«За 165 рублей не повезу!»: в Калининграде «таксист-истеричка» выгнал из машины многодетную мать

К сожалению, с хамством в такси мы сталкиваемся нередко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эту вроде бы нестрашную и в общем-то довольно обыденную историю не первый день обсуждает весь Калининград.

Молодой женщине Наталье нужно было из центра добраться на окраину. Она вызвала машину через сервис "Яндекс.Такси" и вскоре приехал "Фольксваген Поло" с бородатым водителем. Дама удобно устроилась на заднем сидении и тут началось.

Водитель Дмитрий, узнав, что везти клиентку придется не куда-нибудь, а на улицу Клубничную, в садоводческое товарищество, где дороги дорогами только называются, что расстояние составляет 12 километров, а - главное - стоить это будет всего 165 рублей, отказался ехать наотрез.

- Если что, я мама-одиночка четверых детей, - попробовала растрогать таксиста женщина.

- Мне это что? Как-то поможет в жизни? Я не просил вас рожать четверых детей, - сурово ответил Дмитрий.

- Постойте, а это не мои трудности, что "Яндекс.Такси" предлагает тариф 165 рублей. Он предложил - я согласилась.

- Ну вот разбирайтесь с "Яндексом".

- Вы и разбирайтесь, вы же там работаете. Я же не прошу вас денег дать на воспитание и кормление моих детей. Это ваша работа, вы выполняете услуги.

- Это не услуги. Это благотворительность.

- Это услуги. «Я не хочу везти!» - это нормально?

- Повторяю вам: за 165 рублей не поеду.

- Это к "Яндексу" претензии. А то что получается? Одно такси вызвала – не поеду, второго вызвала…

- Потому что никто не поедет туда за эти деньги! - воскликнул Дмитрий. - Никто!

- Они сами поставили…

- Они поставили, вот пусть и разгребают. За 165 рублей я не поеду! Ни при каких обстоятельствах.

Дмитрий наотрез отказался везти пассажирку на улицу Клубничную. Фото: СОЦСЕТИ

- Хорошо. Звоните в "Яндекс.Такси", говорите, что я не хочу везти пассажира. А я напишу на вас отзыв о том, как вы работаете и разговариваете.

- Да мне плевать на ваш отзыв и на вас, если честно, - совсем уж вышел из себя таксист Дмитрий. - Я не работаю в "Яндексе". Если не будет "Яндекса", будет другое такси. Вы здесь хоть паром писайте. Сегодня я здесь, а завтра ушел в море – на свою основную работу. Мне плевать на всё! Можете хоть писАть, хоть записаться.

- Вы все сказали? За сколько вы меня повезете? - попыталась все же договориться Наталья.

Но Дмитрия было уже не остановить. Он заговорил как персонаж Квентина Тарантино:

- Я вас вообще не повезу, потому что вы мне не нравитесь. «Я буду отзыв писать»… Адекватно бы подошли ко мне, сказали: вот 200 рублей, давайте поедем на Клубничную, а вы нет! Прошлая была у меня девочка, поездка обошлась ей в 79 рублей, она протягивает мне 200, говорит: "Мне стыдно за эти копейки ехать". Понимаете? За эти копейки ехать! Поймите, это машина моя, это мое дело, работать на "Яндекс" или нет. Я за свои деньги купил эту машину, а не за деньги "Яндекса".

- Вы тяните время, - ответила Наталья. - Отказывайтесь, я отказываться не буду. На улице дождь, плохая погода…

Дмитрий окончательно рассвирепел:

- Девушка, я не могу отказаться, отказывайтесь вы. А если вы не будете отказываться, то я поеду домой, закрою машину вместе с вами, вызову полицию и скажу, что вы залезли ко мне в автомобиль.

- А ничего, что я на видео все записываю? Я сейчас позвоню в "Яндекс" и скажу, что вот так работают калининградские водители...

К счастью, водитель машину с пассажиркой не закрыл и полицию не вызвал. А вот девушка видео записала, и вскоре ролик пошел гулять по соцсетям, разбудив нешуточную общественную дискуссию. Причем эмоции подчас зашкаливали.

Конечно, большинство было на стороне матери четверых детей Натальи: мол, если ты таксист и если ты взял заказ - вези! И не клиентка себе сумму заказа "нарисовала". "Это не таксист, а истеричка какая-то, у него слишком много женских гормонов, хоть и с бородой ездит", - написал кто-то из комментаторов.

Но нашлись и те, кто встал на сторону водителя. Они стали объяснять, что, если бы водитель заблаговременно знал маршрут поездки и его стоимость, он, возможно, отказался бы от поездки, и конфликта бы не случилось. Однако, как объяснили нам таксисты, особенности системы "Яндекс.Такси" таковы, что если у водителя низкий балл (а у Дмитрия, учитывая его вспыльчивый характер, он был невысок), то о маршруте и о стоимости поездки он узнает только в тот момент, когда пассажир сядет в салон.

Как бы то ни было, но за свое поведение Дмитрию пришлось ответить.

- Безусловно, водитель не должен был отказываться от поездки, а тем более хамить, - прокомментировали ситуацию в "Яндекс.Такси".

Позже стало известно, что Дмитрия отстранили от пользования сервисом. Временно. Хотя после такого скандала Дима вряд ли вернется за баранку, он даже свой аккаунт в соцсетях удалил.

Лучше уж в море. Там спокойней и женщин на корабле почти нет.