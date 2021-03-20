Восемь калининградцев за неделю перевели телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

Также злоумышленники часто выдают себя за полицейских и следователей. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области в течение недели восемь человек пострадали от телефонных мошенников. Суммарно они перевели аферистам более полутора миллионов рублей.

Так, двое горожан поверили, что банк готов снизить им процентную ставку за кредит. 65-летний врач-стоматолог сообщил позвонившему ему мошеннику данные своей банковской карты, номер, срок действия и защитный код из трех цифр. Заполучив конфиденциальную информацию, мнимый сотрудник банка тут же перевел себе имевшиеся на счету 114 тысяч рублей. На похожую уловку попалась и 47-летняя директор книжного магазина. С ее счета мошенники сняли 95 тысяч.

Другой телефонный мошенник представился 85-летнему пенсионеру работником страховой компании и предложил компенсацию за потерянные вклады. Однако для перевода страховой выплаты необходимо было оплатить «налог». Пожилой мужчина без лишних разговоров перевел на мобильный телефон злоумышленника 200 тысяч рублей и только потом понял, что его обманули.

До сих пор работает мошенническая схема с переводом денег на «безопасные счета». 49-летний упаковщик и 59-летний слесарь взяли в банке кредиты на 400 и 500 тысяч рублей и перевели средства на счета, которые точно не были безопасными. Телефонные мошенники под видом сотрудников службы безопасности убедили их, что таким образом они якобы помогут пресечь несанкционированные попытки неизвестных оформить на них займ.

100 тысяч рублей обналичила со своей карты и отправила их через банкомат на продиктованный ей «безопасный» «счет-коридор» 65-летняя пенсионерка. А вот 32-летнего безработного мошенники напугали «блокировкой» его паспортных данных и убедили взять в кредит 92 тысячи и перевести деньги на «безопасный» «счет-ячейку» для «разблокировки». Защитить свои сбережения хотела и 34-летняя домохозяйка, однако она сама предоставила неизвестным «сотрудникам банка» доступ к своему онлайн приложению и лишилась 86 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют не разговаривать по телефону с людьми, которые представляются сотрудниками банков.

«Помните, что телефонные мошенники представляются сотрудниками банков, страховых компаний, служб безопасности. Под предлогом защиты сбережений, отмены заявок на кредиты и др. они выманивают данные банковских карт, заставляют устанавливать на смартфоны приложения, брать кредиты и переводить деньги на «безопасные» счета. Также злоумышленники выдают себя за полицейских и следователей, и убеждают выполнять указания своих подельников по переводу денег. Иногда даже угрожают уголовной ответственностью», - отметили в пресс-службе регионального УМВД.