаниях в Калининграде, осуществляющих сопровождение в трудоустройстве за рубежом.