Погода на выходные в Калининграде: еще одна мощная метель и резкое потепление

Стадион "Калининград". Газон готовят к матчу чемпионата Европы по регби между сборными России и Грузии. Игра состоится в субботу. Фото: Александр Подгорчук

Метель, налетевшая на Калининград в пятницу утром, принес циклон, который сместился в наши широты со стороны Карского моря. Конкретно за мощные снежные заряды нужно «благодарить» холодный фронт, наполненный потоками воздуха из Заполярья.

Восстанавливать свои права весна начнет постепенно. По прогнозу портала rp5.ru, в субботу температура воздуха еще будет довольно скромной – всего +2 градуса. В ночь на воскресенье должен снова пойти снег, а ветер будет даже крепче, чем сегодня (в порывах - до 15-17 метров в секунду). Если прогнозы сбудутся, нас снова ждет мощная метель.

В последний день недели в регион наконец-то станет прорываться теплый воздух с северо-запада. В воскресенье термометры покажут до +5 градусов. Дальше – больше.

Гидрометцентр прогнозирует на следующей неделе до +8..+9 градусов. Ветер окончательно стихнет, а вероятность выпадения осадков будет стремиться к нулю.