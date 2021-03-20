В Калининграде с бывшего директора областной библиотеки требуют более 1,3 миллиона рублей

Нина Рузова намерена обжаловать решение суда. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Черная полоса в жизни Нины Рузовой, начавшись в 2017 году, все никак не заканчивается. Неожиданное обвинение в махинациях, увольнение, приговор. И вот – новый суд. Иск подал прокурор Калининграда в интересах библиотеки. И с Рузовой решено еще взыскать материальный ущерб. В размере… более 1,3 миллиона рублей!

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

В 2010-2016 годах в областную библиотеку неоднократно трудоустраивали граждан, работу за которых в основном выполняли другие сотрудники. И следствию, и суду Рузова объясняла, что фиктивно на работу никого не брали. А когда люди по каким-то причинам не могли дальше работать, работа все равно делалась – в том числе ею. Но начисляемая за это зарплата с общего согласия направлялась на неотложные нужды учреждения, которых в библиотечном здании, построенном в 1930-м для архива Пруссии, хватало. То проводка заискрит, то крыша потечет, то трубу прорвет. А там – грибок, угрожающий книгам, тут – штукатурка на голову падает, здесь – о вздыбившийся паркет спотыкаются… В казне же средств на все это упорно не находилось.

Да, не раз можно было взять и закрыть библиотеку.

– Но в библиотеке работают, как правило, «неслучайные люди», – со слезами сказала на суде Нина Александровна. – Подвижники, единомышленники, болеющие за общее дело.

Потому вместо того, чтобы устраивать скандалы, выкручивались, как могли. Например, получены деньги на оборудование для регионального центра президентской библиотеки. Однако помещение, где было решено разместить центр, остро нуждалось в ремонте. В материалах дела имеются обращения к учредителю (областное министерство по культуре и туризму) о выделении средств на указанный ремонт. И что ответы на эти обращения давались в духе «денег нет, но вы держитесь». Вот и пришлось делать ремонт за счет описанной выше библиотечной «кассы взаимопомощи».

НАШЛИ КРАЙНЕГО?

На открытии того центра все улыбались и хлопали, а потом… Говоря о «потом», знающие люди утверждают: максимум, на что тянут такие нарушения, – «административка». И что в подобных ситуациях обычно все решается на уровне учредителя. Причем виновному, скорее всего, «светил» бы всего лишь выговор.

А здесь – следствие вело аж ФСБ, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). И Рузову, которая отработала в библиотеке 43 года (из них 23 – директором), сначала уволили, хотя до истечения срока договора оставались считанные дни. А потом суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы. Хорошо хоть – условно…

Был осужден и бывший главный бухгалтер Игорь Башаров. Получив «условный» год, он не стал обжаловать приговор. Рузова же не считает себя виновной в причинении ущерба родной библиотеке. Однако ее апелляция была отклонена. И вот уже второй суд состоялся, который решил, что с Рузовой следует, во-первых, взыскать 1 310 237 рублей 37 копеек. Еще 163 980 рублей 42 копейки обязали заплатить «солидарно» с Башаровым. А также – оплатить госпошлину в размере 15 571 рубль 09 копеек.

ТО ЛИ ВРЕД, ТО ЛИ... БРЕД

Посещая судебные заседания, читая решения, я все пытаюсь понять: в чем именно состоит причиненный ущерб? Так, львиная доля «украденных» у библиотеки средств – отчисления с зарплат в Пенсионный фонд, соцстрах, медстрах. То есть деньги из одного госкармана перечислялись в другой госкарман.

Что касается остального, то эти «разворованные» средства и сегодня можно в библиотеке увидеть, потрогать, оценить. Выходит, экс-директора обвиняют в том, что она тратила деньги на нужды учреждения, тем самым причиняя ему вред? Уже не говоря о совести – ну, где же, наконец, элементарный здравый смысл?!

Пожалуй, единственная реальная претензия: когда Рузова лежала в больнице, ее коллеги часть из скопленного сообща на ремонт потратили на новогодний стол. Дело в том, что банковская карта с накоплениями находилась в библиотеке у секретаря, причем код был известен. И хотя тратили средства, покупали на них другие, это тоже повесили на Рузову. А она, никого не впутывая, все расходы на общее застолье, к которому даже не подходила, погасила из личного кошелька, внеся в кассу 31 тысячу рублей…

То, что происходит с ней в последние годы, не прибавило Нине Александровне здоровья. Тем не менее она не сдается, защищаясь из последних сил. Вот и это решение суда будет обжаловано. В свою очередь прокуратура уже оповестила общественность, что по этому делу «исполнение решения находится на контроле». Значит, если оно устоит в суде, едва ли можно рассчитывать на то, что взыскание с Рузовой более 1,3 миллиона рублей спустят на тормозах.

– У меня есть только пенсия, – признается Нина Александровна. – Получается, если что, с нее будут взыскивать.