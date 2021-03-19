Нелюдь из Светлогорска. Как на калининградском курорте задержали лютого гитлеровского палача

На судебном процессе Фролов заявил, что убивал просто так, чтобы позабавиться. Фото: Архив автора

В 1960 году в Калининградской области был задержан изменник Родины, лютый гитлеровский преступник Николай Фролов.

В 1941-м Фролов, будучи на оккупированной территории Новгородской области, добровольно стал полицаем. Он участвовал в операциях против партизан, лично истязал и казнил. В 1943-1944 годах, находясь в рядах регулярной немецкой армии, во Франции вел активные действия против Сопротивления. В 1945-м отучился в шпионско-диверсионной школе и, сумев скрыть свое прошлое, после войны вернулся в СССР.

Обосновавшись в Светлогорске, устроился работать монтером на ЛЭП, женился. Однако в Новгородской области о нем не забыли, продолжая искать этого «зверя, а не человека» – так отзывались о Фролове очевидцы. Непросто было его найти. И все-таки – нашли.

Один из участников той операции – ветеран войны, полковник КГБ в отставке Василий Михеев из Великого Новгорода. Как он рассказывал, после ареста Фролов был доставлен в Калининград. Наутро из Светлогорска приехала его жена, попросив передать продукты. Во время встречи она истерично кричала, что муж погубил семью, связавшись с фашистами. А тот невозмутимо взял передачу, даже не пытаясь оправдаться.

На поезде Калининград-Ленинград его везли до Луги. В пути он, развалившись на верхней полке, спокойно жевал привезенные женой продукты. А на открытом судебном процессе, устроенном в Старой Руссе, заявил, что убивал просто так, чтобы позабавиться.

Суд отправил Фролова на 15 лет в колонию строгого режима. Как тогда писали, «приговор был встречен присутствующими в зале с единодушным одобрением». Хотя на самом деле многим он показался слишком мягким…