Кричите на игре, но молчите, когда бьют по воротам: как болеть за нашу сборную по регби на матче Россия – Грузия

Ждем от сборной России мощной игры и прекрасного результата! Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 20 марта, на стадионе «Калининград» состоится матч чемпионата Европы по регби, в котором сборная России встретится с командой Грузии. Это будет вторая игра турнира, первый матч с участием нашей команды прошел 6 марта в Сочи на стадионе «Фишт», где россияне обыграли румынских регбистов.

Недавно, 7 февраля, россияне уже встречались с грузинами - в Тбилиси - и проиграли со счетом 6:17. Это был последний матч предыдущего чемпионата Европы, который должен был состояться в марте прошлого года. Однако игру перенесли из-за пандемии коронавируса.

Та встреча прошла без зрителей. А вот в субботу болельщиков на стадионе ждут! И, оказывается, в регби нужно болеть по-особому. Об этом Василий Артемьев, капитан российской регбийной сборной, рассказал в эфире «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Кричать, безусловно, надо. Кричите «Россия!», будьте уважительны друг к другу и к соперникам. У нас есть традиция – когда команда пробивает по воротам, стадион обычно замолкает. Это правило хорошего тона. Не важно, бьет свой игрок или игрок соперника. Этой традиции уже более 100 лет, - говорит капитан. - В регби, как и в других командных видах спорта, присутствие болельщиков на трибунах, является дополнительным мотиватором. Как игрок, в какой-то момент ты выключаешь, абстрагируешься от всего внешнего и концентрируешься на игре. Но шум болельщиков всегда подгоняет!

Сборная Грузии стала победителем чемпионата Европы 2020 года, обеспечив себе первое место за тур до конца турнира. Что касается, россиян, то наша команда заняла предпоследнее место, однако из-за технического поражения сборной Бельгии сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы.

Сборная Грузии считается фаворитом чемпионата и возглавляет турнирную таблицу в нашей группе. Вторая позиция у Румынии. Россия же пока на третьем месте.

- Соперника мы знаем хорошо. Регби – это командный спорт №1 в Грузии. Системная программа развития этого вида спорта шла там последние 15 лет. У Грузии хороший подбор игроков, все играют в сильнейших европейских чемпионатах во Франции и Англии. Опыт игры на высочайшем уровне! У нас не так много легионеров, выступающих за рубежом, - говорит Василий.

Как бы то ни было, мы надеемся на победу сборной России. Снег, выпавший накануне, не должен повлиять на ход игры. Даже если снова будет снегопад, это спортсменов не напугает.

- Мы играли в разных условиях, а более опытные ребята поиграли везде, в том числе и на снегу. Уверен, стадион и поле будет в порядке! – говорит Василий Артемьев.

Интересно, что российские регбисты уже проводили официальные матчи в Калининграде. Ровно год назад на нашем стадионе была повержена сборная Португалии - 19:18. На ту игру пришли около 11,5 тысячи зрителей - вполне приличный показатель, учитывая, что день был холодный, а регби не самый популярный вид спорта.

Итак, не пропустите. В эту субботу, 20 марта, все бежим на стадион. Начальный удар по мячу – в 13:00 по Калининграду.